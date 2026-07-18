Κούραση ενώ κοιμάστε 8 ώρες: γιατί συμβαίνει;

Το να κοιμάται κανείς οκτώ ώρες δεν σημαίνει απαραίτητα και ξεκούραστο ύπνο, καθώς η πρωινή κόπωση μπορεί να οφείλεται σε κακή ποιότητα ύπνου, στρες, burnout, καθιστική ζωή, λάθος διατροφή, υπερβολική καφεΐνη ή ακόμη και σε υποκείμενα προβλήματα υγείας, όπως ελλείψεις βιταμινών, θυρεοειδικές διαταραχές και υπνική άπνοια. Αν η εξάντληση επιμένει για εβδομάδες ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, οι ειδικοί συνιστούν ιατρική αξιολόγηση, καθώς το σώμα μπορεί να στέλνει ένα πιο σοβαρό μήνυμα από την απλή έλλειψη ύπνου.

Πιο αναλυτικά

Ο ποιοτικός ύπνος δεν είναι ο μόνος παράγοντας που καθορίζει τα επίπεδα ενέργειάς μας. Αν ξυπνάτε κάθε πρωί εξαντλημένοι, ίσως το σώμα σας προσπαθεί να σας στείλει ένα σημαντικό μήνυμα.

«Κοιμάμαι οκτώ ώρες, αλλά ξυπνάω σαν να μην έχω κοιμηθεί καθόλου». Είναι μια φράση που ακούγεται όλο και συχνότερα. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι η διάρκεια του ύπνου είναι ο μοναδικός δείκτης ξεκούρασης. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ενέργεια που νιώθουμε μέσα στην ημέρα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, από την ποιότητα του ύπνου και τα επίπεδα του στρες μέχρι τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και την κατάσταση της υγείας μας.

Αν η πρωινή κόπωση είναι περιστασιακή, πιθανότατα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αν όμως επιμένει για εβδομάδες, αξίζει να αναζητήσετε την αιτία αντί να την καλύπτετε με ακόμη έναν καφέ.

Ο ύπνος σας μπορεί να μην είναι πραγματικά ποιοτικός

Δεν αρκεί να μένετε στο κρεβάτι οκτώ ώρες. Αν ο ύπνος διακόπτεται συχνά, αν ξυπνάτε πολλές φορές μέσα στη νύχτα ή αν δυσκολεύεστε να φτάσετε στα βαθύτερα στάδια του ύπνου, ο οργανισμός δεν προλαβαίνει να ανακάμψει.

Όταν έχετε στρες ξυπνάτε με την αίσθηση ότι η μπαταρία σας δεν φόρτισε ποτέ πλήρως και θέλετε να κλείσετε πάλι για λίγο τα μάτια σας. Credit: 123RF

Παράγοντες όπως η χρήση κινητού ή υπολογιστή λίγο πριν από τον ύπνο, το αλκοόλ αργά το βράδυ, ο θόρυβος ή ένα ακανόνιστο ωράριο μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα της ξεκούρασης, ακόμη κι αν κοιμάστε αρκετές ώρες.

Το στρες μπορεί να κρατά τον οργανισμό σε συνεχή εγρήγορση

Όταν ζούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό πίεση, ο οργανισμός παραμένει σε κατάσταση «συναγερμού». Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να χαλαρώσει πραγματικά.

Το αποτέλεσμα είναι να ξυπνάτε με την αίσθηση ότι η μπαταρία σας δεν φόρτισε ποτέ πλήρως, ενώ μέσα στην ημέρα η συγκέντρωση και η διάθεσή σας μειώνονται αισθητά.

Η εξουθένωση δεν διορθώνεται μόνο με περισσότερο ύπνο

Το burnout δεν σημαίνει απλώς ότι είστε κουρασμένοι. Πρόκειται για μια κατάσταση σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής εξάντλησης που συνδέεται συνήθως με παρατεταμένο στρες.

Γι’ αυτό και πολλοί άνθρωποι που βιώνουν burnout εξακολουθούν να νιώθουν εξαντλημένοι, ακόμη κι όταν κοιμούνται αρκετές ώρες ή επιστρέφουν από λίγες ημέρες άδειας. Ο οργανισμός χρειάζεται ουσιαστική αποφόρτιση και όχι μόνο περισσότερο χρόνο στο κρεβάτι.

Η καθιστική ζωή μπορεί να μειώνει τα επίπεδα ενέργειας

Ίσως ακούγεται παράδοξο, όμως η έλλειψη κίνησης μπορεί να κάνει το σώμα να νιώθει ακόμη πιο κουρασμένο. Η τακτική φυσική δραστηριότητα συμβάλλει στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, της ποιότητας του ύπνου και της λειτουργίας του εγκεφάλου.

Το burnout δεν σημαίνει απλώς ότι είστε κουρασμένοι. Πρόκειται για μια κατάσταση σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής εξάντλησης που συνδέεται συνήθως με παρατεταμένο στρες. Credit: 123RF

Ακόμη και ένα γρήγορο περπάτημα 30 λεπτών τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας μπορεί να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να αισθάνονται πιο δραστήριοι.

Η διατροφή σας ίσως δεν σας δίνει την ενέργεια που χρειάζεστε

Το σώμα χρειάζεται σταθερή παροχή θρεπτικών συστατικών για να λειτουργεί σωστά. Ένα πρωινό πλούσιο σε ζάχαρη ή η συχνή παράλειψη γευμάτων μπορεί να προκαλέσουν απότομες αυξομειώσεις στα επίπεδα σακχάρου, με αποτέλεσμα να αισθάνεστε έντονη κόπωση μέσα στην ημέρα.

Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης, φυτικών ινών, καλών λιπαρών και η σωστή ενυδάτωση συμβάλλουν στη διατήρηση πιο σταθερής ενέργειας.

Μήπως το παρακάνετε με τον καφέ;

Ένας ή δύο καφέδες μέσα στην ημέρα μπορούν να βελτιώσουν προσωρινά την εγρήγορση. Όταν όμως η καφεΐνη καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες ή αργά το απόγευμα, μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του νυχτερινού ύπνου, ακόμη κι αν δεν το αντιλαμβάνεστε.

Η επίμονη εξάντληση μπορεί να σχετίζεται με διάφορες καταστάσεις υγείας, όπως η έλλειψη σιδήρου, η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 ή βιταμίνης D. Μπορεί να σας βλάπτει και το καφεδάκι σας εάν υπερβάλετε. Credit: 123RF

Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: κοιμάστε λιγότερο ποιοτικά, ξυπνάτε κουρασμένοι και καταφεύγετε ξανά στην καφεΐνη για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της ημέρας.

Ορισμένες ελλείψεις ή προβλήματα υγείας μπορεί να κρύβονται πίσω από την κόπωση

Η επίμονη εξάντληση μπορεί να σχετίζεται με διάφορες καταστάσεις υγείας, όπως η έλλειψη σιδήρου, η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 ή βιταμίνης D, διαταραχές του θυρεοειδούς ή ακόμη και η υπνική άπνοια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος που νιώθει κουρασμένος αντιμετωπίζει κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Αν όμως η κόπωση επιμένει, συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα ή επηρεάζει την καθημερινότητά σας, καλό είναι να απευθυνθείτε στον γιατρό σας για αξιολόγηση.

Ο εγκέφαλός σας ίσως δεν σταματά ποτέ να δουλεύει

Η συνεχής έκθεση σε ειδοποιήσεις, email, κοινωνικά δίκτυα και η ανάγκη να απαντάμε άμεσα σε κάθε μήνυμα δεν επιτρέπουν στον εγκέφαλο να ξεκουραστεί πραγματικά.

Credit: 123RF

Ακόμη και όταν δεν εργαζόμαστε, μπορεί να παραμένουμε σε κατάσταση πνευματικής υπερδιέγερσης, γεγονός που επηρεάζει τόσο την ποιότητα του ύπνου όσο και τα επίπεδα ενέργειας την επόμενη ημέρα.

Πότε είναι ώρα να μιλήσετε με έναν ειδικό;

Αν η πρωινή κόπωση επιμένει για αρκετές εβδομάδες, δεν βελτιώνεται παρά τον επαρκή ύπνο ή συνοδεύεται από συμπτώματα όπως δύσπνοια, έντονη υπνηλία μέσα στην ημέρα, ανεξήγητη απώλεια βάρους, αλλαγές στη διάθεση ή δυσκολία στη συγκέντρωση, είναι σημαντικό να ζητήσετε ιατρική συμβουλή. Η διερεύνηση της αιτίας μπορεί να βοηθήσει στον αποκλεισμό υποκείμενων προβλημάτων υγείας και να οδηγήσει στην κατάλληλη αντιμετώπιση.

Το συμπέρασμα

Ο ποιοτικός ύπνος αποτελεί βασικό πυλώνα της υγείας, δεν είναι όμως ο μοναδικός. Η ενέργεια που έχουμε μέσα στην ημέρα επηρεάζεται από τον τρόπο ζωής, τη διαχείριση του στρες, τη διατροφή, την άσκηση και τη συνολική κατάσταση του οργανισμού.

Αν ξυπνάτε κουρασμένοι κάθε πρωί, μην θεωρείτε δεδομένο ότι χρειάζεστε απλώς περισσότερες ώρες ύπνου. Μερικές φορές, το σώμα μάς καλεί να κοιτάξουμε βαθύτερα και να δώσουμε προσοχή σε όσα προσπαθεί να μας πει.

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Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Γιατί νιώθετε κουρασμένοι ενώ κοιμάστε 8 ώρες; στο InStyle.