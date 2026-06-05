Η τεχνητή νοημοσύνη ανέπτυξε εμβόλιο για ολόκληρες οικογένειες ιών

Ητεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη ενός «θεμελιωδώς νέου» τύπου εμβολίου, το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει προστασία απέναντι σε ολόκληρες οικογένειες ιών και να συμβάλει στην αποτροπή μελλοντικών πανδημιών, σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που το βασικό συστατικό ενός εμβολίου σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και στη συνέχεια δοκιμάστηκε σε ανθρώπους.

Το συγκεκριμένο εμβόλιο αναπτύχθηκε ώστε να προσφέρει προστασία έναντι όλων των κορονοϊών, συμπεριλαμβανομένων των παραλλαγών του Covid-19 αλλά και ζωικών ιών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την επόμενη πανδημία.

Παρότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, η ομάδα του Κέιμπριτζ εργάζεται ήδη πάνω σε αντίστοιχα εμβόλια για τη γρίπη και τον ιό Έμπολα.

Πώς λειτουργεί

Τα συμβατικά εμβόλια σχεδιάζονται συνήθως με βάση ένα συγκεκριμένο και ήδη γνωστό στέλεχος ενός ιού. Οι ερευνητές του Κέιμπριτζ ακολούθησαν διαφορετική προσέγγιση.

Συγκέντρωσαν γενετικά δεδομένα από πολλούς διαφορετικούς κορονοϊούς που είχαν καταγραφεί από διεθνή προγράμματα επιτήρησης πιθανών ιολογικών απειλών και τα ανέλυσαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η AI δημιούργησε ένα «υπερ-αντιγόνο», το οποίο εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει ολόκληρη την οικογένεια των κορονοϊών, ακόμη και αν αυτοί μεταλλαχθούν ή αν ένας νέος ιός περάσει από τα ζώα στον άνθρωπο.

Τα αντιγόνα αποτελούν το κρίσιμο στοιχείο κάθε εμβολίου, καθώς είναι το τμήμα που μαθαίνει το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να εξουδετερώνει.

Ο καθηγητής Τζόναθαν Χίνι δήλωσε ότι η τεχνολογία «μας εκπλήσσει συνεχώς» και χαρακτήρισε εντυπωσιακές τις δυνατότητές της για το καλό της ανθρωπότητας.

«Στόχος μας είναι να μην κυνηγάμε απλώς τους σημερινούς ιούς, αλλά να προετοιμαζόμαστε για εκείνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την επόμενη επιδημία ή πανδημία. Πρόκειται για μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο προετοιμαζόμαστε για μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις», ανέφερε.

Τα πρώτα αποτελέσματα

Η πρώτη κλινική δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε 39 εθελοντές και είχε ως βασικό στόχο να διαπιστωθεί η ασφάλεια του εμβολίου.

Μια δεύτερη μελέτη, με τη συμμετοχή περίπου 200 ατόμων, αναμένεται να προσφέρει σαφέστερη εικόνα για την αποτελεσματικότητα της ανοσολογικής απόκρισης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Infection, η επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα χαρακτηρίστηκε προς το παρόν «μέτρια», χωρίς ωστόσο να μειώνεται ο ενθουσιασμός της επιστημονικής κοινότητας.

Ο καθηγητής Σολ Φάουστ από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, που συμμετείχε σε μέρος των δοκιμών, εκτίμησε ότι η τεχνολογία έχει «σαφές δυναμικό» και τη χαρακτήρισε «ιδιαίτερα συναρπαστική», ειδικά για την αντιμετώπιση ιών που μεταλλάσσονται διαρκώς.

Στο στόχαστρο γρίπη και Έμπολα

Η ερευνητική ομάδα προχωρά ήδη σε δοκιμές σε ζώα για ένα καθολικό εμβόλιο εποχικής γρίπης, το οποίο δεν θα απαιτεί ετήσια αναπροσαρμογή, καθώς και για εμβόλιο κατά του στελέχους H5N1 της γρίπης των πτηνών, σε περίπτωση που αυτό εξελιχθεί σε ανθρώπινη πανδημία.

Παράλληλα, εξετάζεται η ανάπτυξη εμβολίου για αιμορραγικούς πυρετούς, συμπεριλαμβανομένου του Έμπολα. Το σημερινό ξέσπασμα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλείται από στέλεχος για το οποίο δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμο εμβόλιο.

Ο διευθυντής της Ομάδας Εμβολίων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, καθηγητής Άντι Πόλαρντ, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, χαρακτήρισε τα ευρήματα «συναρπαστικά» και σημείωσε ότι τα δεδομένα από τις δοκιμές σε ζώα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Προειδοποίησε πάντως ότι η πραγματική δοκιμασία θα είναι τα αποτελέσματα στους ανθρώπους, καθώς το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα είναι πολύ πιο σύνθετο από εκείνο των πειραματόζωων.

Σε ευρύτερο επίπεδο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει «game changer» για την έρευνα των εμβολίων, επιταχύνοντας σημαντικά την ανάπτυξή τους και συμβάλλοντας στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Πηγή: skai.gr