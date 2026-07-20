Ενέσεις για την παχυσαρκία: γιατί δεν ενδείκνυνται για την απώλεια λίγων κιλών

Η ειδική παθολόγος Αναστασία Ευτυχίδου προειδοποιεί ότι οι ενέσεις που προβάλλονται ως «θαυματουργές» για αδυνάτισμα δεν προορίζονται για απώλεια λίγων κιλών, αλλά για τη θεραπεία της παχυσαρκίας, και η χρήση τους χωρίς ιατρική καθοδήγηση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μυϊκού ιστού και σε παρενέργειες όπως ναυτία, εμετούς και κοιλιακό πόνο. Όπως τονίζει, όποιος θέλει να χάσει 2-3 κιλά πρέπει να το κάνει με ασφαλέστερους τρόπους, μέσω διατροφής και άσκησης, αφού τα συγκεκριμένα φάρμακα έχουν ενδείξεις και αντενδείξεις που πρέπει να αξιολογεί γιατρός.

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Δεν είναι ενέσεις για απώλεια βάρους αλλά φάρμακο κατά της παχυσαρκίας επισημαίνει η ειδική παθολόγος Αναστασία Ευτυχίδου, που μίλησε στο ΕΡΤnews για τις παρενέργειες από μη ορθή χρήση, των σκευασμάτων που προβάλλονται τα τελευταία 2 χρόνια ως θαυματουργά από τα social media και αρκετά πωλούνται χωρίς ιατρική συνταγή σε φαρμακεία.

«Αυτά τα φάρμακα είναι σχεδιασμένα για την παχυσαρκία και η χρήση από τον οποιονδήποτε για να χάσει 2 – 3 κιλά και να βγει στην παραλία, δεν είναι η ορθή, αφού χρησιμοποιώντας το φάρμακο με αυτό τον τρόπο και χωρίς διατροφή και άσκηση, θα χάσεις λάθος βάρος, δηλαδή δεν θα είναι καθαρά λίπος. Τα κιλά θα χαθούν πολύ γρήγορα, αλλά θα είναι μυϊκός ιστός και μετά θα καταλήξεις να έχεις μεγαλύτερη δυσκολία να διατηρήσεις αυτό το χαμένο βάρος και θα μπεις σε μια διαδικασία να ληφθεί ξανά και ξανά το φάρμακο», τόνισε η παθολόγος. «Πόσες φορές θα ξαναπάρεις αυτό το φάρμακο χωρίς να έχεις λόγο;», τόνισε.

«Πράγματι έχει γίνει σχετικά εύκολο το να τα πάρει ο οποιοσδήποτε και το θέμα είναι ότι χρησιμοποιείται χωρίς να έχει αξιολογηθεί πρώτα από ένα γιατρό, γιατί όπως όλα τα φάρμακα έχουν ενδείξεις και αντενδείξεις. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει μία πολύ σοβαρή αντένδειξη για τη χρήση αυτού του φαρμάκου που δεν θα το γνωρίζει άμα το πάρει μόνος του από ένα φαρμακείο», είπε η Αναστασία Ευτυχίδου και σχετικά με τις παρενέργειες ανέφερε:

«Παρενέργειες υπάρχουν σίγουρα. Κυρίς είναι παρενέργειες του γαστρεντερικού, οι οποίες θεωρούνται απλές. Αλλά όταν ένας άνθρωπος δεν είναι παχύσαρκος δεν έχει λόγο να έχει ναυτία, να κάνει εμετούς, να πονάει η κοιλιά και να ρισκάρει και πιο σοβαρές παρενέργειες. Υπάρχουν σωστότεροι τρόποι να χαθούν 2- 3 κιλά», τόνισε.

Πηγή: ΕΡΤnews – Εκπομπή «Συνδέσεις»