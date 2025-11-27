Ελλάδα: Περίπου το 70% των πολιτών έχει υπερβολικό βάρος – Η επιδημία της παχυσαρκίας

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας, με σχεδόν το 70% των πολιτών να έχει υπερβολικό βάρος, κατατάσσοντάς την υψηλά στην Ευρώπη. Οι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη για πρόληψη και διαχείριση της παχυσαρκίας από την παιδική ηλικία, καθώς η επιδημία αυτή συνδέεται με υψηλό οικονομικό κόστος και προβλήματα υγείας.

Η εισαγωγή Εθνικών Κατευθυντήριων Οδηγιών στοχεύει στη δημιουργία ενός οργανωμένου συστήματος φροντίδας, προσφέροντας αποτελεσματικές και τεκμηριωμένες θεραπείες. Οι οδηγίες αυτές βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και προσαρμόστηκαν στις ελληνικές ανάγκες, προωθώντας μια πολυεπιστημονική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Η μάστιγα της παχυσαρκίας ανησυχεί τους επιστήμονες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελλάδα δυστυχώς είναι ψηλά στο χάρτη της Ευρώπης στην παχυσαρκία με σχεδόν το 70% του πληθυσμού να έχει υπερβάλλον βάρος (υπέρβαρο 37,5% και με παχυσαρκία 32,1%).

Όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι της Συμμαχίας και της συγγραφικής ομάδας για τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διαχείριση της Παχυσαρκίας σε Παιδιά και Εφήβους στην Ελλάδα, οι Νικόλαος Τεντολούρης (καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.), Δημοσθένης Παναγιωτάκος (καθηγητής Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας της Διατροφής, Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) και Ευαγγελία Χαρμανδάρη (καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.) ο επιπολασμός υπερβαρότητας και παχυσαρκίας στην προσχολική ηλικία είναι 21% και στη σχολική και εφηβική ηλικία 41%, υψηλότερος όλων των ευρωπαϊκών χωρών.

Όπως εξήγησαν το 42% του πληθυσμού παγκοσμίως έχει υπερβάλλον σωματικό βάρος και το ποσοστό αναμένεται να φθάσει στο 51% το 2035.

Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η πρόληψη και η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στην ενήλικη ζωή και την ελάττωση του συνολικού κόστους της νόσου.

Υψηλό το κόστος της παχυσαρκίας στην Ελλάδα

Το κόστος για το σύστημα υγείας, εν γένει, προέρχεται από τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, τα φάρμακα, τις χειρουργικές επεμβάσεις, τις συχνές επανεισαγωγές, αλλά και τις αναπηρίες, την απώλεια παραγωγικότητας, την αυξημένη και πρόωρη θνησιμότητα.

Η συνολική οικονομική επιβάρυνση εξαιτίας της παχυσαρκίας στην Ελλάδα το 2024 εκτιμάται στα 4,92 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί σε 2,07% του ΑΕΠ της χώρας. Από αυτά, τα 2,593 δισ. € είναι άμεσα ιατρικά κόστη και τα 2,327 δισ. € είναι έμμεσα κόστη (π.χ. απώλεια παραγωγικότητας, αυξημένη και πρόωρη θνησιμότητα).

Λύση οι Εθνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Η εισαγωγή Εθνικών Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Παχυσαρκία μετατρέπει τη μέχρι σήμερα αποσπασματική προσέγγιση σε ένα οργανωμένο σύστημα φροντίδας, το οποίο προσφέρει πιο αποτελεσματικές και τεκμηριωμένες θεραπείες, αποζημιούμενες και προσβάσιμες, μειώνει το στίγμα και οδηγεί τελικά σε καλύτερη πρόληψη για τον πληθυσμό. Εναρμονίζουν την κλινική πρακτική σε όλη τη χώρα και προωθούν μια ολιστική, πολυεπιστημονική προσέγγιση. Στόχος είναι να προσφέρεται εξατομικευμένη και στοχευμένη θεραπεία, με αξιοποίηση όλου του φάσματος των διαθέσιμων παρεμβάσεων: διατροφικές οδηγίες, άσκηση, φαρμακοθεραπεία, μεταβολική και βαριατρική χειρουργική, ψυχολογική υποστήριξη, συμπεριφορική θεραπεία και αλλαγή τρόπου ζωής.

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής για τη Διαχείριση της Παχυσαρκίας Ενηλίκων στην Ελλάδα βασίστηκαν στις καναδικές Κατευθυντήριες Οδηγίες (Canadian Adult Obesity CPG) του Obesity Canada, και προσαρμόστηκαν στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας. Ενώ, οι Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διαχείριση της Παχυσαρκίας σε Παιδιά και Εφήβους στην Ελλάδα βασίστηκαν στις Κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρείας. Το έργο υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Συμμαχίας για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας (Action4Obesity), ένα διεπιστημονικό δίκτυο 35 επιστημονικών, ιατρικών εταιρειών και άλλων φορέων και οργανισμών. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες είναι αποτέλεσμα συνεργασίας 50 διακεκριμένων επιστημόνων, 20 διαφορετικών ειδικοτήτων και διάρκειας 20 μηνών.

