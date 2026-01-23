Αρθροπλαστική Ισχίου: Σύγχρονη Αποκατάσταση της Κίνησης και της Ποιότητας Ζωής

Η αρθροπλαστική ισχίου συγκαταλέγεται στις πλέον επιτυχημένες επεμβάσεις της σύγχρονης ορθοπαιδικής, με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ικανοποίησης ασθενών που ξεπερνούν το 95%. Αποτελεί τη μοναδική ριζική και αιτιολογική λύση για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου, μιας εκφυλιστικής νόσου που προκαλεί έντονο πόνο, δυσκαμψία και σημαντική επιβάρυνση της καθημερινότητας.

Τι είναι η αρθροπλαστική ισχίου

Η αρθροπλαστική ισχίου είναι η χειρουργική αντικατάσταση της φθαρμένης άρθρωσης με μία τεχνητή πρόθεση υψηλής βιοσυμβατότητας. Τα σύγχρονα εμφυτεύματα κατασκευάζονται από προηγμένα υλικά, όπως κράματα τιτανίου ή χρωμίου-κοβαλτίου, κεραμικά και πολυαιθυλένιο, τα οποία εξασφαλίζουν ακρίβεια τοποθέτησης, άριστη λειτουργικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Πότε ενδείκνυται η επέμβαση

Η επέμβαση εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις όπου ο πόνος δεν ελέγχεται πλέον με συντηρητικά μέσα. Συχνότερες παθήσεις που οδηγούν σε αρθροπλαστική ισχίου είναι η οστεοαρθρίτιδα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η άσηπτη νέκρωση της μηριαίας κεφαλής, καθώς και ορισμένα κατάγματα ή όγκοι της περιοχής. Όταν η βάδιση, η ανάβαση σκάλας ή ακόμα και η ανάπαυση γίνονται επώδυνες, η χειρουργική λύση κρίνεται αναγκαία.

Είδη και τεχνικές αρθροπλαστικής

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου αφορά την αντικατάσταση τόσο της μηριαίας κεφαλής όσο και της κοτύλης και αποτελεί την πιο συχνή επιλογή. Η μερική αρθροπλαστική εφαρμόζεται κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς με κάταγμα, ενώ η επιφανειακή αντικατάσταση απευθύνεται σε νεότερους με καλή ποιότητα οστού. Η επιλογή της τεχνικής εξατομικεύεται με βάση την ηλικία, τη δραστηριότητα και το υπόβαθρο του ασθενούς.

Ρομποτική αρθροπλαστική ισχίου

Η εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησε στη ρομποτική αρθροπλαστική, μια ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση που επιτρέπει εξαιρετικά ακριβή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Με τη βοήθεια ρομποτικού βραχίονα, μειώνεται ο κίνδυνος επιπλοκών, όπως εξάρθρημα ή ανισοσκελία, ενώ διατηρείται ο πλήρης έλεγχος από τον χειρουργό.

Ανάρρωση και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

Η κινητοποίηση ξεκινά λίγες ώρες μετά το χειρουργείο και η νοσηλεία συνήθως δεν ξεπερνά τις 1–3 ημέρες. Η φυσικοθεραπεία παίζει καθοριστικό ρόλο στην επαναφορά της λειτουργικότητας, ενώ οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέφουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες μέσα σε 1–2 μήνες. Οι σύγχρονες προθέσεις παρουσιάζουν αντοχή έως και 25–30 έτη, προσφέροντας σταθερότητα και άνεση.

Αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου

Παρότι τα ποσοστά επιτυχίας είναι υψηλά, σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών μπορεί να απαιτηθεί αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου λόγω φθοράς, χαλάρωσης ή επιπλοκών. Η επέμβαση αυτή είναι πιο απαιτητική, αλλά με σωστό σχεδιασμό μπορεί να αποκαταστήσει εκ νέου τη λειτουργία και να απαλλάξει τον ασθενή από τον πόνο.

Επιλογή εξειδικευμένου χειρουργού

Η επιτυχία τόσο της πρωτογενούς επέμβασης όσο και της αναθεώρησης εξαρτάται από την εμπειρία και την εξειδίκευση του χειρουργού, καθώς και από τη χρήση σύγχρονων υλικών και τεχνικών.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξατομικευμένη αξιολόγηση, επικοινωνήστε με τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό Δρ. Χρήστο Βώττη.