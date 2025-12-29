Καρδιακά επεισόδια: Άνοδος έως 30% στις γιορτές – Τα ανησυχητικά συμπτώματα που δεν πρέπει να παραβλέπουμε

Κατά την εορταστική περίοδο, τα καρδιακά επεισόδια αυξάνονται κατά 30%, κυρίως λόγω υπερφαγίας, αυξημένης κατανάλωσης αλκοόλ, συναισθηματικού στρες και καθυστέρησης στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας. Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία της άμεσης αντίδρασης στα συμπτώματα όπως πόνος στο στήθος και ταχυπαλμία, καθώς η γρήγορη επέμβαση σώζει ζωές.

Προτείνεται μέτρο στην κατανάλωση φαγητού και ποτού, καλή ενυδάτωση και τήρηση φαρμακευτικής αγωγής. Παράλληλα, το γέλιο και οι στιγμές χαράς μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην καρδιά, προσφέροντας υγεία και ευεξία στις γιορτές.

Φαγητό, ποτό, οικογενειακές συγκεντρώσεις και γιορτινή διάθεση συνθέτουν το σκηνικό των Χριστουγέννων. Ωστόσο, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η εορταστική περίοδος δεν είναι και τόσο… μαγική για τα Επείγοντα, καθώς καταγράφεται σημαντική αύξηση στα καρδιακά περιστατικά.

Σύμφωνα με την American Medical Response, η οποία παρέχει επείγουσες ιατρικές υπηρεσίες στην περιοχή της Βαλτιμόρης και της Ουάσινγκτον, τα καρδιακά επείγοντα περιστατικά αυξάνονται κατά 30% την παραμονή των Χριστουγέννων.

Όπως εξηγεί ο Δρ. Ed Racht, επικεφαλής ιατρικός διευθυντής της Global Medical Response, «κατά τη διάρκεια των γιορτών, συχνά βλέπουμε ανθρώπους να αγνοούν τα προειδοποιητικά σημάδια καρδιακών προβλημάτων επειδή δεν θέλουν να διαταράξουν τις οικογενειακές γιορτές».

Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι «είτε πρόκειται για πόνο στο στήθος, ταχυπαλμία ή αιφνίδια κατάρρευση, αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν έμφραγμα, επικίνδυνη αρρυθμία ή ακόμη και καρδιακή ανακοπή». Και τονίζει με έμφαση: «Ο χρόνος είναι κρίσιμος σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα σημάδια στον εαυτό σας ή σε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο, μην περιμένετε. Καλέστε αμέσως το 166».

Τα δεδομένα επιβεβαιώνονται και από την Αμερικανική Καρδιολογική Ένωση, σύμφωνα με την οποία περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από έμφραγμα προσβολές την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη περίοδο του έτους. Μάλιστα, έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Circulation έδειξε ότι περισσότερα καρδιακά επεισόδια συμβαίνουν ανήμερα τα Χριστούγεννα, ακολουθούμενα από τις 26 Δεκεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου.

Γιατί αυξάνονται τα καρδιακά επεισόδια στις γιορτές

Οι ειδικοί αποδίδουν την αύξηση αυτή σε πολλούς παράγοντες: υπερφαγία και γεύματα με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, συναισθηματικό στρες από οικογενειακές εντάσεις, χαμηλές θερμοκρασίες που επιβαρύνουν την καρδιά, αλλά και καθυστέρηση στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας λόγω κοινωνικών περιστάσεων.

Η καρδιακή προσβολή προκαλείται όταν η ροή του αίματος προς τον καρδιακό μυ μειώνεται ή διακόπτεται. Τα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν πίεση ή δυσφορία στο στήθος (που συχνά συγχέεται με καούρα), πόνο στα χέρια, την πλάτη, τον αυχένα, το σαγόνι ή το στομάχι, δύσπνοια, κρύο ιδρώτα, ναυτία, ζάλη, ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό και ασυνήθιστη κόπωση.

Η άμεση επέμβαση σώζει ζωές

«Η γρήγορη θεραπεία βελτιώνει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης», υπογραμμίζει ο Δρ. Racht. «Η οδήγηση από τον ίδιο τον ασθενή ή η αναμονή για να δει αν τα συμπτώματα θα υποχωρήσουν μπορεί να καθυστερήσει κρίσιμη φροντίδα».

Οι διασώστες μπορούν να ξεκινήσουν σωτήρια παρέμβαση ήδη από τη μεταφορά του ασθενούς και να προετοιμάσουν το τμήμα επειγόντων για άμεση αντιμετώπιση.

Μέτρο, πρόληψη και… γέλιο

Η καλύτερη πρόληψη, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η κατανάλωση φαγητού και αλκοόλ με μέτρο, η καλή ενυδάτωση, η συνέπεια στη λήψη φαρμάκων και η προθέρμανση πριν από σωματική δραστηριότητα στο κρύο.

Παράλληλα, οι γιορτές μπορούν να έχουν και θετική επίδραση στην καρδιά. Όπως σημειώνει ο Δρ. Racht, το γέλιο και οι στιγμές χαράς «μπορούν να χαλαρώσουν και να διαστείλουν τα αιμοφόρα αγγεία, αυξάνοντας τη ροή του αίματος έως και 20% και μειώνοντας την πίεση στην καρδιά».

Και καταλήγει: «Κάντε το γέλιο προτεραιότητα και αν κάτι δεν σας φαίνεται σωστό, ακούστε πάντα το σώμα σας και ζητήστε βοήθεια όταν χρειάζεται. Μαζί, ας κάνουμε αυτές τις γιορτές και χαρούμενες και υγιείς για την καρδιά».

Συμπέρασμα

Οι γιορτές είναι συνδεδεμένες με χαρά και χαλάρωση, όμως απαιτούν και εγρήγορση όταν πρόκειται για την υγεία της καρδιάς. Η κατανάλωση με μέτρο, η προσοχή στα προειδοποιητικά σημάδια και η άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες. Ακούγοντας το σώμα μας και φροντίζοντας την καρδιά μας, μπορούμε να απολαύσουμε τις γιορτινές στιγμές με ασφάλεια και πραγματική ευεξία.

Πηγή: ygeiamou.gr