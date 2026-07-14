Αφυδάτωση: μπορεί να προκαλέσει κόπωση και πώς να την αναγνωρίσετε και να νιώσετε καλύτερα γρήγορα

Η αφυδάτωση είναι ένας συχνά υποτιμημένος λόγος για κόπωση, χαμηλή ενέργεια και δυσκολία συγκέντρωσης, καθώς ακόμη και μικρή απώλεια υγρών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον οργανισμό. Το άρθρο εξηγεί τα βασικά συμπτώματα, όπως πονοκέφαλο, ζάλη, ξηροστομία και σκουρόχρωμα ούρα, και τονίζει ότι η ανακούφιση έρχεται κυρίως με σταδιακή ενυδάτωση, ηλεκτρολύτες όπου χρειάζεται και τροφές πλούσιες σε νερό, ενώ σε σοβαρότερες περιπτώσεις απαιτείται ιατρική αξιολόγηση.

Πιο αναλυτικά

Η κόπωση και η χαμηλή ενέργεια δεν συνδέονται πάντα με έλλειψη ύπνου ή στρες, καθώς ένας από τους πιο συχνούς αλλά υποτιμημένους παράγοντες είναι η αφυδάτωση. Όταν ο οργανισμός δεν λαμβάνει επαρκή υγρά, ακόμη και ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ενέργεια, τη συγκέντρωση και τη συνολική φυσική κατάσταση.

Το σώμα χρειάζεται επαρκή ενυδάτωση για να διατηρεί σωστή κυκλοφορία του αίματος, ρύθμιση της θερμοκρασίας και μεταφορά θρεπτικών συστατικών. Όταν τα επίπεδα υγρών μειώνονται, μειώνεται και ο όγκος του αίματος, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η μεταφορά οξυγόνου και ενέργειας στους ιστούς, κάτι που οδηγεί σε αίσθημα κόπωσης και αδυναμίας.

Συχνά, η αφυδάτωση συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα όπως πονοκέφαλο, ζάλη, ξηροστομία, σκοτεινόχρωμα ούρα, μυϊκές κράμπες και δυσκολία συγκέντρωσης. Ακόμη και απώλεια 1–3% των υγρών του σώματος μπορεί να επηρεάσει αισθητά την απόδοση και τη διάθεση.

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Η αποκατάσταση γίνεται κυρίως με σταδιακή κατανάλωση νερού και, σε περιπτώσεις μεγαλύτερης απώλειας υγρών, με ηλεκτρολύτες. Τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως το καρπούζι, το αγγούρι και τα εσπεριδοειδή, μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην ταχύτερη ενυδάτωση του οργανισμού.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συμπτώματα υποχωρούν μέσα σε λίγες ώρες μετά την ενυδάτωση, όμως σε πιο σοβαρή αφυδάτωση μπορεί να χρειαστεί ιατρική αξιολόγηση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν η κόπωση επιμένει ή συνοδεύεται από έντονα συμπτώματα όπως σύγχυση ή λιποθυμία.

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Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Μπορεί η αφυδάτωση να προκαλέσει κόπωση; Πώς να την αναγνωρίσετε και να νιώσετε καλύτερα γρήγορα στο InStyle.