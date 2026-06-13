Λευκές κηλίδες στο δέρμα: Τι προκαλεί την ξαφνική εμφάνισή τους και πώς σχετίζονται με έλλειψη βιταμινών;

Έχετε παρατηρήσει μικρά λευκά στίγματα στο δέρμα που δεν υπήρχαν πριν και αναρωτιέστε τι μπορεί να τα προκαλεί; Αν και η πρώτη σκέψη πολλών είναι ότι ο οργανισμός «ζητά» κάποια βιταμίνη, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Τα λευκά σημάδια στο δέρμα μπορεί να εμφανιστούν για διάφορους λόγους, από εντελώς αθώες καταστάσεις έως δερματικές παθήσεις που χρειάζονται αξιολόγηση από ειδικό.

Οι πιο συχνές αιτίες εμφάνισης λευκών στιγμάτων

Μία από τις συχνότερες αιτίες είναι η ποικιλόχρους πιτυρίαση, μια επιφανειακή μυκητίαση που προκαλεί ανοιχτόχρωμες ή λευκές κηλίδες κυρίως στον κορμό, τους ώμους και τον λαιμό. Τα σημάδια γίνονται συνήθως πιο εμφανή μετά την έκθεση στον ήλιο, καθώς το γύρω δέρμα μαυρίζει ενώ οι περιοχές που έχουν επηρεαστεί παραμένουν πιο ανοιχτές.

Άλλη πιθανή αιτία είναι η υπομελάγχρωση μετά από φλεγμονή. Ένα παλιό έκζεμα, ένας ερεθισμός ή ακόμη και ένα ηλιακό έγκαυμα μπορούν να αφήσουν προσωρινά πιο ανοιχτόχρωμα σημεία στο δέρμα.

Λευκά στίγματα στο δέρμα: Γιατί εμφανίζονται ξαφνικά και συνδέονται με έλλειψη βιταμινών; Credit: ChatGPT Image

Υπάρχει επίσης η λεύκη, μια αυτοάνοση πάθηση που προκαλεί απώλεια της χρωστικής του δέρματος. Στην περίπτωση αυτή, οι κηλίδες είναι συνήθως έντονα λευκές και έχουν σαφή όρια.

Μπορεί να φταίνε οι βιταμίνες;

Οι ελλείψεις συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών έχουν συνδεθεί με διαταραχές της μελάγχρωσης του δέρματος. Η βιταμίνη Β12, το φυλλικό οξύ, ο σίδηρος και ο χαλκός είναι μερικά από τα στοιχεία που συμμετέχουν στις διαδικασίες παραγωγής της μελανίνης, της ουσίας που δίνει χρώμα στο δέρμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Suzana Borba Roncaglia, M.D. (@dermauae)

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα λευκά στίγματα σπάνια οφείλονται αποκλειστικά σε έλλειψη βιταμινών. Συνήθως συνυπάρχουν και άλλα συμπτώματα, όπως κόπωση, αδυναμία, εύθραυστα νύχια ή τριχόπτωση, όταν υπάρχει σημαντική διατροφική ανεπάρκεια.

Πότε χρειάζεται έλεγχος από δερματολόγο;

Αν τα λευκά στίγματα αυξάνονται σε αριθμό, μεγαλώνουν, αλλάζουν μορφή ή εμφανίζονται σε διαφορετικά σημεία του σώματος, καλό είναι να ζητήσετε τη γνώμη ενός δερματολόγου. Το ίδιο ισχύει αν συνοδεύονται από φαγούρα, απολέπιση ή αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό λεύκης.

Η έγκαιρη διάγνωση βοηθά να εντοπιστεί η πραγματική αιτία και να ακολουθηθεί η κατάλληλη αντιμετώπιση. Σε πολλές περιπτώσεις τα λευκά στίγματα είναι ακίνδυνα, όμως η σωστή αξιολόγηση είναι ο μόνος τρόπος για να αποκλειστούν σοβαρότερες παθήσεις.

Τι μπορείτε να κάνετε

Η προστασία από τον ήλιο, η ισορροπημένη διατροφή και η σωστή φροντίδα του δέρματος αποτελούν σημαντικά βήματα για τη διατήρηση της υγείας της επιδερμίδας. Αν παρατηρήσετε αλλαγές που επιμένουν ή σας προβληματίζουν, αποφύγετε τις αυτοδιαγνώσεις και συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

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Το δέρμα συχνά λειτουργεί ως «καθρέφτης» της συνολικής υγείας του οργανισμού και αξίζει πάντα την προσοχή που του αναλογεί.

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