Ιατρικό θαύμα στη Λάρισα: Διέσωσαν βρέφος 600 γραμμαρίων από τη Θεσσαλονίκη με σοβαρή οφθαλμική πάθηση

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με ένα προώρο μωράκι που γεννήθηκε μόλις 600 γραμμαρίων κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν γιατροί της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας.

Όπως αναφέρει το onlarisa, το μωράκι που γεννήθηκε πολύ πρόωρα και ζύγιζε μόλις 600 γραμμάρια διακομίστηκε από τη Θεσσαλονίκη στη Λάρισα με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς επί εδάφους αμφιβληστροειδοοάθειας της προωρότητας (ROP) και αντιμετωπίστηκε με επιτυχία.

Η ανάρτηση του Νοσοκομείου αναφέρει:

«Εξαιρετικά πρόωρο νεογνό βάρους 600 μόλις γραμμαρίων, διακομίστηκε από νοσοκομείο της συμπρωτεύουσας με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς επί εδάφους αμφιβληστροειδοοάθειας της προωρότητας (ROP) και αντιμετωπίστηκε επιτυχώς στο κέντρο μας.

Το περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της εξειδικευμένης χειρουργικής αντιμετώπισης και – κυρίως – της στενής διεπιστημονικής συνεργασίας των κάτωθι:

Σοφία Ανδρούδη – Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Παπαγεωργίου Ελένη – Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας στις Νεογνολόγους κα Γουδεσίδου Μαρία και κα Καφφέ Κατερίνα καθώς και στην ομάδα των Αναισθησιολόγων κ. Πράτσα και κ. Αρναούτογλου που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαχείριση ενός εξαιρετικά απαιτητικού περιστατικού».