Γίνεται να αποκτήσουμε φόρμα χωρίς γυμναστήριο;

Για να γίνουμε πιο fit, δεν χρειάζονται απαραίτητα ώρες στο γυμναστήριο ή πολύπλοκες προπονήσεις. Αντίθετα, μπορούμε να κάνουμε σημαντική πρόοδο με λίγη αφοσίωση και… έξυπνες συνήθειες:

1. Αξιοποιήστε τη δύναμη των σύντομων προπονήσεων HIIT

Η υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση (HIIT) είναι η ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με μόλις 20-30 λεπτά την ημέρα, μπορείτε να κάψετε πολλές θερμίδες, να αυξήσετε την καρδιοαναπνευστική σας αντοχή και να βελτιώσετε τη δύναμη των μυών σας. Το μυστικό του HIIT είναι οι σύντομοι, έντονοι κύκλοι προπόνησης που ακολουθούνται από μικρά διαλείμματα ξεκούρασης, κάτι που βοηθά στο να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα σε λιγότερο χρόνο.

2. Fit από σήμερα– Ενσωματώστε απλές δραστηριότητες στην καθημερινότητά σας

Ανεβείτε από τις σκάλες αντί να παίρνετε κάθε μέρα το ασανσέρ, περπατήστε ή χρησιμοποιείστε το ποδήλατο για τις κοντινές μετακινήσεις, παίξτε με τα παιδιά στον κήπο, τρέξτε με το κατοικίδιο στο πάρκο, χορέψτε στο σαλόνι σας. Αυτές οι μικρές κινήσεις μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην υγεία μας, ειδικά όταν τις επαναλαμβάνουμε καθημερινά.

3. Προτιμήστε ασκήσεις με το βάρος του σώματος

Οι ασκήσεις με το βάρος του σώματος είναι εξαιρετικές για την ενδυνάμωση των μυών και την αύξηση της φυσικής αντοχής, χωρίς να χρειάζεστε εξοπλισμό. Ασκήσεις όπως τα push-ups, squats, lunges, η σανίδα κ.λπ., ενδυναμώνουν τους βασικούς μύες του σώματος και βελτιώνουν τη σταθερότητα και την ευλυγισία. Επιπλέον, μπορείτε να τις κάνετε οπουδήποτε – στο σπίτι, στο πάρκο ή ακόμα και στο γραφείο αν έχετε λίγο χρόνο.

4. Επικεντρωθείτε στην ευλυγισία και τη μυϊκή ενδυνάμωση

Η ευλυγισία είναι τόσο σημαντική για τη φυσική κατάσταση όσο η δύναμη και η αντοχή. Κάποια είδη προπόνησης όπως η γιόγκα και το pilates, ενισχύουν τη δύναμη των μυών, τη σταθερότητα του πυρήνα και την ευλυγισία, ενώ παράλληλα μειώνουν το άγχος και βοηθούν στην καλύτερη στάση του σώματος. Ειδικά αν κάνετε καθιστική ζωή, αυτές οι ασκήσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφύγετε πόνους στη μέση ή άλλες ενοχλήσεις λόγω κακής στάσης.

5. Μην ξεχνάτε την καλή διατροφή και την ξεκούραση

Η σωστή διατροφή και ο επαρκής ύπνος είναι δύο από τους πιο βασικούς παράγοντες για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Η υγιεινή διατροφή, πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, πρωτεΐνες και «καλά» λιπαρά είναι το κατάλληλο “καύσιμο” ενώ η ξεκούραση επιτρέπει στους μύες να ανακάμψουν και στο σώμα να αναπληρώσει την ενέργεια που έχει καταναλώσει.

Για να είστε λοιπόν fit, κάντε απλά μικρές και σταθερές αλλαγές στον τρόπο ζωής σας. Από τη σύντομη και έντονη προπόνηση HIIT μέχρι την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων στην καθημερινότητά σας, υπάρχουν πολλές επιλογές που μπορούν να βελτιώσουν την υγεία σας χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψετε πολύ χρόνο στο γυμναστήριο, ειδικά αν δεν είστε και πολύ fan…

Πηγή: Vita