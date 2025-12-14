Δυσκοιλιότητα: Τα τρόφιμα που πρέπει να εντάξεις στη διατροφή σου για να την νικήσεις

Η αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας μπορεί να επιτευχθεί με μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, χαμηλή σε ζάχαρη και λιπαρά, και αυξημένη πρόσληψη νερού. Συνιστάται η κατανάλωση πάνω από 25 γραμμάρια φυτικών ινών ημερησίως, μέσω φρούτων όπως δαμάσκηνα και αποξηραμένα φρούτα, καθώς και πράσινων λαχανικών.

Οι λιναρόσποροι και το πίτουρο βρώμης είναι επίσης ωφέλιμα, ενώ τα όσπρια και τα προϊόντα ολικής άλεσης αποτελούν ιδανικές επιλογές. Επιπλέον, η κατανάλωση άφθονου νερού και υγρών, ειδικά μεταλλικών νερών πλούσιων σε μαγνήσιο, είναι ζωτικής σημασίας για την εντερική λειτουργία.

Για να αντιμετωπίσετε τη δυσκοιλιότητα, το πρώτο βήμα είναι να βελτιώσετε τη διατροφή σας, υιοθετώντας μια ισορροπημένη προσέγγιση.

Δείτε σε τι πρέπει να δώσετε έμφαση.

Τρόφιμα που βοηθούν στην καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας

Το κλειδί για μια αντιδυσκοιλιτική διατροφή; Κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε φυτικές ίνες, χαμηλών σε ζάχαρη και λιπαρά, καθώς και αύξηση της πρόσληψης νερού. Γιατί είναι απαραίτητο να τρώμε περισσότερες φυτικές ίνες; Η γαλλική Εθνική Υπηρεσία Ασφάλισης Υγείας (Ameli.fr) συνιστά, σε περιπτώσεις δυσκοιλιότητας, την αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων. Ο στόχος είναι η κατανάλωση «πάνω από 15 γραμμάρια την ημέρα και έως 40 γραμμάρια». Σημειώνεται ότι τα 25 γραμμάρια φυτικών ινών ημερησίως είναι συνήθως επαρκή.

Για τον σκοπό αυτό, προτιμήστε φρέσκα φρούτα πλούσια σε φυτικές ίνες, όπως τα δαμάσκηνα, τα οποία απελευθερώνουν πηκτίνη, μια φυτική ίνα με ευεργετική δράση στην εντερική λειτουργία. Σκεφτείτε επίσης τα αποξηραμένα φρούτα, πλούσια σε φυτικές ίνες και μέταλλα, όπως τα αποξηραμένα δαμάσκηνα, τα αποξηραμένα βερίκοκα και τα αποξηραμένα σύκα, που είναι γνωστά για την αποτελεσματικότητά τους απέναντι στα πεπτικά προβλήματα.

Για την τόνωση της πέψης, καλό είναι να καταναλώνουμε πράσινα λαχανικά και να ενισχύουμε την εντερική κινητικότητα, δίνοντας έμφαση στις φυτικές ίνες που περιέχουν (σπανάκι, μάραθος, σέλερι, παντζάρι κ.ά.).

Επίσης, είναι καλή ιδέα να προσθέτετε λίγους λιναρόσπορους, γνωστούς για τη φυσική υπακτική τους δράση (10 γρ. την ημέρα), ή πίτουρο βρώμης (πολύ πλούσιο σε φυτικές ίνες) σε τυρί κότατζ, γιαούρτι ή κομπόστα μήλου. Εντάξτε στη διατροφή σας όσπρια, τα οποία είναι ιδιαίτερα πλούσια σε φυτικές ίνες (φακές, ρεβίθια, κουκιά, λευκά φασόλια, κόκκινα φασόλια κ.λπ.), αρκετές φορές την εβδομάδα. Και αντικαταστήστε, όποτε είναι δυνατόν, τα συνηθισμένα αμυλούχα τρόφιμα (ψωμί, ρύζι και ζυμαρικά) με προϊόντα ολικής άλεσης.

Πίνετε νερό και καταναλώνετε υγρά

Πράγματι, για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας, συνιστάται να πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 1,5 λίτρο την ημέρα, αλλά και σούπες, ζωμούς, αφεψήματα… Και αν είναι δυνατόν, προτιμήστε μεταλλικά νερά πλούσια σε μαγνήσιο, τα οποία έχουν ήπια υπακτική δράση.

Πηγή: womenonly.skai.gr