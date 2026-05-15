Είναι δυνατόν τα «μαγικά μανιτάρια» να θεραπεύσουν την κατάθλιψη;

Μπορούν ψυχεδελικές ουσίες που προέρχονται από τα λεγόμενα «μαγικά μανιτάρια» να χρησιμοποιηθούν ως φάρμακα για την κατάθλιψη; Την απάντηση στο ερώτημα αυτό αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα διεθνούς κλινικής μελέτης για την ψιλοσίνη, μια ψυχεδελική ουσία που προέρχεται από ορισμένα είδη μανιταριών. Στη μελέτη μετέχουν 48 χώρες από όλον τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρώτη κλινική μελέτη στην Ελλάδα υλοποιείται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στη Μονάδα Κλινικών Ερευνών της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, σε συνεργασία με τη Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Η μελέτη διερευνά τη χρήση της ψιλοσίνης ως πιθανής συμπληρωματικής θεραπευτικής προσέγγισης σε ενήλικες με Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή.

«Σε μια εποχή όπου η κατάθλιψη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας διεθνώς, η ανάγκη για νέες, ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Η συγκεκριμένη μελέτη, που ξεκίνησε πριν από τρεις μήνες και ήδη έχουν ενταχθεί οι πρώτοι ασθενείς, δεν αφορά απλώς τη χορήγηση μιας ψυχεδελικής ουσίας. Αντίθετα, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο κλινικής έρευνας, όπου η θεραπευτική παρέμβαση μελετάται με αυστηρούς κανόνες ασφάλειας, συνεχή παρακολούθηση και εξειδικευμένη υποστήριξη. Περιλαμβάνει προσεκτική επιλογή των συμμετεχόντων, κλινικές και ψυχομετρικές αξιολογήσεις, παρακολούθηση ζωτικών σημείων, διαδικασίες φαρμακοεπαγρύπνησης και ψυχολογική υποστήριξη πριν και μετά τη χορήγηση», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας και επιστημονικά υπεύθυνος της μελέτης, Γεώργιος Παπαζήσης, με αφορμή την παρουσίαση της μελέτης από τον ίδιο και την ψυχολόγο, θεραπεύτρια των ψυχεδελικών συνεδριών της μελέτης Αικατερίνη Στραβοράβδη, στο πλαίσιο του 39ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Παπαζήσης ανέφερε ακόμη ότι ψυχεδελικές ουσίες όπως η ψιλοκυβίνη, η ψιλοσίνη, η αγιαχουάσκα, το LSD η ιμπογκαΐνη αλλά και το MDMA βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο έντονου διεθνούς επιστημονικού ενδιαφέροντος, καθώς ερευνητικές ομάδες σε μεγάλα ακαδημαϊκά και κλινικά κέντρα διερευνούν τον πιθανό ρόλο τους σε ψυχιατρικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη, η διαταραχή γενικευμένου άγχους και η μετατραυματική αγχώδης διαταραχή.

«Η συμμετοχή της Ιατρικής Θεσσαλονίκης και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου σε μια τέτοια διεθνή ερευνητική προσπάθεια αναδεικνύει τη δυναμική των ελληνικών κλινικών και ακαδημαϊκών δομών να συμβάλλουν σε επιστημονικές εξελίξεις αιχμής. Παράλληλα, ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο για το πώς οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις στην ψυχική υγεία μπορούν να μελετηθούν με υπευθυνότητα, τεκμηρίωση και αυστηρή δεοντολογική εποπτεία», συμπλήρωσε ο κ. Παπαζήσης.

