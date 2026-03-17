Δικαστική απόφαση κατά του Τραμπ – Σταματά η αντιεμβολιαστική στρατηγική της κυβέρνησης

Ομοσπονδιακός δικαστής ανέστειλε χθες, Δευτέρα, την αναδιοργάνωση της πολιτικής των ΗΠΑ όσον αφορά στον εμβολιασμό, πάνω απ’ όλα των παιδιών, την οποία προώθησε ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος – διαβόητος αμφισβητίας των εμβολίων.

Στην απόφασή του, ο δικαστής της Μασαχουσέτης έκρινε ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση «αψηφά» τις επιστημονικές μεθόδους στις οποίες κατά κανόνα βασίζονταν τέτοιες αποφάσεις και εμπόδισε – τουλάχιστον προσωρινά – την εφαρμογή αλλαγών που προώθησε η κυβέρνηση Τραμπ, κυρίως όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα των εμβολιασμών.

Η απόφασή του κατάφερε ένα βαρύ πλήγμα στην πολιτική υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία κατακεραυνώνεται από πολλούς γιατρούς. Αφορά προσφυγή που υπέβαλαν τον Ιούλιο ιατρικοί φορείς, ανάμεσά τους η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (AAP) και η Αμερικανική Εταιρεία Επιδημιολογίας (IDSA), κατηγορώντας τον υπουργό Κένεντι ότι παραβίασε το νόμο αλλάζοντας τις συστάσεις για τον εμβολιασμό εναντίον της COVID-19.

Τον Μάιο του 2025, ο Κένεντι ανακοίνωνε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ομοσπονδιακές αρχές δεν συνιστούν πλέον τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού στα παιδιά και στις έγκυες γυναίκες.

Δικαστικό «χαστούκι» στο δίδυμο Τραμπ – Κένεντι τζούνιορ

Ο δικαστής ανέστειλε τις αλλαγές του εμβολιαστικού χρονοδιαγράμματος που πρότεινε επιτροπή ειδικών, αφού ανασχηματίστηκε πλήρως από τον υπουργό Υγείας. Πλέον, αποτελούμενη από προσωπικότητες που επικρίνονται για παντελή έλλειψη εμπειρίας, ή για διασπορά θεωριών αμφισβήτησης των εμβολίων, η συμβουλευτική επιτροπή για τις εμβολιαστικές πρακτικές (ACIP) έφερε τα πάνω κάτω για τις συστάσεις που ίσχυαν στις ΗΠΑ ως προς την ανοσοποίηση: για παράδειγμα, δεν συστήνει πλέον τα εμβόλια κατά της ηπατίτιδας Β, εξαιρετικά μολυσματικής ασθένειας. Και αυτό, παρά την αντίθετη άποψη πολλών ειδικών που εξεγείρονται.

Η χθεσινή δικαστική απόφαση αναστέλλει επίσης τη συνέχιση του έργου της ACIP, ακυρώνοντας κατά συνέπεια προβλεπόμενη συνεδρίασή της εντός της εβδομάδας.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας είπε πως περιμένει «με ανυπομονησία να ακυρωθεί η απόφαση του δικαστή» αυτού.

Από την άλλη πλευρά, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «ιστορική και ευπρόσδεκτη», ο πρόεδρος της ACIP, Άντριου Ρασίν, στηλίτευσε για μια ακόμη φορά τις «ατεκμηρίωτες και μη επιστημονικές» αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ όσον αφορά Στα εμβόλια.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το υπουργείο θα ασκήσει έφεση, αρχίζοντας ένα δικαστικό σίριαλ.

Διαβόητος για τις συνωμοσιολογικές και αντιεμβολιαστικές απόψεις που εξέφρασε στο παρελθόν, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος έθεσε σε εφαρμογή εκ βάθρων αλλαγές στην πολιτική εμβολιασμού και έβαλε στο στόχαστρο εμβόλια, κάποια από τα οποία χρησιμοποιούνται για δεκαετίες, ενώ σταμάτησε τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη νέων εμβολίων, προκαλώντας κατακραυγή από την ιατρική και επιστημονική κοινότητας των ΗΠΑ.

Πηγή: in.gr