Απονεύρωση Δοντιού: Όσα Πρέπει να Γνωρίζετε για τη Διαδικασία και την Αντιμετώπιση

Τι είναι η απονεύρωση δοντιού;

Η απονεύρωση δοντιού, γνωστή και ως ενδοδοντική θεραπεία, αποτελεί τη μέθοδο που εφαρμόζεται όταν ο πολφός του δοντιού έχει υποστεί μόλυνση ή νέκρωση. Στόχος της θεραπείας είναι η διατήρηση του φυσικού δοντιού στο στόμα και η αποφυγή της εξαγωγής του. Κατά τη διαδικασία, αφαιρείται ο μολυσμένος ιστός από το εσωτερικό του δοντιού, το δόντι καθαρίζεται σχολαστικά και στη συνέχεια σφραγίζεται, ώστε να αποτραπεί η επανεμφάνιση φλεγμονών ή λοιμώξεων στο μέλλον.

Ποιες είναι οι αιτίες που οδηγούν στην απονεύρωση δοντιού;

Η ανάγκη για απονεύρωση προκύπτει όταν αναπτυχθεί φλεγμονή στον πολφό, δηλαδή στο εσωτερικό του δοντιού. Αν η κατάσταση αυτή δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, η φλεγμονή μπορεί να επεκταθεί στους γύρω ιστούς και να προκαλέσει έντονο πόνο, πρήξιμο ή ακόμα και απόστημα.

Οι συχνότερες αιτίες περιλαμβάνουν:

εκτεταμένη τερηδόνα,

κάταγμα δοντιού από σκληρή τροφή ή τραυματισμό,

μεγάλα ή παλιά σφραγίσματα,

περιπτώσεις έντονου συνωστισμού ή στραβών δοντιών,

εμφάνιση αποστήματος με έντονο πόνο και οίδημα.

Ποια είναι η διαδικασία της απονεύρωσης δοντιού;

Η θεραπεία ξεκινά με τοπική αναισθησία, ώστε η περιοχή να είναι πλήρως ανώδυνη. Στη συνέχεια, το δόντι απομονώνεται με ειδικό εξοπλισμό, γεγονός που εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο αντισηψίας και προστατεύει τον ασθενή από την κατάποση υγρών ή εργαλείων.

Ακολουθεί ο καθαρισμός του δοντιού από την τερηδόνα και η αφαίρεση του μολυσμένου πολφού από τους ριζικούς σωλήνες. Οι σωλήνες καθαρίζονται και απολυμαίνονται σχολαστικά και στο τέλος γεμίζονται στεγανά με γουταπέρκα και ειδικό φύραμα, ώστε να αποφευχθεί η επαναμόλυνση.

Σε πόσα στάδια μπορεί να εφαρμοστεί η θεραπεία;

Η απονεύρωση μπορεί να ολοκληρωθεί σε ένα μόνο ραντεβού, όταν η κατάσταση του δοντιού το επιτρέπει. Σε περιπτώσεις όμως νεκρού δοντιού, η θεραπεία συχνά ολοκληρώνεται σε δύο συνεδρίες με μεσοδιάστημα περίπου δέκα ημερών. Στο διάστημα αυτό τοποθετούνται ειδικά φάρμακα μέσα στη ρίζα, για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αντισηψία.

Πονάει σαν διαδικασία;

Χάρη στη χρήση αναισθησίας, η απονεύρωση δεν προκαλεί πόνο κατά τη διάρκειά της. Μετά τη θεραπεία, και ιδιαίτερα όταν απαιτούνται δύο συνεδρίες, είναι πιθανό να εμφανιστεί ήπια ενόχληση κατά τη μάσηση, η οποία συνήθως είναι παροδική και ανεκτή.

Οδηγίες για μετά την απονεύρωση

Μετά την απονεύρωση ενδέχεται να παραμείνει κάποια δυσφορία λόγω της προϋπάρχουσας φλεγμονής των ιστών. Το σύμπτωμα αυτό αντιμετωπίζεται συνήθως με απλά αναλγητικά ή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι τακτικοί επανέλεγχοι στον οδοντίατρο, ώστε να επιβεβαιώνεται ακτινολογικά η επιτυχία της θεραπείας.

Απονεύρωση δοντιού και εγκυμοσύνη

Κατά την εγκυμοσύνη ή τον θηλασμό αποφεύγονται γενικά οι οδοντιατρικές παρεμβάσεις, όταν δεν είναι απολύτως απαραίτητες. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται ο προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος πριν την εγκυμοσύνη. Παρ’ όλα αυτά, όταν υπάρχει έντονος πόνος ή λοίμωξη, η ενδοδοντική θεραπεία πραγματοποιείται, καθώς η παρατεταμένη φλεγμονή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη γενική υγεία της εγκύου.

