ΕΦΕΤ: συμβουλές για την προετοιμασία των εορταστικών γευμάτων των Χριστουγέννων

Το άρθρο παρέχει συμβουλές από τον ΕΦΕΤ για την ασφαλή προετοιμασία των εορταστικών γευμάτων ενόψει Χριστουγέννων, με στόχο την αποφυγή τροφιμογενών νοσημάτων και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Περιλαμβάνει οδηγίες για την προμήθεια και χειρισμό κρεάτων, αυγών και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και για την ορθή αποθήκευση και προετοιμασία των τροφίμων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αγορά τροφίμων από ελεγχόμενα σημεία και στον σωστό χειρισμό τους για την αποφυγή επιμολύνσεων, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή και υγιεινά γεύματα για την οικογένεια και τους φίλους.