Γρίπη των πτηνών: Καταγράφηκε το πρώτο εισαγόμενο περιστατικό σε άνθρωπο στην ΕΕ

Το πρώτο εισαγόμενο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό της γρίπης των πτηνών A(H9N2) σε άνθρωπο στην ΕΕ/ΕΟΧ καταγράφεται, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Το περιστατικό αφορά ταξιδιώτη που επέστρεφε από μη ευρωπαϊκή χώρα, όπου ο ιός είχε ήδη εντοπιστεί σε πτηνά, και εντοπίστηκε στην περιοχή της Λομβαρδίας στην Ιταλία.

Η κατάσταση του ασθενούς και τα μέτρα

Ο ασθενής, ο οποίος έχει υποκείμενα νοσήματα, νοσηλεύεται σε νοσοκομειακή απομόνωση και λαμβάνει ιατρική φροντίδα. Οι ιταλικές αρχές δημόσιας υγείας προχώρησαν σε προληπτικές ενέργειες για τον περιορισμό ενδεχόμενης μετάδοσης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιδημιολογικές και μικροβιολογικές έρευνες.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα και η εκτίμηση κινδύνου

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία:

από το 1998 έως και τις 27 Φεβρουαρίου 2026 έχουν αναφερθεί 195 κρούσματα σε ανθρώπους παγκοσμίως, τα κρούσματα εντοπίζονται σε 10 χώρες της Ασίας και της Αφρικής,

μόνο δύο περιπτώσεις ήταν θανατηφόρες,

δεν έχουν καταγραφεί συρροές λοιμώξεων,

δεν υπάρχουν περιστατικά μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η πιο πιθανή πηγή μόλυνσης παραμένει η άμεση επαφή με μολυσμένα πτηνά ή μολυσμένα περιβάλλοντα, ενώ σποραδικά ανθρώπινα κρούσματα θεωρούνται αναμενόμενα σε περιοχές όπου ο ιός κυκλοφορεί.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, το ECDC αξιολογεί τον κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό στην ΕΕ/ΕΟΧ ως πολύ χαμηλό.

Το Κέντρο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ιταλικές αρχές, παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα προχωρήσει σε επανεκτίμηση όταν προκύψουν νέα στοιχεία.

Παράλληλα, το ECDC παρακολουθεί τη ζωονόσο γρίπη και την κυκλοφορία στελεχών, σε συνεργασία με την EFSA και το Εργαστήριο Αναφοράς της ΕΕ για τη Γρίπη των Πτηνών, εκδίδοντας τριμηνιαίες εκθέσεις (τελευταία δημοσίευση: Μάρτιος 2026).

Έχει επίσης δημοσιεύσει πρωτόκολλο για τη διερεύνηση και διαχείριση ανθρώπινων λοιμώξεων, καθώς και πλαίσιο σεναρίων προπανδημικής γρίπης με προτεινόμενες δράσεις δημόσιας υγείας.

Πηγή: news247.gr