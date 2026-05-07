Θα μπορούσε ο χανταϊός να εξελιχθεί στον επόμενο κορονοϊό;

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προσπαθεί να καθησυχάσει το κοινό σχετικά με την εξάπλωση του χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο, μετά τις ανησυχίες ότι αυτός ο ιός θα μπορούσε να προκαλέσει μια νέα πανδημία, παρόμοια με την κρίση του κοροναϊού.

Θυμόμαστε όλοι τη ραγδαία εξάπλωση του κοροναϊού, όταν το 2019 αναφέρθηκαν τα πρώτα κρούσματα στην Κίνα, και πώς μέχρι τον Μάρτιο του 2020 ο ΠΟΥ κήρυξε την πανδημία του Covid-19. Από τότε, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Με δεδομένο αυτό το τρομακτικό ιστορικό, είναι φυσικό οι άνθρωποι να ανησυχούν για την εμφάνιση του χανταϊού, ο οποίος έχει προκαλέσει κρούσματα σε κρουαζιερόπλοιο, ειδικά όταν ακούγονται ανησυχητικά στατιστικά για τον συγκεκριμένο ιό.

Ο χανταϊός, που συνήθως μεταδίδεται από τρωκτικά, όπως τα ποντίκια και τα αρουραίοι, στην περίπτωση του MV Hondius, η μετάδοση φαίνεται να γίνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω επαφής. Η παραλλαγή αυτή, ο ιός των Άνδεων, έχει ένα ποσοστό θνησιμότητας 40%, κάτι που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Πλέον, υπάρχουν αναφορές για ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση μετά την πιθανή έκθεσή τους στον ιό, ενώ δύο Βρετανοί πολίτες, που ήρθαν σε επαφή με το πλοίο, είναι σε αυτοαπομόνωση για να περιορίσουν τη μετάδοση.

Ωστόσο, παρά την ανησυχία αυτή, αξιωματούχοι του ΠΟΥ διαβεβαιώνουν ότι δεν θεωρούν πως ο χανταϊός θα προκαλέσει την επόμενη πανδημία του μεγέθους του Covid-19.

Η Μαρία Βαν Κερχόβε, ειδικός του ΠΟΥ για τις επιδημίες, δήλωσε στο Sky News: «Αυτό δεν είναι ο επόμενος Covid, αλλά πρόκειται για σοβαρή μολυσματική ασθένεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα εκτεθούν ποτέ σε αυτόν».

Η Δρ. Μίρα Τσαντ, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του UKHSA, πρόσθεσε: «Ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει πολύ χαμηλός. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι πλήττονται από την επιδημία του χανταϊού στο MV Hondius».

Τι είναι ο χανταϊός

Ο χανταϊός (hantavirus) είναι μια ομάδα ιών που μεταδίδονται κυρίως από τρωκτικά στον άνθρωπο.

Οι χανταϊοί μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω μολυσμένων άγριων τρωκτικών, όπως ποντίκια ή αρουραίοι. Ένα δάγκωμα, μια επαφή με αυτά τα τρωκτικά ή τα περιττώματά τους ή η εισπνοή μολυσμένης σκόνης μπορεί να προκαλέσει μόλυνση.

Υπάρχουν πολλοί τύποι χανταϊού, που διαφοροποιούνται από τη γεωγραφική τους κατανομή και την κλινική τους εικόνα.

Ο ιός δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο (με ελάχιστες εξαιρέσεις σε συγκεκριμένα στελέχη). Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Γραφείου Δημόσιας Υγείας (FOPH), «μόνο ένας τύπος του ιού, ο οποίος είναι εξαιρετικά σπάνιος, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο».

«Αν και σπάνιος, ο ιός hantavirus μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Απαιτείται στενή παρακολούθηση των ασθενών, κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία», τόνισε ο ΠΟΥ.

Η ασθένεια ξεκινά με συμπτώματα παρόμοια με γρίπη

Η λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα και να γίνει απειλητική για τη ζωή. Τα αρχικά συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγη, μυϊκούς πόνους και πιθανώς πονοκέφαλο.

«Στα πρώτα στάδια, είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τον χανταϊό από τη γρίπη», δήλωσε η Dr. Sonja Bartolome από το UT Southwestern Medical Center.

Τα συμπτώματα του πνευμονικού συνδρόμου από hantavirus εμφανίζονται συνήθως από μία έως οκτώ εβδομάδες μετά την επαφή με μολυσμένο τρωκτικό. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν σφίξιμο στο στήθος, καθώς οι πνεύμονες γεμίζουν με υγρό.

Το άλλο σύνδρομο που προκαλείται από hantavirus -ο αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο- εμφανίζεται συνήθως μέσα σε μία έως δύο εβδομάδες από την έκθεση.

Τα ποσοστά θνησιμότητας διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του ιού. Το πνευμονικό σύνδρομο από hantavirus έχει θνησιμότητα περίπου 35%, ενώ ο αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο κυμαίνεται από 1% έως 15%, σύμφωνα με το CDC.

Πολλά άγνωστα για την ασθένεια και τη θεραπεία

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία ή ίαση, αλλά η έγκαιρη ιατρική φροντίδα αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης.

Παρά τα χρόνια έρευνας, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, όπως γιατί σε ορισμένους η νόσος είναι ήπια και σε άλλους σοβαρή, και πώς αναπτύσσονται τα αντισώματα. Οι ερευνητές συνεχίζουν να παρακολουθούν ασθενείς μακροπρόθεσμα για να βρουν θεραπεία.

«Υπάρχουν πολλά μυστήρια», σημείωσε η Harkins, τονίζοντας ότι η έκθεση σε τρωκτικά είναι ο βασικός παράγοντας.

Ο καλύτερος τρόπος πρόληψης είναι η αποφυγή επαφής με τρωκτικά και τα περιττώματά τους. Συνιστάται η χρήση γαντιών και διαλύματος χλωρίνης για τον καθαρισμό. Οι ειδικοί προειδοποιούν να αποφεύγεται το σκούπισμα ή η χρήση ηλεκτρικής σκούπας, καθώς μπορεί να διασκορπίσει τον ιό στον αέρα.

