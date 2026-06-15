ΕΚΑΒ: Πολλά ασθενοφόρα ακινητοποιημένα εξαιτίας έλλειψης ανταλλακτικών

Εικόνα: Eurokinissi

Τον κώδωνα του κινδύνου για τη λειτουργία της προνοσοκομειακής φροντίδας στην Αττική κρούουν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις σε ασθενοφόρα οχήματα εξαιτίας προβλημάτων στη συντήρηση και της έλλειψης ανταλλακτικών.

Ακινητοποιημένο μεγάλο μέρος του στόλου του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με μεγάλο μέρος του στόλου να παραμένει ακινητοποιημένο και την εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΑΒ να βασίζεται, όπως υποστηρίζει, στις προσωπικές θυσίες των εργαζομένων.

Το κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από τις καταγγελίες ότι διασώστες, οι οποίοι επιχείρησαν να καλύψουν άμεσες ανάγκες συντήρησης με δικά τους χρήματα ώστε να παραμείνουν επιχειρησιακά οχήματα του ΕΚΑΒ, βρίσκονται αντιμέτωποι με πειθαρχικές διαδικασίες. Για το θέμα, οι εργαζόμενοι απέστειλαν εξώδικο προς τη Διοίκηση του ΕΚΑΒ, με κοινοποίηση στο υπουργείο Υγείας.

Η εικόνα του στόλου στην Αττική

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η ΠΟΕΔΗΝ, η διαθεσιμότητα των ασθενοφόρων απέχει σημαντικά από τις ανάγκες του λεκανοπεδίου Αττικής:

Περίπου 70 ασθενοφόρα παραμένουν καθημερινά ακινητοποιημένα στα συνεργεία λόγω βλαβών.

Μόλις 55 οχήματα επιχειρούν συνολικά στις πρωινές και απογευματινές βάρδιες.

Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, ο αριθμός των διαθέσιμων ασθενοφόρων περιορίζεται στα 30.

Για την ασφαλή κάλυψη της Αττικής απαιτούνται, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τουλάχιστον 100 ασθενοφόρα και 10 Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ).

«Αντί για ευχαριστώ, απειλές με ΕΔΕ»

Όπως υποστηρίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος, εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να καλύψουν από τον προσωπικό τους προϋπολογισμό το κόστος ανταλλακτικών προκειμένου να επισκευαστούν τρία έως τέσσερα ασθενοφόρα και να επιστρέψουν στην κυκλοφορία.

«Πριν λίγο καιρό η διοίκηση του ΕΚΑΒ διαβεβαίωνε ότι ενισχύεται η διαχειριστική ικανότητα του οργανισμού και ότι όλα λειτουργούν κανονικά. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δεκάδες ασθενοφόρα λείπουν από τον δρόμο και οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να βάλουν χρήματα από την τσέπη τους για να αγοράσουν ανταλλακτικά, ώστε να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σημειώνει ακόμη ότι το πρόβλημα της έλλειψης ανταλλακτικών ήταν γνωστό εδώ και περισσότερο από έναν μήνα και είχε τεθεί υπόψη της διοίκησης.

«Αντί να τους πουν “ευχαριστώ” που συμβάλλουν στη διάσωση ασθενών, οι εργαζόμενοι απειλούνται με ΕΔΕ. Αντί για λύσεις, πειθαρχικές διαδικασίες. Αντί για ενίσχυση του στόλου, αδιαφορία», τονίζει.

«Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να στηρίζεται στο φιλότιμο»

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υπογραμμίζει ότι η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας δεν μπορεί να εξαρτάται από τις προσωπικές θυσίες των εργαζομένων.

«Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να λειτουργεί χάρη στο φιλότιμο και τα χρήματα των εργαζομένων. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα σε άμεση και ασφαλή προνοσοκομειακή φροντίδα, ενώ οι εργαζόμενοι δικαιούνται να εργάζονται με τα απαραίτητα μέσα και όχι να καλύπτουν με προσωπικές θυσίες τις ευθύνες της Πολιτείας», καταλήγει.

Πηγή: NEWS24/7