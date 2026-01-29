Ισπανία: Έδωσαν ληγμένα εμβόλια σε 253 άτομα – Κυρίως παιδιά

Ανησυχία στην Ισπανία μετά την αποκάλυψη ότι χορηγήθηκαν ληγμένα εμβόλια σε 253 άτομα, στην πλειονότητά τους παιδιά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της κοινοβουλευτικής ομάδας EH Bildu στο βασκικό κοινοβούλιο. Οι υγειονομικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν έχει καταγραφεί καμία ανεπιθύμητη παρενέργεια και ότι όλοι οι πολίτες έχουν ήδη ενημερωθεί.

Η παρτίδα αφορά το εξαδύναμο εμβόλιο, βασικό στοιχείο του παιδικού εμβολιασμού, που προστατεύει από έξι ασθένειες: διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, αιμόφιλο ινφλουέντζας τύπου Β, πολιομυελίτιδα και ηπατίτιδα Β. Το εμβόλιο χορηγείται συστηματικά σε βρέφη στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος ανοσοποίησης.

Το EH Bildu υποστηρίζει ότι ορισμένοι ασθενείς έλαβαν όχι μία αλλά δύο ληγμένες δόσεις, κατηγορώντας το Osakidetza για αποτυχία παρακολούθησης των ημερομηνιών λήξης και μη τήρηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων.

«Το Osakidetza δεν παρακολούθησε την ιχνηλασιμότητα της ημερομηνίας λήξης και δεν συμμορφώθηκε με τις καθιερωμένες διαδικασίες και τα πρωτόκολλα», ανέφερε το κόμμα σε κοινοβουλευτική του πρωτοβουλία στην Άλαβα, σύμφωνα με τον βασκικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα EITB.

Τα ληγμένα εμβόλια χορηγήθηκαν σε 12 από τους 13 ενιαίους υγειονομικούς οργανισμούς της Χώρας των Βάσκων, η οποία διαθέτει αυτόνομο σύστημα υγείας.

Ο βασκικός υπουργός Υγείας Αλμπέρτο Μαρτίνεθ, από το Βασκικό Εθνικιστικό Κόμμα (PNV), δήλωσε ότι «κάθε μία από τις περιπτώσεις έχει πλήρως ταυτοποιηθεί και οι οικογένειες ενημερώνονται απευθείας, ώστε να λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες».

Το Τanto, το Osakidetza όσο και ο ισπανικός εθνικός οργανισμός φαρμάκων, σε συνεργασία με το Βασκικό Συμβούλιο Εμβολιασμών και τον κατασκευαστή του εμβολίου, συνιστούν την επαναχορήγηση δόσης σε όλους τους επηρεαζόμενους για πλήρη ανοσολογική κάλυψη.

Τα κέντρα υγείας ξεκίνησαν από την Τετάρτη να επικοινωνούν με τις οικογένειες για τον προγραμματισμό νέων ραντεβού.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Σύμφωνα με το Euronews, το περιστατικό έρχεται μόλις τέσσερις μήνες μετά από άλλη υπόθεση που προκάλεσε αντιδράσεις στην περιοχή. Τον Σεπτέμβριο του 2025 ξεκίνησε δίκη εναντίον παιδιατρικής νοσηλεύτριας στη Σαντούρτσι της επαρχίας Βισκάγια, η οποία κατηγορείται ότι προσποιούνταν πως εμβολίαζε παιδιά, ενώ στην πραγματικότητα πετούσε τις δόσεις.

Οι εισαγγελικές Αρχές εκτιμούν ότι περισσότερα από 400 παιδιά έμειναν ανεμβολίαστα το 2021 και το 2022 εξαιτίας των φερόμενων ενεργειών της.

Οι δύο υποθέσεις έχουν εντείνει τις ανησυχίες για τα πρωτόκολλα και τον έλεγχο της διαδικασίας εμβολιασμού στο βασκικό σύστημα υγείας, αν και οι αρχές επιμένουν ότι τα ληγμένα εμβόλια δεν συνιστούν κίνδυνο για όσους τα έλαβαν.

Πηγή: ethnos.gr