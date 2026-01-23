«Θερίζει» η γρίπη στη χώρα: Στην Εντατική δύο παιδιά 4 και 6 ετών – Το ένα υπό διασωλήνωση

Η κατάσταση της γρίπης στη χώρα μας έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις, πλήττοντας εκατοντάδες παιδιά και προκαλώντας σοβαρές νοσηλείες.

Τις τελευταίες ημέρες, παρατηρείται έντονη αύξηση τόσο στις προσελεύσεις όσο και στις εισαγωγές στα παιδιατρικά νοσοκομεία «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού».

Ο Παναγιώτης Γιαννάκος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) σημειώνει ότι αυτή τη στιγμή δύο παιδιά είναι υπό νοσηλεία στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία» λόγω γρίπης. Το ένα από τα παιδιά, ηλικίας 3 ετών, είναι διασωληνωμένο, ενώ το άλλο, 6 ετών, δεν χρειάστηκε μέχρι στιγμής διασωλήνωση.

«Τα παιδιατρικά νοσοκομεία δέχονται καθημερινά περισσότερα από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις, ενώ πάνω από 50 παιδιά εισάγονται για νοσηλεία. Η αύξηση ξεπερνά το 30%», τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Είναι απαραίτητο να δείξουμε προσοχή στις κοινωνικές επαφές, στα σχολεία και στις οικογένειες. Συνιστάται ο εμβολιασμός των παιδιών σύμφωνα με τις οδηγίες των παιδιάτρων. Είναι κρίμα να χάσουμε παιδιά από τη γρίπη. Δεν πρέπει να γίνονται διαγνώσεις μέσω τηλεφώνου», καταλήγει ο κ. Γιαννάκος.

