Κατά 56% αυξημένες οι εισαγωγές στα νοσοκομεία της Μεγάλης Βρετανίας λόγω γρίπης – Γιατί είναι πιο επικίνδυνο το στέλεχος H3N2 – Κρούσματα και σε Ισπανία, Γαλλία

Για έναν από τους χειρότερους χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών κάνουν λόγο οι ειδικοί, καθώς το νέο στέλεχος H3N2 της γρίπης Α έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη πίεση στο εθνικό σύστημα υγείας της Μεγάλης Βρετανίας (NHS).

Σύμφωνα με το δημοσιογραφικό μέσο The Independent, oι εισαγωγές στα νοσοκομεία της Μεγάλης Βρετανίας λόγω γρίπης είναι ήδη αυξημένες κατά 56% σε σχέση με την ίδια εβδομάδα πέρυσι, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι το αποκορύφωμα της σεζόν δεν έχει φτάσει ακόμη.

Κρούσματα έχουν καταγραφεί επίσης σε Ισπανία και Γαλλία.

Τι είναι το στέλεχος H3N2;

Το H3N2 είναι ένα στέλεχος του ιού της γρίπης, ένα από τα δύο που κυκλοφορούν ευρέως. Είναι επίσης γνωστό ως υποκλάδος K και αποτελεί αυτή τη στιγμή το πιο επικρατές στέλεχος στην Αγγλία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA).

Το συγκεκριμένο «κοκτέιλ» μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει πιο σοβαρή νόσηση, ειδικά σε ηλικιωμένους ή άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Τα συμπτώματα της γρίπης εμφανίζονται πολύ γρήγορα, με την έντονη κόπωση να τη διαφοροποιεί από το κοινό κρυολόγημα, του οποίου τα συμπτώματα εξελίσσονται πιο σταδιακά.

Τα συμπτώματα νόσησης από H3N2 είναι παρόμοια με της εποχικής γρίπης και περιλαμβάνουν πυρετό, βήχα, καταρροή, καθώς και πιθανώς μυαλγίες, εμετούς ή διάρροια.

Άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές θεωρούνται:

παιδιά κάτω των 5 ετών (ιδιαίτερα κάτω των 2),

κάτω των 5 ετών (ιδιαίτερα κάτω των 2), ενήλικες άνω των 65,

έγκυες γυναίκες,

άτομα με χρόνια νοσήματα όπως άσθμα, διαβήτης, καρδιοπάθειες, ανοσοκαταστολή ή νευρολογικά προβλήματα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι αν κάποιος εμφανίσει συμπτώματα γρίπης μετά από επαφή με χοίρους, πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με γιατρό και να αναφέρει τόσο τα συμπτώματα όσο και την επαφή.

Πόσο υψηλά είναι τα ποσοστά γρίπης αυτή τη στιγμή;

Την περασμένη εβδομάδα, καθημερινά 1.717 ασθενείς εισάγονταν σε νοσοκομεία στην Αγγλία με γρίπη, καταγράφοντας αύξηση 56% σε σχέση με πέρυσι.

Τα περιστατικά είναι επταπλάσια σε σχέση με το 2023, όταν ο μέσος όρος ήταν 243 ασθενείς την ημέρα.

Η κατάσταση ακολουθεί τη μεγαλύτερη σεζόν γρίπης στην ιστορία της Αυστραλίας, η οποία συχνά αποτελεί προάγγελο για το τι θα συμβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Γιατί τόσο μεγάλη έξαρση του H3N2 φέτος;

Οι επιστήμονες υγείας αναφέρουν ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι:

Η γρίπη ξεκίνησε νωρίτερα φέτος, δίνοντας στον ιό περισσότερο χρόνο να εξαπλωθεί.

Το στέλεχος έχει «εξελιχθεί» από το περσινό, γεγονός που μειώνει την προστασία που προσφέρει η προηγούμενη ανοσία ή ακόμη και το εμβόλιο.

Λιγότεροι άνθρωποι εκτέθηκαν στη γρίπη τα προηγούμενα χρόνια — κυρίως παιδιά — αφήνοντας περισσότερους ευάλωτους.

— αφήνοντας περισσότερους ευάλωτους. Ο ψυχρός καιρός, η εσωτερική συνάθροιση και οι κοινωνικές συνήθειες διευκολύνουν τη μετάδοση.

Οι ειδικοί είχαν ήδη προειδοποιήσει ότι το στέλεχος ανέπτυξε επτά νέες μεταλλάξεις το καλοκαίρι, γεγονός που το καθιστά αρκετά διαφορετικό από αυτό που περιλαμβάνεται στο φετινό εμβόλιο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένει αύξηση των θανάτων από γρίπη, με τους επικεφαλής του NHS να απευθύνουν επείγουσα έκκληση για εμβολιασμό.

Πέρυσι καταγράφηκαν περίπου 8.000 θάνατοι που σχετίζονται με τη γρίπη, περισσότεροι από τους 3.500 της προηγούμενης χρονιάς αλλά λιγότεροι από τους περίπου 16.000 της περιόδου 2022–2023.

Πώς μπορείτε να προστατευτείτε;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας από το στέλεχος H3N2 είναι ο εμβολιασμός – ιδιαίτερα για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως άτομα άνω των 65, έγκυοι, πολύ μικρά παιδιά ή άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας.

«Το εμβόλιο μπορεί να μην αποτρέπει κάθε μόλυνση, αλλά μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και νοσηλείας», επισημαίνουν οι γιατροί.