Ανησυχίες των γιατρών για τον πνευμονιόκοκκο – Εποχικές ιώσεις σε αύξηση

Τους κινδύνους που κρύβει ο πνευμονιόκοκκος αλλά και τις επιπλοκές που είναι εκείνες που ανησυχούν περισσότερο τους γιατρούς εξήγησε η Ματίνα Παγώνη, με αφορμή την πρόσφατη περιπέτεια υγείας της δημοσιογράφου Σία Κοσιώνη.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο πνευμονιόκοκκος είναι ένα βακτήριο το οποίο δημιουργεί σοβαρές καταστάσεις και μάλιστα η πνευμονία από τον πνευμονιόκοκκο δημιουργεί συμπτώματα όπως είναι η δύσπνοια και νομίζω και η κα Κοσιώνη με αυτά τα συμπτώματα ξεκίνησε».

Πνευμονιόκοκκος: Ο κίνδυνος σήψης και μηνιγγίτιδας

Όπως τόνισε η κ. Παγώνη, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στους γιατρούς είναι οι βαριές επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν.

«Αυτό που φοβόμαστε από τον πνευμονιόκοκκο είναι ότι, μπορεί να κάνει κάποια απλή επιπλοκή όπως φαρυγγίτιδα, αλλά μπορεί να κάνει και σήψη στα όργανα και μηνιγγίτιδα, γι’ αυτό είμαστε επιφυλακτικοί και εφαρμόζουμε όσα πρέπει θέλει ένα μεγάλο διάστημα η θεραπεία κα μετά η ανάρρωση για να πάει στη συνέχεια κάποιος στη δουλειά του», σημείωσε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Όταν κάνεις σήψη και έχεις υποκείμενα νοσήματα τα πράγματα μετά είναι πολύ δύσκολα».

Τι είπε για τη γρίπη Α και την εγκεφαλίτιδα στα παιδιά

Νωρίτερα, η Ματίνα Παγώνη αναφέρθηκε και στη γρίπη Α, επισημαίνοντας τη μεγάλη μεταδοτικότητά της και τονίζοντας πως οι ομάδες υψηλού κινδύνου θα πρέπει να εμβολιάζονται, καθώς η γρίπη αναμένεται να παραμείνει έως και το τέλος Μαρτίου.

Αναφερόμενη στα δύο παιδιά που υπέστησαν εγκεφαλίτιδα από γρίπη, ανέφερε: «To ένα παιδάκι πήγε πολύ καλά, το δεύτερο παιδί που έκανε την υποτροπή είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις υποτροπής εγκεφαλίτιδας. Ας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά, θέλει χρόνο η ιστορία».

Σύμφωνα με την ίδια, αυτή την εβδομάδα παρατηρείται ύφεση σε σχέση με την προηγούμενη, με τα φετινά στοιχεία να είναι αντίστοιχα με πέρυσι: «Ίδια εποχή, ίδια ποσοστά, ίδια κρούσματα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο υποστέλεχος Κ της γρίπης Α και στη συμπεριφορά που πρέπει να ακολουθείται στα σχολεία: «Το υποστέλεχος Κ, το οποίο ανήκει στη γρίπη Α, έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Το μειονέκτημα που έχει είναι η ταχεία μεταδοτικότητα. Τρέχει τόσο πολύ και κολλάει αμέσως ο διπλανός με τα σταγονίδια, με την επαφή».

Όπως σημείωσε, τα παιδιά θα πρέπει να καθαρίζουν το θρανίο με αντισηπτικό και να παραμένουν στο σπίτι με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, ακόμη και χωρίς πυρετό: «Η μετάδοση είναι ταχύτατη. Είναι μονόδρομος. Το παιδί πρέπει να μείνει σπίτι. Δεν υπάρχει λύση».

Πηγή – ieidiseis