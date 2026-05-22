Αύξηση κρουσμάτων σύφιλης και γονόρροιας στην Ευρώπη – Ραγδαία άνοδος και στην Ελλάδα

Τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα που οφείλονται σε βακτήρια βρίσκονται σε έξαρση στην Ευρώπη, προειδοποεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, με τα κρούσματα σύφιλης και γονόρροιας να φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

«Οι λοιμώξεις αυτές μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως χρόνιο πόνο και αγονιμότητα και, στην περίπτωση της σύφιλης, προβλήματα στην καρδιά ή το νευρικό σύστημα» δήλωσε ο Μπρούνο Τσιάντσιο του ECDC.

«Το πιο ανησυχητικό είναι ότι, μεταξύ 2023 και 2024, παρατηρήσαμε σχεδόν διπλασιασμό της συγγενούς σύφιλης, όπου οι λοιμώξεις μεταδίδονται απευθείας στα νεογνά, οδηγώντας σε πιθανές επιπλοκές που μπορεί να διαρκέσουν σε όλη τη ζωή» πρόσθεσε.

«Η προστασία της σεξουαλικής σας υγείας παραμένει απλή. Χρησιμοποιείτε προφυλακτικά με νέους ή πολλαπλούς συντρόφους και κάντε εξετάσεις αν έχετε συμπτώματα.»

Η έξαρση, ανέφερε το ECDC, οφείλεται εν μέρει στα «διευρυνόμενα κενά στον έλεγχο και την πρόληψη» και χρήζει άμεσης αντίδρασης.

Περίπου η ίδια τάση παρατηρείται και στην Ελλάδα, δείχνει η τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ. Το 2024 δηλώθηκαν 735 επιβεβαιωμένα κρούσματα πρώιμης σύφιλης, από τα οποία πάνω από το 90% αφορούσε άνδρες, αριθμός ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με το υψηλό δεκαετίας που καταγράφηκε το 2023.