Η συνήθεια που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ουρολοίμωξης: το να κρατάτε τα ούρα σας

Η συνήθεια να κρατάμε τα ούρα μας, ειδικά όταν γίνεται συστηματικά, μπορεί να επιβαρύνει την ουροδόχο κύστη και να αυξήσει τον κίνδυνο ουρολοίμωξης, καθώς δίνει χρόνο στα βακτήρια να πολλαπλασιαστούν. Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία της σωστής ενυδάτωσης, της αποφυγής ερεθιστικών ροφημάτων και της καλής υγιεινής, ενώ συστήνουν ιατρική αξιολόγηση αν εμφανίζονται συμπτώματα όπως κάψιμο, συχνουρία ή αίμα στα ούρα.

Πιο αναλυτικά

Οι περισσότεροι το έχουμε κάνει έστω και μία φορά: αναβάλλουμε την επίσκεψη στην τουαλέτα επειδή είμαστε στη δουλειά, οδηγούμε ή απλώς δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση σε τουαλέτα. Όταν όμως αυτή η συνήθεια γίνεται καθημερινότητα, μπορεί να επιβαρύνει την υγεία της ουροδόχου κύστης και να αυξήσει τον κίνδυνο ουρολοιμώξεων.

Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότεροι αναζητούν πληροφορίες για το αν το κράτημα των ούρων μπορεί να προκαλέσει ουρολοίμωξη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, αν και το να καθυστερήσουμε περιστασιακά δεν είναι συνήθως πρόβλημα, η συστηματική αναβολή της ούρησης δεν είναι καλή ιδέα.

Το κράτημα των ούρων αυξάνει τον κίνδυνο ουρολοίμωξης;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν τα ούρα παραμένουν στην ουροδόχο κύστη για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα βακτήρια έχουν περισσότερο χρόνο να πολλαπλασιαστούν. Αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ουρολοίμωξης, ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν ήδη προδιάθεση ή υποφέρουν από συχνές λοιμώξεις του ουροποιητικού.

Επιπλέον, η συνεχής υπερδιάταση της κύστης μπορεί με την πάροδο του χρόνου να επηρεάσει τη φυσιολογική λειτουργία της, δυσκολεύοντας την πλήρη κένωσή της.

Η ενυδάτωση είναι σύμμαχος της ουροδόχου κύστης

Μερικοί άνθρωποι περιορίζουν σκόπιμα την κατανάλωση νερού για να μην χρειάζεται να πηγαίνουν συχνά στην τουαλέτα. Ωστόσο, η ανεπαρκής ενυδάτωση κάνει τα ούρα πιο συμπυκνωμένα, κάτι που μπορεί να ερεθίσει την ουροδόχο κύστη.

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Η επαρκής πρόσληψη υγρών βοηθά στην ομαλή λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος. Ένας εύκολος τρόπος να εκτιμήσουμε την ενυδάτωσή μας είναι το χρώμα των ούρων: όταν είναι ανοιχτό κίτρινο, συνήθως αποτελεί ένδειξη καλής ενυδάτωσης.

Ποια ροφήματα μπορεί να ερεθίσουν την κύστη;

Σε ορισμένους ανθρώπους, η καφεΐνη, το αλκοόλ, τα ενεργειακά ποτά και τα ανθρακούχα αναψυκτικά μπορεί να ερεθίσουν την ουροδόχο κύστη ή να αυξήσουν τη συχνουρία. Αν παρατηρείτε ότι τα συμπτώματά σας επιδεινώνονται μετά την κατανάλωσή τους, αξίζει να περιορίσετε την ποσότητά τους και να προτιμάτε περισσότερο νερό.

Μην πιέζετε κατά την ούρηση

Η ούρηση δεν πρέπει να απαιτεί πίεση. Αν χρειάζεται να σπρώχνετε συστηματικά για να αδειάσει η κύστη, καλό είναι να το συζητήσετε με τον γιατρό σας, καθώς μπορεί να υποδηλώνει κάποιο πρόβλημα που χρειάζεται διερεύνηση.

Οι σωστές συνήθειες υγιεινής κάνουν τη διαφορά

Η σωστή υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των ουρολοιμώξεων. Οι ειδικοί συστήνουν το σκούπισμα από μπροστά προς τα πίσω μετά την ούρηση ή την αφόδευση, ώστε να μειώνεται η μεταφορά βακτηρίων προς την ουρήθρα.

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Παράλληλα, είναι προτιμότερο να αποφεύγονται τα αρωματικά σαπούνια, τα σπρέι, τα μαντηλάκια και άλλα προϊόντα με άρωμα στην ευαίσθητη περιοχή, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό ή να διαταράξουν τη φυσιολογική ισορροπία της μικροχλωρίδας.

Πότε πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό

Αν εμφανίζετε συχνά συμπτώματα όπως κάψιμο κατά την ούρηση, συχνουρία, έντονη επιθυμία για ούρηση ή αίμα στα ούρα, είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μιας ουρολοίμωξης μπορεί να αποτρέψει επιπλοκές και να περιορίσει την υποτροπή.

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Κρατάτε τα ούρα σας; Η συνήθεια που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ουρολοίμωξης στο InStyle.