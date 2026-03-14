ΕΟΠΥΥ: Αυτοί είναι οι καινούργιοι περιορισμοί στις διαγνωστικές εξετάσεις

Νέο πλαφόν από τον ΕΟΠΥΥ στις διαγνωστικές εξετάσεις και ειδικότερα όσες γίνονται με τη χρήση αίματος, άρχισε να εφαρμόζεται πριν από λίγες ημέρες.

Μετά τη σχετική νομοθετική ρύθμιση που είχε γίνει από το υπουργείο Υγείας τον περασμένο Σεπτέμβριο, πλέον οι νέοι «κόφτες» ενσωματώθηκαν στην ΗΔΥΚΑ και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ να μην μπορούν να επαναλάβουν σημαντικές εξετάσεις εξαιρετικά χρήσιμες για την παρακολούθηση της υγείας τους.

Στόχος είναι να περιοριστεί η δαπάνη, καθώς η κυβέρνηση όπως φαίνεται έχει αποφασίσει να μην αυξήσει τα κονδύλια που προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων.

Έτσι οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού μπορούν να επαναλάβουν συγκεκριμένες εξετάσεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον Οργανισμό, όπως προέβλεπε και η σχετική απόφαση του υπουργείου υγείας που είχε ψηφιστεί πριν από περίπου έξι μήνες.

Δυσκολίες σε ασθενείς και γιατρούς από τα «κουρέματα»

Ήδη πάντως τα νέα «κουρέματα» προκαλούν δυσκολίες σε ασθενείς και γιατρούς οι οποίοι δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν την επανάληψη κρίσιμων εξετάσεων.

Οι πιο αυστηροί κανόνες για την επανάληψη των εξετάσεων υιοθετήθηκαν από το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ με στόχο να μειωθεί το περιβόητο clawback, βάσει του οποίου διαγνωστικά εργαστήρια και κέντρα επιστρέφουν χρήματα στο σύστημα υγείας όταν υπάρχει υπέρβαση της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Ένα στρεβλό σύστημα που υπάρχει εδώ και χρόνια στην αγορά υγείας και πλήττει οριζοντίως και καθέτως σχεδόν όλους τους κλάδους που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ.

Από τον Οργανισμό πάντως τονίζεται πως το νέο πλαφόν δεν ισχύει για τις δημόσιες μονάδες υγείας όπως νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, όπου οι ασφαλισμένοι μπορούν να πραγματοποιούν τον διαγνωστικό τους έλεγχο χωρίς περιορισμούς.

Δείτε αναλυτικά στο ΦΕΚ τους νέους περιορισμούς που άρχισαν να εφαρμόζονται εδώ και λίγες ημέρες στις διαγνωστικές εξετάσεις ΕΔΩ