ΕΟΦ: Αναστολή διάθεσης ορισμένων σκευασμάτων ινσουλίνης

Σε μια σημαντική ανακοίνωση προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), γνωστοποιώντας τη διακοπή κυκλοφορίας συγκεκριμένων σκευασμάτων ινσουλίνης από την ελληνική αγορά. Η απόφαση ελήφθη από την παρασκευάστρια εταιρεία Φαρμασέρβ-Λίλλυ ΑΕΒΕ, μετά από ενδελεχή αξιολόγηση των δεδομένων της αγοράς.

Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς ανάλογες ενημερώσεις έχουν ήδη υποβληθεί στις ρυθμιστικές Αρχές όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες εθνικές διαδικασίες.

Η διακοπή αφορά πέντε συγκεκριμένα σκευάσματα, τα οποία καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες διαχείρισης του διαβήτη (ινσουλίνες ενδιάμεσης, μακράς δράσης και μίγματα):

Humulin NPH (Ισοφανική ανθρώπινη ινσουλίνη, 100 μονάδες/ml): Ενέσιμο εναιώρημα σε φιαλίδιο.

Humalog Mix25 (25% ινσουλίνη lispro / 75% πρωταμινική ινσουλίνη lispro): Ενέσιμο εναιώρημα σε φυσίγγιο.

Humalog Mix50 (50% ινσουλίνη lispro / 50% πρωταμινική ινσουλίνη lispro): Ενέσιμο εναιώρημα σε φυσίγγιο.

Humulin M3 (30% διαλυτή ινσουλίνη / 70% ισοφανική ινσουλίνη): Ενέσιμο εναιώρημα σε φιαλίδιο.

Abasaglar (Ινσουλίνη glargine, 100 μονάδες/mL): Ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο.

Για την καλύτερη ενημέρωση των ασθενών, είναι σημαντικό να διαχωριστούν οι κατηγορίες στις οποίες ανήκουν τα παραπάνω φάρμακα:

Ενδιάμεσης δράσης: Humulin NPH.

Μακράς δράσης (Βασική): Abasaglar.

Διφασικά Μίγματα: Humalog Mix25, Humalog Mix50 και Humulin M3.

Η διακοπή της κυκλοφορίας των συγκεκριμένων σκευασμάτων καθιστά απαραίτητη την επικοινωνία των ασθενών με τον θεράποντα ιατρό τους. Είναι σημαντικό να προγραμματιστεί εγκαίρως η μετάβαση σε εναλλακτικά θεραπευτικά σχήματα, ώστε να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη ρύθμιση του σακχάρου και η αποτελεσματική διαχείριση της πάθησης.

