Καταγγελία: Ηλικιωμένος ασθενής περίμενε ώρες αβοήθητος στα νοσοκομεία Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε η Κυριακή Μάλαμα σε σχέση με την αντιμετώπιση που βίωσε πολίτης από το δημόσιο σύστημα υγείας.

Όπως καταγγέλλεται στην ερώτηση, κάτοικος του Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής, 85 ετών, παρουσίασε οξύ οίδημα στο μάτι. Επισκέφτηκε το κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου στις 9:30 το πρωί, από όπου τον παραπέμψανε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.

Μετέβη με το ιδιωτικό αυτοκίνητο συνοδού του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής όπου γενικός ιατρός μετά από συνοπτική εξέταση τον παρέπεμψε στο Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων της Θεσσαλονίκης, καθώς δεν υπάρχει ειδικότητα οφθαλμιάτρου στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.

Ο εν λόγω ιατρός του είπε, μάλιστα, να σπεύσει γιατί υπήρχε κίνδυνος απώλειας του ματιού του.

Στις 13:30 έφτασε στο εν λόγω νοσοκομείο με το ιδιωτικό ΙΧ του συνοδού του, όπου στην υποδοχή τον ενημέρωσαν ότι κακώς παραπέμφθηκε εκεί, διότι δεν έχει το συγκεκριμένο νοσοκομείο εφημερία και θα πρέπει να μεταβεί στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Στις 14:15 έφτασε στο εν λόγω νοσοκομείο με τον συνοδό του. Μετά από 3 ώρες στην αναμονή, χωρίς να τον δει κανένας γιατρός, κι έπειτα από επισταμένες οχλήσεις του συνοδού του, τους ενημέρωσαν ότι η αναμονή ενδέχεται να υπερβεί τις τέσσερις ώρες.

Ο υπερήλικας όλη αυτή την ώρα ήταν χωρίς καμία αντιμετώπιση του προβλήματος του.

Στη συνέχεια ο συνοδός του αποφάσισε να τον μεταφέρει σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου αντιμετωπίστηκε ιατρικά το πρόβλημά του αμέσως, έναντι αδρής, όμως, αμοιβής.

Στο πλαίσιο αυτό η Κυριακή Μάλαμα θέτει τέσσερα ερωτήματα προς τον Υπουργό Υγείας :

Πρώτον : Γιατί δεν υπάρχει ειδικότητα οφθαλμίατρου στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής;

Δεύτερον : Γιατί δεν εξυπηρέτησε ασθενή στις 13:30 το Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων της Θεσσαλονίκης, στο οποίο παραπέμφθηκε από άλλο νοσοκομείο ο εν λόγω ασθενής;

Τρίτον : Πόσες ώρες είναι η αναμονή για γενικό ιατρό και οφθαλμίατρο στην εφημερία στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης;

Τέταρτον : Γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο πουθενά για τον εν λόγω ασθενή, ο οποίος παρουσίαζε σοβαρή κλινική εικόνα, είχε συνοδά νοσήματα κι επί σχεδόν μία μέρα ανέμενε αβοήθητος;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κύριο Υπουργό Υγείας

Θέμα : Υπερήλικος ασθενής με συνοδά νοσήματα ανέμενε για ώρες χωρίς θεραπεία στα νοσοκομεία της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης.

Στις 8 Ιανουαρίου 2026 καταγγέλθηκε στο πολιτικό μου γραφείο το εξής περιστατικό : κάτοικος του Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής, 85 ετών, παρουσίασε οξύ οίδημα στο μάτι. Επισκέφτηκε το κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου στις 9:30 το πρωί, από όπου τον παραπέμψανε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Μετέβη με το ιδιωτικό αυτοκίνητο συνοδού του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής όπου γενικός ιατρός μετά από συνοπτική εξέταση τον παρέπεμψε στο Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων της Θεσσαλονίκης, καθώς δεν υπάρχει ειδικότητα οφθαλμιάτρου στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Ο εν λόγω ιατρός του είπε, μάλιστα, να σπεύσει γιατί υπήρχε κίνδυνος απώλειας του ματιού του. Στις 13:30 έφτασε στο εν λόγω νοσοκομείο με το ιδιωτικό ΙΧ του συνοδού του, όπου στην υποδοχή τον ενημέρωσαν ότι κακώς παραπέμφθηκε εκεί, διότι δεν έχει το συγκεκριμένο νοσοκομείο εφημερία και θα πρέπει να μεταβεί στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Στις 14:15 έφτασε στο εν λόγω νοσοκομείο με τον συνοδό του. Μετά από 3 ώρες στην αναμονή, χωρίς να τον δει κανένας γιατρός, κι έπειτα από επισταμένες οχλήσεις του συνοδού του, τους ενημέρωσαν ότι η αναμονή ενδέχεται να υπερβεί τις τέσσερις ώρες. Ο υπερήλικας όλη αυτή την ώρα ήταν χωρίς καμία αντιμετώπιση του προβλήματος του. Στη συνέχεια ο συνοδός του αποφάσισε να τον μεταφέρει σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου αντιμετωπίστηκε ιατρικά το πρόβλημά του αμέσως, έναντι αδρής, όμως, αμοιβής. Στην εν λόγω κλινική υπήρχε συμβεβλημένος οφθαλμίατρος ο οποίος ειδοποιήθηκε και συνταγογράφησε αμέσως αγωγή, ώστε να αντιμετωπιστεί το οξύ πρόβλημα του ηλικιωμένου πολίτη. Υπογραμμίζεται ότι τα στοιχεία του ασθενούς είναι στη διάθεση του γραφείου μου, ενώ το ΑΜΚΑ του έχει καταγραφεί στις προαναφερθείσες δημόσιες δομές, όπου δεν εξυπηρετήθηκε.

Επειδή είναι απαράδεκτες αυτές οι συνθήκες αντιμετώπισης των ασθενών σε μία, υποτίθεται, ευρωπαϊκή χώρα.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός :

Γιατί δεν υπάρχει ειδικότητα οφθαλμίατρου στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής;

Γιατί δεν εξυπηρέτησε ασθενή στις 13:30 το Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων της Θεσσαλονίκης, στο οποίο παραπέμφθηκε από άλλο νοσοκομείο ο εν λόγω ασθενής;

Πόσες ώρες είναι η αναμονή για γενικό ιατρό και οφθαλμίατρο στην εφημερία στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης;

Γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο πουθενά για τον εν λόγω ασθενή, ο οποίος παρουσίαζε σοβαρή κλινική εικόνα, είχε συνοδά νοσήματα κι επί σχεδόν μία μέρα ανέμενε αβοήθητος;

Η ερωτούσα βουλευτής

Μάλαμα Κυριακή