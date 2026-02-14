Αυξανόμενη βία στους υγειονομικούς χώρους – Αίσθημα ανασφάλειας για γιατρούς και νοσηλευτές

Για ανησυχητική αύξηση των περιστατικών βίας στους υγειονομικούς χώρους, που δημιουργούν ανασφάλεια σε γιατρούς και νοσηλευτές, έκαναν λόγο οι ομιλητές σε ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ).

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΣΘ, Νίκο Νίτσα, πρέπει να γίνει προσπάθεια για τον μηδενισμό περιστατικών βίας στους υγειονομικούς χώρους, φαινόμενο που εντοπίζεται σε όλη την Ευρώπη και γι’ αυτό έχει θεσπιστεί, στις 12 Μαρτίου, η πανευρωπαϊκή ημέρα κατά της βίας γιατρών και νοσηλευτών.

Όπως είπε ενδεικτικά ο πρώην πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ένας υγειονομικός χάνει τη ζωή του κάθε μέρα στον πλανήτη ενώ κάποια νοσοκομεία, στη νότια Αμερική και την κεντρική Ασία, φρουρούνται από ενόπλους. Αν και έχει ψηφιστεί το 2024 νομοθετική ρύθμιση για αυτεπάγγελτη δίωξη όσων επιτίθενται σε βάρος γιατρών και υγειονομικών, ο κ. Εξαδάκτυλος ανέφερε ότι χρειάζονται και άλλα μέτρα ασφαλείας για να προστατευθούν οι υγειονομικοί.

«Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο η βία κατά των γιατρών. Στην Ελλάδα, θεσπίζουμε νόμους αλλά δεν ξέρουμε πώς να τους εφαρμόσουμε, αν και πρόκειται για αδίκημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως», σημείωσε ο νομικός σύμβουλος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Βαγγέλης Κατσίκης. Τόνισε, μάλιστα, ότι είναι υποχρέωση των διοικήσεων των νοσοκομείων να προβαίνουν σε καταγγελίες, εφόσον γίνονται αντιληπτά τέτοια περιστατικά, και να μην επαφίεται στον γιατρό να κινήσει τη διαδικασία. «Υπάρχει η ανάγκη θέσπισης ενός Παρατηρητηρίου γιατί δεν μπορείς να καταγράψεις και να αντιμετωπίσεις ένα περιστατικό αν δεν το γνωρίζεις», πρόσθεσε ο κ. Κατσίκης.

«Όλα όσα γίνονται στα νοσοκομεία είναι αποτέλεσμα του λαϊκισμού που καλλιεργήθηκε μετά τη μεταπολίτευση και που νομοτελειακά οδηγεί στην ανομία», σχολίασε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Φλωρίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ρύθμιση που έγινε το 2024 δεν ήταν σωστή. Τη χαρακτήρισε, μάλιστα, «κολοβή».

«Όταν κάνεις ιδιώνυμο έγκλημα πρέπει να το προστατεύσεις. Και πως θα γίνει; Με ρύθμιση όπου οι πράξεις που τελούνται στα νοσοκομεία σε βάρος νοσηλευτικού προσωπικού να θεωρούνται πάντα αυτόφωρες, ώστε να μην έχει δικαίωμα ο εισαγγελέας να τους αφήσει ελεύθερους και να είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει αυτόφωρη διαδικασία. Όταν θα εισαχθεί στο δικαστήριο και τους επιβληθεί ποινή, θα πρέπει να εκτελεστεί αμέσως μετά την επιβολή της, χωρίς αναστολή», διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, όταν υπάρχουν παραβάσεις που μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε, όπως φασαρία σε ένα νοσοκομείο, εκεί θα πρέπει να καταλάβει η πολιτεία ότι πρέπει να γίνει σωστή ρύθμιση με αυτόφωρη διαδικασία, απευθείας στο δικαστήριο και όποια ποινή επιβληθεί να εκτιθεί αμέσως, χωρίς αναστολή.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2024, ύστερα από εισήγηση και πιέσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, υπερψηφίστηκε το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Μαϊου 2024.

Ο ΙΣΘ έχει διοργανώσει στο παρελθόν ανάλογες ενημερωτικές εκδηλώσεις, ενώ προχώρησε σε προφορικές και γραπτές παρεμβάσεις σε όλες τις συναρμόδιες Αρχές, επισημαίνοντας ότι η μηδενική ανοχή στα περιστατικά βίας θα πρέπει να είναι συνεχώς το ζητούμενο στις δομές υγείας και μάλιστα σε μία εποχή που ολοένα αυξάνονται, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και παρά τον κακό συντονισμό δυνάμεων για τον οποίο δεν είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι (ελλείψεις προσωπικού, εφημερίες της υπερκόπωσης, κ.λπ.).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ