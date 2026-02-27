Κάπνισμα: «Πρωταθλήτριες» τα κορίτσια 13 – 15 ετών στην Ευρώπη

Το κάπνισμα μεταξύ των νέων στην Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας, με στοιχεία που προκαλούν ανησυχία σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), περίπου ένας στους επτά εφήβους ηλικίας 13 έως 15 ετών στην ήπειρο καταναλώνει προϊόντα καπνού.

Οι αριθμοί αυτοί υπογραμμίζουν ότι, παρά τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και τις προσπάθειες περιορισμού της χρήσης, η Ευρώπη παραμένει η περιοχή με τις υψηλότερες επιδόσεις καπνίσματος στους νέους.

Η έκθεση δείχνει επίσης ότι οι γυναίκες στην Ευρώπη καπνίζουν σε υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τις συνομήλικές τους σε άλλες ηπείρους.

Συγκεκριμένα, τέσσερις στις δέκα ενήλικες καπνίστριες παγκοσμίως ζουν στην Ευρώπη, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 62 εκατομμύρια γυναίκες, σύμφωνα με τον Guardian.

Παράλληλα, η χρήση προϊόντων καπνού μεταξύ των εφήβων παραμένει ανησυχητικά υψηλή, με περίπου 4 εκατομμύρια νέους ηλικίας 13 έως 15 ετών να δηλώνουν τακτικοί χρήστες.

Οι επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία

Η κατανάλωση καπνού εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές συνέπειες για την υγεία.

Κάθε χρόνο, περίπου 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη χάνουν τη ζωή τους λόγω ασθενειών που συνδέονται με το κάπνισμα, ενώ δεκάδες εκατομμύρια υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις όπως καρδιοπάθειες, αναπνευστικά προβλήματα και καρκίνο.

Ο Δρ Hans Kluge, περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, τόνισε ότι χωρίς γρήγορη και στοχευμένη δράση, η Ευρώπη θα συνεχίσει να εμφανίζει τα χειρότερα αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2030.

Όπως επισημαίνει, η προστασία των νέων από την εξάρτηση και η εφαρμογή αυστηρών πολιτικών υγείας είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες.

Οι Ευρωπαίες ηλικίας 13 έως 15 ετών παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης καπνού στον κόσμο στην ηλικιακή τους ομάδα.

Η στρατηγική της βιομηχανίας που στοχεύει τους νέους με αρωματισμένα προϊόντα και στοχευμένο μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει επιβαρύνει την κατάσταση, καθιστώντας απαραίτητη την υιοθέτηση μέτρων για την προστασία των εφήβων.

Προτάσεις πολιτικής και παραδείγματα επιτυχίας

Ορισμένες χώρες έχουν ήδη δείξει ότι η σωστή ρύθμιση μπορεί να αντιστρέψει τις τάσεις αυτές. Χώρες όπως το Βέλγιο, η Δανία και οι Κάτω Χώρες έχουν εφαρμόσει αυστηρούς κανονισμούς, απαγορεύοντας τα αρωματισμένα προϊόντα και περιορίζοντας τη διαφήμιση, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική μείωση των ποσοστών χρήσης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζει επίσης θετικά αποτελέσματα, με στόχο μείωσης της επικράτησης του καπνίσματος κατά 30% μεταξύ των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω. Με ποσοστό 13%, η χώρα κατατάσσεται τρίτη στην Ευρώπη όσον αφορά τη χαμηλότερη χρήση καπνού, πίσω μόνο από το Τουρκμενιστάν και την Ισλανδία.

Ωστόσο, η ανάλυση δείχνει ότι μόνο το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών χωρών διαθέτει νόμους που απαγορεύουν πλήρως το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους, ενώ μόνο το ένα τέταρτο έχει θεσπίσει αυστηρούς περιορισμούς στη διαφήμιση.

Η Kristina Mauer-Stender, περιφερειακή σύμβουλος του ΠΟΥ, υπογραμμίζει ότι δεκαετίες προόδου κινδυνεύουν, εάν οι πολιτικές υγείας δεν συμβαδίσουν με τις εξελίξεις στη χρήση προϊόντων νικοτίνης.

Η εφαρμογή ισχυρών κανονισμών και μέτρων πρόληψης είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η προστασία των νέων και η διατήρηση των οφελών για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη.

Η εμπειρία των χωρών που έχουν προχωρήσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις δείχνει ότι η αλλαγή πορείας είναι δυνατή, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση και συντονισμένη δράση σε επίπεδο ηπείρου.

