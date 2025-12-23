Αρχίζει σήμερα το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας με 30.000 δικαιούχους – Ποιοι θα λάβουν μήνυμα SMS

Το νέο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας ξεκινά σήμερα, απευθυνόμενο σε 30.000 δικαιούχους που θα λάβουν SMS με παραπεμπτικά για ιατρικές εξετάσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε δωρεάν φαρμακευτική αγωγή και διατροφική συμβουλευτική, με στόχο τη βελτίωση της υγείας τους.

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, υπογραμμίζει τη σημασία του συνδυασμού αυτών των υπηρεσιών, ενώ καλεί τους ενδιαφερόμενους να εξεταστούν εγκαίρως. Παράλληλα, ανακοινώνεται ότι μετά τις γιορτές θα ξεκινήσει πρόγραμμα πρόληψης νεφρικής δυσλειτουργίας, ενώ το 2026 σχεδιάζεται η έναρξη προγραμμάτων για τον καρκίνο του δέρματος και του πνεύμονα.

Για τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου τόσο για την παχυσαρκία όσο και για τα νεφρά μίλησε στο ΕΡΤnews η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη προαναγγέλλοντας για το 2026 και προγράμματα για τον καρκίνο του δέρματος και καρκίνο του πνεύμονα.

Aναφορικά με το πρόγραμμα για την παχυσαρκία και το πώς θα λειτουργήσει επισήμανε ότι είναι καθοριστικό οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τις αναγκαίες εξετάσεις για την καρδιά, για τις οποίες τους έχει σταλεί ενημερωτικό μήνυμα.

«Σήμερα ξεκινάει ένα πρόγραμμα, το οποίο περιμένει πολύς κόσμος. Έχουμε 30.000 δικαιούχους για το πρόγραμμα της παχυσαρκίας στους ενήλικες. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα και αύριο (σ.σ. Τρίτη και Τετάρτη) οι πρώτοι 13.000 και Κυριακή και Δευτέρα, οι υπόλοιποι 17.000 που έχουν δείκτη μάζας σώματος πάνω από από 37% και άνω του 40% θα λάβουν SMS με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για να επισκεφτούν γιατρό είτε ενδοκρινολόγο ή παθολόγο σε δημόσιες δομές».

Όπως τόνισε η κα Αγαπηδάκη οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα μπορούν να λάβουν δωρεάν τόσο τα φάρμακα όσο και συμβουλευτική για να χάσουν βάρος και να έχουν καλύτερη υγεία.

«Αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι όσοι έκαναν τις εξετάσεις των καρδιαγγειακών» σημείωσε η κα Αγαπηδάκη διευκρινίζοντας ότι συνολικά 3.000.000 πολίτες εξετάστηκαν δωρεάν μέχρι στιγμής. «Από αυτούς οι 30.000 βρέθηκαν με δείκτη μάζας σώματος πάνω από 37% και 40%», τόνισε. «Μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να υποφέρουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, από υπνική άπνοια από άλλα νοσήματα εξαιτίας της παχυσαρκίας» είπε σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που παρέχει τα φάρμακα για την παχυσαρκία δωρεάν και οριζόντια, χαρακτηρίζοντάς το ως «game changer».

Κάλεσε, μάλιστα, τους ενδιαφερόμενους να σπεύσουν να εξεταστούν μέχρι το τέλος του χρόνου για να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία.

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας «είναι σπουδαίο που η χώρα μας έρχεται να κάνει τον συνδυασμό δωρεάν φαρμακοθεραπεία και δωρεάν διατροφική συμβουλευτική» επισημαίνοντας ότι η άσκηση είναι επίσης πολύ σημαντική για να μη χαθεί η μυϊκή μάζα. «Όποιος δεν ακολουθεί διατροφική συμβουλευτική θα το κόβουμε το φάρμακο» για την παχυσαρκία σημείωσε η κα Αγαπηδάκη.

Μετά τις γιορτές ξεκινά το πρόγραμμα νεφρικής δυσλειτουργίας

«Αμέσως μετά τις γιορτές θα στείλουμε SMS για το πρόγραμμα πρόληψης της νεφρικής δυσλειτουργίας» προανήγγειλε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Επιπλέον, όπως είπε ανοίγει η βεντάλια της πρόληψης καθώς «το 2026 έχουμε προγραμματίσει να ξεκινήσουμε και ένα πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα».