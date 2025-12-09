ΕΟΦ: Συναγερμός για βρεφικό γάλα – Συσχέτιση με περιστατικά αλλαντίασης

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εξέδωσε προειδοποίηση σχετικά με το βρεφικό γάλα ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, το οποίο συνδέεται με περιστατικά αλλαντίασης σε βρέφη στις ΗΠΑ.

Το προϊόν πωλείται και διαδικτυακά, συμπεριλαμβανομένου του Amazon.com, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για πιθανή διάθεσή του στην Ελλάδα.

Ο ΕΟΦ, μετά από ενημέρωση από τον ΕΦΕΤ, καλεί τους καταναλωτές να αποφεύγουν την αγορά και χρήση του προϊόντος και να επικοινωνούν άμεσα με τον Οργανισμό αν το αποκτήσουν, τονίζοντας τους κινδύνους αγοράς από μη αξιόπιστες πηγές στο διαδίκτυο.