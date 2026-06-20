Αλτσχάιμερ: Τι μπορούν να αποκαλύψουν τα μάτια για τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου

Νέα έρευνα δείχνει ότι οι απλές φωτογραφίες του βυθού του ματιού μπορούν, με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, να αποκαλύψουν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για Αλτσχάιμερ, όπως η πίεση, το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο αμφιβληστροειδής μπορεί να λειτουργήσει ως πρώιμος, πιο αξιόπιστος δείκτης από τα ιατρικά αρχεία, ανοίγοντας τον δρόμο για έγκαιρη πρόληψη και παρέμβαση πριν προκληθούν μη αναστρέψιμες βλάβες στον εγκέφαλο.

Πιο αναλυτικά

Αποκαλούνται συχνά «το παράθυρο στην ψυχή», αλλά τα μάτια μας μπορούν να προσφέρουν ενδείξεις για κάτι εξίσου σημαντικό: την υγεία του εγκεφάλου. Σύμφωνα με μια νέα, ανατρεπτική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Alzheimer’s Disease, οι απλές φωτογραφίες του βυθού του ματιού μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια τους πιο συνηθισμένους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την ανάπτυξη της νόσου Αλτσχάιμερ (Alzheimer).

Η μελέτη αυτή ανοίγει έναν εντελώς νέο δρόμο στην προληπτική ιατρική, προσφέροντας τη δυνατότητα για έγκαιρη παρέμβαση, χρόνια πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της νόσου.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της πρόληψης

Οι φωτογραφίες για την απεικόνιση του αμφιβληστροειδούς λαμβάνονται ήδη τακτικά σε ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη, γλαύκωμα ή καταρράκτη. Χρησιμοποιώντας προηγμένα μοντέλα μηχανικής μάθησης, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντας ανέλυσαν εικόνες από περισσότερους από 40.000 ασθενείς, οι οποίες περιλαμβάνονταν σε μια τεράστια βάση δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Καθώς η νόσος Αλτσχάιμερ εξελίσσεται σιωπηλά για πολλά χρόνια ή και δεκαετίες, ο εντοπισμός των πρώιμων παραγόντων κινδύνου μπορεί να προστατεύσει τους ασθενείς πριν συμβούν μη αναστρέψιμες βλάβες στον εγκέφαλο. Credit: 123RF

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιστήμονες κατάφεραν να εντοπίσουν περιοχές του αμφιβληστροειδούς, όπως οι αρτηρίες και το οπτικό νεύρο, που παρουσίαζαν ανεπαίσθητες αλλαγές. Το εντυπωσιακό είναι ότι το μοντέλο AI προέβλεψε με ακρίβεια όχι μόνο βιολογικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο ή την αρτηριακή πίεση, αλλά και παράγοντες του τρόπου ζωής που συνδέονται με το Αλτσχάιμερ, όπως το κάπνισμα και η χρήση αλκοόλ.

Πιο αξιόπιστα δεδομένα από τα ιατρικά αρχεία

Μέχρι σήμερα, οι γιατροί βασίζονταν στα ιατρικά αρχεία των ασθενών για να αξιολογήσουν αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Ωστόσο, τα αρχεία αυτά είναι συχνά ελλιπή ή βασίζονται σε αναξιόπιστες αναφορές των ίδιων των ασθενών.

Οι εικόνες του αμφιβληστροειδούς έρχονται να δώσουν τη λύση, προσφέροντας έναν πολύ πιο αντικειμενικό, πλήρη και αδιάψευστο τρόπο για την ανίχνευση των κινδύνων. Το κυριότερο; Μπορούν να «διαβάσουν» και να καταγράψουν τη σωρευτική βλάβη που έχει υποστεί ο οργανισμός με την πάροδο των ετών.

Γιατί η έγκαιρη διάγνωση αλλάζει τα δεδομένα

Η ίδια ερευνητική ομάδα είχε διαπιστώσει στο παρελθόν ότι οι φωτογραφίες του βυθού μπορούν να ανιχνεύσουν την ενεργή νόσο Αλτσχάιμερ. Η νέα τους ανακάλυψη όμως πάει ένα βήμα παραπέρα. Καθώς η νόσος εξελίσσεται σιωπηλά για πολλά χρόνια ή και δεκαετίες, ο εντοπισμός των πρώιμων παραγόντων κινδύνου μπορεί να προστατεύσει τους ασθενείς πριν συμβούν μη αναστρέψιμες βλάβες στον εγκέφαλο.

Σύμφωνα με τη μελέτη οι απλές φωτογραφίες του βυθού του ματιού μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια τους πιο συνηθισμένους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την ανάπτυξη της νόσου Αλτσχάιμερ. Credit: 123RF

Η επικεφαλής της μελέτης, Ρουόγκου Φανγκ (Ruogu Fang), καθηγήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντας, εξηγεί χαρακτηριστικά:

«Γνωρίζουμε ότι η νόσος Αλτσχάιμερ αναπτύσσεται με την πάροδο δεκαετιών, αλλά τα περισσότερα διαγνωστικά εργαλεία επικεντρώνονται στην παθολογία σε προχωρημένο στάδιο, όταν είναι πολύ αργά για παρέμβαση».

Εξετάζοντας νέους βιοδείκτες, όπως η υγεία του αμφιβληστροειδούς, η επιστήμη προσφέρει πλέον μια μοναδική ευκαιρία: να εντοπίζονται έγκαιρα οι άνθρωποι που διατρέχουν κίνδυνο, να καθοδηγούνται σε εξειδικευμένες εξετάσεις και να ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής που θα καθυστερήσει ή θα αποτρέψει τη νόσο.

Το άρθρο αυτό έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αντικαθιστά την ιατρική γνωμάτευση.

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Αλτσχάιμερ: Τι μπορούν να αποκαλύψουν τα μάτια για τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου στο InStyle.