Καρκίνος του μαστού: Ανάλυση DNA θα επιτρέπει σε χιλιάδες ασθενείς να αποφύγουν τη χημειοθεραπεία

Εκατομμύρια άνθρωποι που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού ενδέχεται να μπορούν να αποφύγουν με ασφάλεια τη χημειοθεραπεία, καθώς επιστήμονες ανέπτυξαν μια εξέταση DNA που ξεχωρίζει ποιοι ασθενείς είναι πιθανό να ωφεληθούν από τη θεραπεία και ποιοι όχι.

Η διεθνής μελέτη έδειξε ότι περισσότεροι από τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων θα μπορούσαν να γλιτώσουν τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας και να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά με ορμονοθεραπεία.

Η χημειοθεραπεία μπορεί να προκαλέσει κόπωση, ναυτία, τριχόπτωση, εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος και προβλήματα γονιμότητας.

Το τεστ DNA που αλλάζει τα δεδομένα

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του University College London (UCL), περιέλαβε περισσότερους από 4.000 νεοδιαγνωσμένους ασθενείς ηλικίας άνω των 40 ετών από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ταϊλάνδη.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν το γονιδιακό τεστ Prosigna, το οποίο μετρά τη δραστηριότητα 50 γονιδίων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού και υπολογίζει τον κίνδυνο υποτροπής της νόσου.

Όσοι ασθενείς έλαβαν χαμηλή βαθμολογία κινδύνου, περίπου τα δύο τρίτα του συνόλου, δεν υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία. Το ποσοστό επιβίωσης της συγκεκριμένης ομάδας στην πενταετία έφτασε το 93,7%, έναντι 94,9% για όσους έλαβαν και χημειοθεραπεία.

Η βασική θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού είναι συνήθως η χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Στη συνέχεια, συχνά προτείνεται χημειοθεραπεία προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος επανεμφάνισης της νόσου.

Η θεραπεία αυτή χορηγείται επίσης συχνά σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο που έχει επεκταθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες.

Υψηλά ποσοστά επιβίωσης χωρίς χημειοθεραπεία

Σύμφωνα με το UCL, πολλοί γιατροί εκφράζουν ανησυχίες ότι η χημειοθεραπεία προσφέρει περιορισμένο όφελος σε ασθενείς με τον πιο συχνό τύπο καρκίνου του μαστού.

Το πανεπιστήμιο εκτιμά ότι περισσότερες από 5.000 ασθενείς ετησίως στο βρετανικό σύστημα υγείας θα μπορούσαν να αποφύγουν τη χημειοθεραπεία χάρη στα αποτελέσματα της μελέτης.

Η Κάρεν Μπόνχαμ από το Κάρντιφ συμμετείχε στην έρευνα και χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «τεράστια ανακούφιση», λέγοντας ότι τα νιώθει «σαν Χριστούγεννα».

Η 64χρονη απέφυγε τη χημειοθεραπεία χάρη στο τεστ Prosigna και ακολούθησε οκταετή θεραπεία με ακτινοβολίες και ορμόνες.

«Η διάγνωση και η θεραπεία του καρκίνου μπορεί να είναι σοκαριστική. Σε βάζει σε έναν κόσμο αβεβαιότητας. Οι προτεραιότητες της ζωής αλλάζουν και το μόνο που θέλεις είναι να επιβιώσεις», δήλωσε.

Σημαντικό βήμα προς την εξατομικευμένη θεραπεία

Τα ευρήματα της μελέτης παρουσιάζονται στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) στο Σικάγο, το μεγαλύτερο συνέδριο για τον καρκίνο παγκοσμίως.

Ο επικεφαλής της έρευνας και καθηγητής Ογκολογίας του Μαστού στο Ινστιτούτο Καρκίνου του UCL, Ρομπ Στάιν, δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς πιο εξατομικευμένες θεραπείες.

Η μελέτη αξιοποίησε με επιτυχία τη βιολογία του όγκου για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων, αντί να βασίζεται αποκλειστικά στα παραδοσιακά κλινικά χαρακτηριστικά.

Για τους ασθενείς αυτό σημαίνει ότι πολλοί μπορούν να αποφύγουν το σωματικό και ψυχολογικό βάρος της χημειοθεραπείας, καθώς και τις πιθανές μακροχρόνιες παρενέργειές της.

Για τα συστήματα υγείας, πρόκειται για μια πιο αποδοτική και επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων».

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν τα αποτελέσματα της μελέτης ισχύουν και για άτομα κάτω των 40 ετών, καθώς οι σχετικές έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: ieidiseis