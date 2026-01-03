ΕΟΔΥ: «Συναγερμός» για τη γρίπη – Διπλάσιες εισαγωγές στα νοσοκομεία

Ο ΕΟΔΥ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον υπερδιπλασιασμό των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας, όπως καταγράφεται στην εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης για το διάστημα 22–28 Δεκεμβρίου 2025. Πολλά από τα σοβαρά περιστατικά αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς.

Ο οργανισμός επαναλαμβάνει την ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό κατά της γρίπης, ιδιαίτερα στις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς και την έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε περίπτωση συμβατών συμπτωμάτων. Επίσης, προτείνεται η τήρηση προστατευτικών μέτρων όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών και η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους.

Ο ΕΟΔΥ παραμένει σε εγρήγορση, παρακολουθώντας στενά τα επιδημιολογικά δεδομένα.