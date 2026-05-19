Είναι έτοιμη η Ευρώπη για μια επόμενη πανδημία;

Με αφορμή τις αυξανόμενες ανησυχίες για τον χανταϊό, το Euronews εξετάζει πώς έχει η κατάσταση στην Ευρώπη σε σχέση με την περίοδο του κορονοϊού έξι χρόνια πριν.

Η Αυστραλία και ο Καναδάς επιλέγουν μια συντομότερη καραντίνα τριών εβδομάδων για τον χανταϊό σε σχέση με τις χώρες στην Ευρώπη

Μέχρι στιγμής, οι ειδικοί έχουν αποκλείσει κάθε λόγο πανικού σχετικά με τον χανταϊό, ωστόσο οι θάνατοι που προκάλεσε η επιθετική παραλλαγή των Άνδεων στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius προκαλούν ανησυχία.

Παρόλο που το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) έχει χαρακτηρίσει τον κίνδυνο «πολύ χαμηλό», το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποίησε την περασμένη εβδομάδα τον μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων σε λειτουργία ανταλλαγής πληροφοριών, προκειμένου να παρακολουθεί ενεργά το ξέσπασμα του ιού.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μόνο μέτρο που μπορεί να λάβει η ΕΕ, σύμφωνα με το Euronews, αφού διαθέτει κι άλλα μέσα για την αντιμετώπιση της επιδημίας σε περίπτωση σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης.

Δεν υπάρχει ενιαίο πρωτόκολλο στην Ευρώπη

Υπάρχει όμως μια σημαντική επιφύλαξη, όπως τονίζει το διεθνές μέσο, όσον αφορά τα μέτρα καραντίνας και πρόληψης: δεν υπάρχει ενιαίο πρωτόκολλο ή ευρωπαϊκός οδηγός.

Μια τέτοια αποσπασματική αντίδραση θα μπορούσε να είχε αποτελέσει πρόβλημα μετά την πρόσφατη επιδημία του χανταϊού, αλλά μέχρι στιγμής η διεθνής αντίδραση στον ιό φαίνεται να είναι καλύτερα συντονισμένη.

Η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν κρούσματα χανταϊού αντιδρούν, στην πραγματικότητα, με πολύ παρόμοιο τρόπο, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Τα πρωτόκολλα περιλαμβάνουν καραντίνα έξι εβδομάδων για άτομα που ήρθαν σε επαφή με υψηλού κινδύνου άτομα, τεστ PCR, αυστηρή παρακολούθηση, περιορισμό της μετακίνησης και τήρηση ασφαλούς απόστασης από ενάμισι έως δύο μέτρα.

«Οι αποφάσεις σχετικά με τον τόπο διαμονής αυτών των ατόμων (…) θα πρέπει να βασίζονται στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, στο οικιακό περιβάλλον, στις συνοδές παθήσεις, στην ικανότητα τήρησης των οδηγιών δημόσιας υγείας και στην ικανότητα εκτέλεσης βασικών καθημερινών δραστηριοτήτων», τονίζεται.

Άλλες χώρες εκτός της Ευρώπης, όπως η Αυστραλία και ο Καναδάς, επιλέγουν αντίθετα μια συντομότερη καραντίνα τριών εβδομάδων.

Ποια είναι τα πρωτόκολλα της ΕΕ ενάντια σε μια πιθανή πανδημία

Μετά την πανδημία της Covid-19, η ΕΕ θέσπισε πρωτόκολλα με στόχο τη βελτίωση της ταχύτητας, του συντονισμού και της αντίδρασής της σε διασυνοριακές απειλές για την υγεία, προκειμένου να αποφευχθεί το χάος που προκάλεσαν οι διαφορετικές ρυθμίσεις και οι αντικρουόμενες αναφορές, καθώς και οι διαμάχες σχετικά με την έγκριση και τη διανομή των εμβολίων σε ολόκληρη την Ένωση, σημειώνει το Euronews.

Οι δύο νέοι κανονισμοί

Σε περίπτωση που προκύψει μια νέα απειλή για την υγεία στην ΕΕ, δύο κανονισμοί αποκτούν πλέον ιδιαίτερη σημασία.

Ο πρώτος είναι ο κανονισμός 2022/2371. Η βασική του διάταξη απαιτεί από τα κράτη μέλη να ενημερώνουν το ένα το άλλο το συντομότερο δυνατόν, εντός 24 ωρών, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Αντίδρασης.

Μια απειλή θεωρείται αρκετά σοβαρή ώστε να ενεργοποιήσει τοn συναγερμό, εάν είναι ασυνήθιστη ή απροσδόκητη για τον συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, προκαλεί σημαντική θνησιμότητα, εξελίσσεται ραγδαία σε έκταση ή επηρεάζει περισσότερες από μία χώρες και υπερβαίνει την εθνική ικανότητα αντίδρασης.

Ο δεύτερος κανονισμός, ο 2022/2372, εστιάζει περισσότερο στον έλεγχο και τον συντονισμό, καθορίζοντας διαδικασίες για την από κοινού έγκριση και τη δημιουργία αποθεμάτων εμβολίων και φαρμάκων, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα κατά τη διάρκεια της τελευταίας πανδημίας.

Ο πρώτος κανονισμός μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει συστάσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) ή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ενώ ο δεύτερος μπορεί να ενεργοποιηθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να επικαλεστούν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος εστιάζει στην παροχή υποστήριξης σε ομάδες επέμβασης και εξοπλισμό.

Η Ισπανία ενεργοποίησε πρόσφατα τον μηχανισμό για τον χανταϊό.

Στον μηχανισμό συμμετέχουν επίσης δέκα κράτη εκτός ΕΕ: η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Ισλανδία, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Νορβηγία, η Σερβία, η Τουρκία και η Ουκρανία.

Πηγή: in.gr