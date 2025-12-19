Δωρεάν και ανώνυμες εξετάσεις για σεξουαλικά νοσήματα από τον ΕΟΔΥ – Πού να κάνετε το τεστ

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) προσφέρει δωρεάν και ανώνυμες εξετάσεις για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως HIV, ηπατίτιδες, σύφιλη, χλαμύδια και γονόρροια, σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα. Αυτές οι υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν και συνταγογράφηση εμβολίων και προφυλακτικής αγωγής κατά του HIV, στοχεύουν στην προστασία της σεξουαλικής υγείας και απευθύνονται τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε ευάλωτες ομάδες.

Παρέχεται επίσης συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, με δυνατότητα παραπομπής σε περαιτέρω ιατρική φροντίδα όπου χρειάζεται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού στα εξειδικευμένα γραφεία του ΕΟΔΥ σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Αλεξανδρούπολη.