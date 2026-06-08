Ειδικοί κρούουν τον κώδωνα: Το άτμισμα υπονομεύει σιωπηλά τους πνεύμονες των νέων

Για χρόνια τα ηλεκτρονικά τσιγάρα παρουσιάζονταν ως η πιο «ασφαλής» εναλλακτική του παραδοσιακού καπνίσματος. Οι επιθετικές διαφημίσεις, οι ελκυστικές γεύσεις και η εικόνα του vaping ως μιας «καθαρής» συνήθειας έκαναν εκατομμύρια ανθρώπους, κυρίως νέους, να πιστέψουν ότι πρόκειται για μια σχεδόν ακίνδυνη επιλογή.

Σήμερα όμως η επιστημονική κοινότητα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι βλάβες στους πνεύμονες ξεκινούν αθόρυβα, πολύ πριν εμφανιστούν σοβαρά συμπτώματα, δημιουργώντας μια νέα γενιά ανθρώπων εξαρτημένων από τη νικοτίνη.

Ο διαπρεπής πνευμονολόγος και εντατικολόγος της Ιατρικής Σχολής Johns Hopkins, Παναγής Γαλιατσάτος, επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη ανησυχία είναι πως οι συνέπειες του vaping μπορεί να εκδηλωθούν πλήρως μετά από πολλά χρόνια, όπως ακριβώς συνέβη ιστορικά και με το συμβατικό κάπνισμα.

«Το γεγονός ότι οι επιπτώσεις δεν φαίνονται άμεσα δεν σημαίνει ότι οι πνεύμονες δεν τραυματίζονται καθημερινά», τονίζει ο καθηγητής.

Η παγίδα των «γλυκών γεύσεων» και το κρυφό πακέτο τσιγάρων

Η ραγδαία εξάπλωση των ηλεκτρονικών τσιγάρων στις μικρές ηλικίες προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές παγκοσμίως. Οι φρουτώδεις γεύσεις, το μοντέρνο design και η εύκολη χρήση έκαναν το άτμισμα εξαιρετικά δημοφιλές σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες.

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Το αποτέλεσμα; Χιλιάδες νέοι άνθρωποι ξεκινούν το vaping χωρίς να έχουν υπάρξει ποτέ καπνιστές, αναπτύσσοντας ισχυρό εθισμό στη νικοτίνη σε πολύ μικρή ηλικία. Μάλιστα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ορισμένα pods (αμπούλες) ηλεκτρονικών τσιγάρων περιέχουν ποσότητα νικοτίνης αντίστοιχη με ένα ολόκληρο πακέτο συμβατικών τσιγάρων.

Τα «σιωπηλά» σημάδια που αγνοούν οι έφηβοι

Το μεγαλύτερο πρόβλημα με το άτμισμα είναι ότι οι πρώτες αλλοιώσεις δεν γίνονται αντιληπτές. Πολλοί νέοι συνεχίζουν να αθλούνται κανονικά, αγνοώντας τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια του οργανισμού τους.

Ένας επίμονος πρωινός βήχος, οι συχνότερες λοιμώξεις του αναπνευστικού, η ξαφνική δύσπνοια ή η μειωμένη αντοχή στην προπόνηση αποτελούν ενδείξεις ότι οι αεραγωγοί φλεγμαίνουν. Σύμφωνα με τους γιατρούς, όλο και περισσότεροι νεαροί ασθενείς εμφανίζουν πλέον:

Συχνότερες κρίσεις βρογχίτιδας

Απότομη επιδείνωση του άσθματος

Χρόνιο ερεθισμό των αεραγωγών

Αυξημένη ευάλωτότητα σε ιούς και λοιμώξεις

Οι τοξικές ουσίες και ο κίνδυνος για “Popcorn Lung”

Παρότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν παράγουν καπνό, οι ατμοί τους μεταφέρουν επικίνδυνες χημικές ενώσεις βαθιά στον πνευμονικό ιστό. Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει στα υγρά αναπλήρωσης φορμαλδεΰδη, πτητικές οργανικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα.

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Ιδιαίτερο τρόμο προκαλεί η παρουσία της διακετύλης (μιας αρωματικής ουσίας), η οποία έχει συνδεθεί άμεσα με τη λεγόμενη “popcorn lung” (αποφρακτική βρογχιολίτιδα). Πρόκειται για μια σοβαρή και μη αναστρέψιμη πάθηση που καταστρέφει τους μικρότερους αεραγωγούς των πνευμόνων.

Ο φόβος για ένα «κύμα» χρόνιων παθήσεων στο μέλλον

Επειδή τα προϊόντα ατμίσματος είναι σχετικά νέα στην αγορά, οι μακροπρόθεσμες συνέπειές τους δεν έχουν φανεί ακόμα στο σύνολό τους. Ωστόσο, οι πνευμονολόγοι εκφράζουν φόβους ότι η χρόνια φλεγμονή θα οδηγήσει στο μέλλον σε κατακόρυφη αύξηση της ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια) και της χρόνιας βρογχίτιδας σε νεαρές ηλικίες.

Ήδη, σε ακραίες περιπτώσεις, το vaping έχει συσχετιστεί με αιφνίδια κατάρρευση πνεύμονα (πνευμοθώρακα) σε εφήβους.

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Παράλληλα, η νικοτίνη δρα τοξικά στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο των εφήβων, προκαλώντας:

Απότομη αύξηση του στρες και του άγχους Σοβαρή δυσκολία στη συγκέντρωση και τη μάθηση Υψηλό κίνδυνο μετάβασης στο κανονικό τσιγάρο

«Το vaping μπορεί να φαίνεται πιο “καθαρό” από το τσιγάρο, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές. Οι πνεύμονες θυμούνται πάντα όσα εισπνέουν καθημερινά», καταλήγουν οι ειδικοί, ζητώντας άμεση ενημέρωση στα σχολεία και αυστηρότερη πρόληψη.

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