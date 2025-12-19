Δωρεάν και ανώνυμες εξετάσεις για σεξουαλικά νοσήματα από τον ΕΟΔΥ – Πού να κάνετε το τεστ

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) προσφέρει δωρεάν και ανώνυμες εξετάσεις για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως HIV, ηπατίτιδες, σύφιλη, χλαμύδια και γονόρροια, σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα. Αυτές οι υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν και συνταγογράφηση εμβολίων και προφυλακτικής αγωγής κατά του HIV, στοχεύουν στην προστασία της σεξουαλικής υγείας και απευθύνονται τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε ευάλωτες ομάδες.
Παρέχεται επίσης συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, με δυνατότητα παραπομπής σε περαιτέρω ιατρική φροντίδα όπου χρειάζεται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού στα εξειδικευμένα γραφεία του ΕΟΔΥ σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Αλεξανδρούπολη.
Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή ενημέρωση αποτελούν βασικούς πυλώνες της σεξουαλικής υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έχει αναπτύξει ένα οργανωμένο δίκτυο υπηρεσιών, με στόχο την προστασία του γενικού πληθυσμού και των ευάλωτων ομάδων, προσφέροντας δωρεάν, ανώνυμες και επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις.
Στα Γραφεία Συμβουλευτικής και Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία του ΕΟΔΥ παρέχονται δωρεάν και ανώνυμα, κατόπιν ραντεβού, γρήγορα τεστ για HIV, ηπατίτιδες, σύφιλη, χλαμύδια και γονόρροια. Υπάρχει η δυνατότητα συνταγογράφησης εμβολίων έναντι των ιών Ηπατίτιδας Α και Β και του ιού HPV καθώς και συνταγογράφησης προφυλακτικής αγωγής πριν από την έκθεση στον HIV (PrEP).
Επίσης, όπου κρίνεται απαραίτητο, γίνεται παραπομπή σε υπηρεσίες υγείας και διασύνδεση με την ιατρική φροντίδα. Τέλος, παρέχεται συμβουλευτική και εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη πριν και μετά το τεστ.
Κλείστε ραντεβού:
Γραφείο Συμβουλευτικής και Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – Πολυκλινική Αθηνών
Πειραιώς 3, Ομόνοια, 210 8813615, [email protected]
Γραφείο Συμβουλευτικής και Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – Νοσ. «Α. Συγγρός»
Ίωνος Δραγούμη 5, Αθήνα, 210 7239945, [email protected]
Γραφείο Συμβουλευτικής και Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – Κέντρο Υγείας Πειραιά
Καραολή & Δημητρίου 39, 210 4115672, [email protected]
Γραφείο Συμβουλευτικής και Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – (ΝΑΔΝΘ) Θεσσαλονίκη
Δελφών 124,2313 308878, 2310 243363, [email protected]
Γραφείο Συμβουλευτικής και Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» (Πτέρυγα Παλαιού Νοσοκομείου)
Πολυμέρη 134, 2421 352136, [email protected]
Γραφείο Συμβουλευτικής και Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) Αλεξανδρούπολης
Ανδρονίκου 36, 25510 25748, [email protected]
