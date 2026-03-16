Γενική 24ωρη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών την Τετάρτη 18 Μαρτίου

Στις 18 Μαρτίου οι γιατροί του δημόσιου συστήματος υγείας, προχωρούν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία με απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, ενώ στην Αθήνα στις 12 το μεσημέρι θα γίνει συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ΟΕΝΓΕ:

«Το ετήσιο εισόδημά μας για πάνω από 15 χρόνια έχει πάρει την κατρακύλα. Οι υποτιθέμενες “γενναίες” αυξήσεις των μηνιαίων φορολογητέων (!) αποδοχών (συγκριτικά με αυτές του 2012) κυμαίνονται από 140 ευρώ για τον νεοεισερχόμενο ειδικευόμενο, 59 ευρώ για τον Επιμελητή Β’, ενώ οι μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές για τον Επιμελητή Α’ και τον διευθυντή είναι μειωμένες συγκριτικά με το 2012 κατά 43 και 238 ευρώ (!) αντίστοιχα.

Δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια οι μηνιαίες αποδοχές μας έχουν αύξηση λιγότερο από 1 ευρώ το χρόνο στην καλύτερη περίπτωση. Φυσικά ακόμα και οι πενιχρές αυξήσεις για τους συναδέλφους ειδικευόμενους και Επιμελητές Β’, δεν αφορούν πραγματική ενίσχυση του εισοδήματός τους, δεδομένου ότι το 2012 παίρναμε 14 μισθούς το χρόνο (δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας)».