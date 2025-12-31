Μαθήματα υγείας και ευεξίας από το 2025

Το άρθρο εξετάζει τις τελευταίες τάσεις και έρευνες στον τομέα της υγείας και της ευεξίας για το 2025, προσφέροντας μια ποικιλία από συμβουλές που αφορούν τη φυσική κατάσταση, τη διατροφή και την ψυχική υγεία. Παρουσιάζονται παραδοσιακές συμβουλές, όπως η κατανάλωση λαχανικών και ο επαρκής ύπνος, αλλά και πιο σύγχρονες, όπως τα οφέλη του χυμού παντζαριού στην αρτηριακή πίεση και του χυμού τουρσί στις κράμπες.

Η επιστήμη συνεχίζει να εξερευνά νέες δυνατότητες, όπως η επίδραση της κρεατίνης στη νοητική ικανότητα και του κολλαγόνου στην ενδυνάμωση των μυών. Επιπλέον, αναδεικνύονται οι αρνητικές επιπτώσεις της καθιστικής ζωής και της αφυδάτωσης, ενώ προτείνονται λύσεις όπως η γυμναστική για την απεξάρτηση από το διαδίκτυο.

Τέλος, το άρθρο εξετάζει δημοφιλείς τάσεις στα social media, όπως τα σφηνάκια ελαιόλαδου και οι LED μάσκες, επισημαίνοντας την ανάγκη για κριτική σκέψη απέναντι σε τέτοιες πρακτικές.

Τα ζεστά μπάνια βελτιώνουν την αντοχή; Η κρεατίνη ενισχύει τις νοητικές σας ικανότητες; Πώς ο χυμός τουρσιού μπορεί να βοηθήσει τις κράμπες;

Οι καλύτερες συμβουλές για μια υγιή και ισορροπημένη ζωή είναι κλασικές και δεν αλλάζουν ποτέ – φάε τα λαχανικά σου, κοιμήσου καλά, πες όχι στα σφηνάκια τεκίλα.

Το πόση πρωτεΐνη πρέπει να φας μετά ή πριν το γυμναστήριο, φαίνεται να αλλάζει κάθε χρόνο και ενώ εμείς αναρωτιόμαστε, η επιστήμη προχωράει και μας βοηθάει να κατανοήσουμε τι είναι χρήσιμο για εμάς και τον οργανισμό μας.

Συγκεντρώσαμε λοιπόν τα wellness pro tips του 2025 μέσα από έρευνες και τάσεις στο διαδίκτυο για την καλή ζωή , από τον καλύτερο λόγο για να φάτε παντζάρια, μέχρι το πόσες φορές πρέπει να κάνετε σεξ και τα σφηνάκια από χυμό τουρσί που δεν πρέπει να παραλείψετε!

Τι έδειξαν οι έρευνες

Τα ανεξερεύνητα οφέλη του κολλαγόνου… στο πήδημα

Τα οφέλη του κολλαγόνου για το δέρμα σας μπορεί να είναι ελαφρώς υπερβολικά – μια ανασκόπηση του 2023 με περισσότερα από 24 πειράματα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμπλήρωσή του έχει οφέλη για την ενυδάτωση και την ελαστικότητα, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι τεράστια.

Ωστόσο, υπάρχει ένας άλλος λόγος για να εξερευνήσετε το κολλαγόνο και έχει να κάνει με… τη γυμναστική.

Μια δοκιμή 16 εβδομάδων σε υγιείς νεαρούς άνδρες, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο, διαπίστωσε ότι μπορεί να ενισχύσει την ακαμψία των μυών και των τενόντων, κάτι που φαίνεται να βελτιώνει την εκρηκτική δύναμη να πηδάτε ψηλότερα!

Απαγορεύονται τα κρύα ντους μετά την προπόνηση

Αν έχετε περάσει χρόνο στο Fitstagram και το GymTok, θα έχετε δει ανθρώπους να απολαμβάνουν παγωμένες βουτιές από αλπικά λίμνες μέχρι κάδους σκουπιδιών γεμάτους πάγο, για να ενισχύσουν την ανάρρωση μετά την προπόνηση.

Πολλές ενδείξεις όμως δείχνουν ότι τελικά τα κρύα ντουζ μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.

Σε μία μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο, διαπιστώθηκε ότι όταν νέοι αθλητές βυθίζονταν με το ένα πόδι σε κρύο νερό μετά από προπόνηση αντίστασης, μειωνόταν η ροή του αίματος και η παροχή αμινοξέων – κάτι που στην πραγματικότητα θα εμπόδιζε, αντί να προωθούσε, την ανάπτυξη των μυών.

Σφηνάκια με χυμό… παντζαριού

Ο χυμός παντζαριού έκανε θραύση το 2012 ως μια φυσική πηγή διατροφικού νιτρικού άλατος, το οποίο ο οργανισμός μετατρέπει σε νιτρικό οξείδιο, βελτιώνοντας τη ροή του αίματος και μειώνοντας το «κόστος οξυγόνου» της άσκησης. Φαίνεται πως η τάση έχει επιστρέψει, 13 χρόνια μετά!

Το μωβ ελιξίριο κάνει την επανεμφάνισή του: σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Έξετερ, τα «σφηνάκια» συμπυκνωμένου χυμού δύο φορές την ημέρα δείχνει ότι μειώνει την αρτηριακή πίεση σε ηλικιωμένους μετά από μόλις δύο εβδομάδες.

Ενήλικες ηλικίας 60 και 70 ετών παρουσίασαν βελτιώσεις στο στοματικό τους μικροβίωμα – τα ευεργετικά βακτήρια αυξήθηκαν ενώ τα επιβλαβή μειώθηκαν – βοηθώντας στη μετατροπή του νιτρικού άλατος σε νιτρικό οξείδιο, το οποίο είναι βασικό για την υγεία των αιμοφόρων αγγείων.

Το ίδιο αποτέλεσμα δεν φάνηκε να εμφανίζεται σε νεότερους εθελοντές, οπότε αν δεν είστε λάτρης των τεύτλων, μπορείτε να το αναβάλλετε για αργότερα – ή να δοκιμάσετε εναλλακτικές πλούσιες σε νιτρικά άλατα, όπως σπανάκι, ρόκα, μάραθο, σέλινο και λάχανο.

Η άσκηση βοηθά στην απεξάρτηση από… το διαδίκτυο

Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη χρήση του TikTok και του Instagram – μας είπε κάτι που υποτίθεται δεν ξέραμε μια ανάλυση που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο. Η ανάλυση υποδήλωνε ότι η αυξημένη παρακολούθηση βίντεο μερικών δευτερολέπτων, το ακατάπαυστο scrolling συνδέονται με μειωμένη προσοχή και φυσικά, περισσότερο άγχος.

Πώς να κόψεις τον εθισμό στην οθόνη; Με γυμναστική!

Μία διαφορετική μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο δείχνει ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει τον εθισμό στο διαδίκτυο και μάλιστα βελτίωσε τα ψυχολογικά συμπτώματα φοιτητών που υπέφεραν από αυτόν.

Ήρθε η ώρα λοιπόν να αξιοποιήσεις εκείνη τη συνδρομή στο γυμναστήριο που λες ότι θα κάνεις από το νέο έτος. #NewyearNewyou!

MUST οι… γαργάρες με χυμό τουρσί

Για τους αθλητές δεν αποτελεί νέα είδηση, μιας και πίνουν χυμό τουρσί εδώ και αρκετό καιρό.

Η ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου της Αγγλίας φέρεται να τον χρησιμοποίησε για τη θεραπεία των κραμπών κατά τη διάρκεια του Euro 2024 – αλλά πραγματικά έγινε δημοφιλής κατά τη διάρκεια του Γαλλικού Όπεν αυτό το καλοκαίρι, με τους Carlos Alcaraz και Jannik Sinner να τον πίνουν κατά τη διάρκεια του τελικού πέντε σετ.

Είναι πηγή ηλεκτρολυτών – κυρίως νατρίου και καλίου – αλλά η αντι-κραμπική του δράση φαίνεται να προέρχεται από την ξινή γεύση του, η οποία διεγείρει τα αντανακλαστικά σήματα που χαλαρώνουν τους μυς.

Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται καν να πιείτε το χυμό για να έχει αποτέλεσμα – αρκεί να τον κάνετε γαργάρες στο στόμα σας, καθώς μια προηγούμενη μελέτη δείχνει ότι μπορεί να έχει αποτέλεσμα σε 35 δευτερόλεπτα!

Το σεξ βελτιώνει τη διάθεση έως και 48 ώρες

Η τακτική σεξουαλική δραστηριότητα έχει αρκετά οφέλη – από καλύτερο ύπνο έως μειωμένο κίνδυνο θανάτου από καρδιακές παθήσεις – και νέα έρευνα δείχνει ότι μπορεί επίσης να βελτιώσει τη διάθεσή σας για έως και 48 ώρες.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο, χρησιμοποιώντας δεδομένα ημερολογίου από σχεδόν 600 εθελοντές, διαπίστωσε ότι «η σεξουαλική ευφορία διήρκεσε τουλάχιστον μία ημέρα κατά μέσο όρο, ιδιαίτερα μετά από σεξ που ξεκίνησε από τον σύντροφο ή από αμοιβαία πρωτοβουλία», και μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες.

H καθιστική ζωή κάνει κακό στον εγκέφαλο

Το να μένεις καθισμένος για ώρες φαίνεται να συνδέεται με νευροεκφυλισμό καθώς περνούν τα χρόνια, ακόμα και αν τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας είναι υψηλά.

Το Vanderbilt Memory and Aging Project, που ιδρύθηκε το 2012, είναι μια μακροχρόνια μελέτη που διερευνά την αγγειακή υγεία και τη γήρανση του εγκεφάλου. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από περισσότερους από 400 συμμετέχοντες και δημοσιεύθηκαν τον Μάιο υποδηλώνουν ότι ο περισσότερος καθιστικός χρόνος συνδέεται με χειρότερη εκτελεστική λειτουργία, μνήμη και γνωστική λειτουργία.

Αφυδάτωση ίσον άγχος

Δύσκολες μέρες στο γραφείο; Πάρε το μεγαλύτερο Stanley Cup και γέμισέ το με νερό!

Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Applied Physiology τον Σεπτέμβριο, οι εθελοντές χαρακτηρίστηκαν ως «χαμηλής ενυδάτωσης» (εάν έπιναν λιγότερο από 1,5 λίτρα υγρών την ημέρα) ή «υψηλής ενυδάτωσης» (εάν πληρούσαν τακτικά τις συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες νερού – 2 λίτρα για τις γυναίκες και 2,5 λίτρα για τους άνδρες).

Στη συνέχεια, υποβλήθηκαν στο Trier Social Stress test, μια μέθοδος πρόκλησης άγχους στα άτομα που συμμετέχουν, υποβάλλοντάς τα σε μια εικονική συνέντευξη εργασίας και σε ερωτήσεις νοητικής αριθμητικής. Η ομάδα με χαμηλή πρόσληψη υγρών έδειξε μια αντίδραση κορτιζόλης στο άγχος 50% υψηλότερη από εκείνη των ατόμων που πληρούσαν τις συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες νερού – κάτι που, μακροπρόθεσμα, μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία.

«Ναι» στον πρωινό καφέ

Αν δεν έχεις ήδη υποκύψει στην πίεση να μην πίνεις καφέ μετά τις 13:00 από την ομάδα πίεσης για βελτιστοποίηση του ύπνου, υπάρχει ένας ακόμη λόγος για να κρατήσεις τον καφέ σου για το πρωί: φαίνεται να είναι καλύτερο για την υγεία της καρδιάς.

Μια ανάλυση σε περισσότερους από 40.000 ενήλικες που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που πίνουν καφέ το πρωί είχαν 31% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιαγγειακές παθήσεις κατά τη διάρκεια μιας δεκαετούς περιόδου παρακολούθησης σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν καφέ – αλλά δεν υπήρχε σημαντική μείωση της θνησιμότητας για όσους έπιναν καφέ όλη την ημέρα σε σύγκριση με όσους απέφευγαν τον καφέ.

…και τι προτείνει το Tik Tok

Από LED μάσκες, σφηνάκια ελαιόλαδου μέχρι τα «γεύματα για την ημικρανία» του McDonald’s, τα social media έχουν κάνει πολλές viral τάσεις στον τομέα της υγείας. Ποιες όμως δουλεύουν πραγματικά;

LED μάσκες

Στον κόσμο της περιποίησης του δέρματος, είναι αδύνατο να αγνοήσουμε τις μάσκες LED. Αυτές οι λαμπερές συσκευές υπόσχονται στους χρήστες πιο καθαρό και λαμπερό δέρμα, ενώ ταυτόχρονα τους κάνουν να φαίνονται λιγάκι τρομακτικοί και ταυτόχρονα αστείοι.

Ωστόσο, η επιστήμη δεν έχει καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα. Η Δρ Justine Kluk, δερματολόγος ειδικευμένη στην ακμή, δήλωσε στο BBC ότι, ενώ οι μάσκες για χρήση στο σπίτι «ακούγονται πολλά υποσχόμενες», οι κατασκευαστές μάσκας «κάνουν εικασίες» σε μεγάλο βαθμό για τα οφέλη τους.

«Κανείς δεν δοκιμάζει αυτές τις συσκευές σε αρκετά μεγάλα δείγματα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να νιώθουμε πραγματικά σίγουροι. Επομένως, πιστεύω ότι τα οφέλη από τη χρήση μιας από αυτές τις μάσκες είναι πιθανώς πολύ μικρά», πρόσθεσε.

Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης ότι οι μάσκες για χρήση στο σπίτι δεν είναι τόσο ισχυρές όσο οι ιατρικές συσκευές.

Γενικά, θεωρούνται ασφαλείς και μπορούν να αποτελέσουν μια διασκεδαστική και εύκολη προσθήκη στη ρουτίνα περιποίησης, αλλά μην περιμένετε δραματικά μεταμορφωτικά αποτελέσματα!

@vickychristopoulou Είναι αστεία, το ξέρω, αλλά κάνει τρελή δουλειά! ✨ #omorfia #ομορφια #ακμη #ledmask #περιποιηση ♬ original sound – jacqueline.j

Σφηνάκια με ελαιόλαδο

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι ευρέως αναγνωρισμένο για τα καρδιαγγειακά και αντιφλεγμονώδη οφέλη του. Oρισμένοι influencers συνιστούν πλέον την καθημερινή κατανάλωσή του με… «σφηνάκια» όχι μόνο για την πέψη αλλά και για ένα πεντακάθαρο δέρμα!

Τι πιστεύουν όμως οι ειδικοί για αυτή την τάση; Η Annie Fenn, συγγραφέας του βιβλίου The Brain Health Kitchen, δήλωσε στο Real Simple ότι προτιμά να καταναλώνει ελαιόλαδο μαζί με το φαγητό. «Δεν είναι μόνο από μόνο του υγιεινό, αλλά ενισχύει και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων».

«Χάνετε αυτά τα οφέλη αν καταναλώνετε το παρθένο ελαιόλαδο μόνο σε μορφή σφηνάκι», είπε, προσθέτοντας ότι το ελαιόλαδο βοηθά τον οργανισμό να απορροφήσει θρεπτικά συστατικά από λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια, ψάρια και θαλασσινά.

@priscillathachh Olive oil + lemon = glow shot for clear skin 🍋✨ #oliveoilshot #clearskin #clearskinroutine #glowshot ♬ original sound – Burke

Fibremaxxing

Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης τάσης του «maxxing», το «fibremaxxing» ενθαρρύνει τους ανθρώπους να καταναλώνουν όσο το δυνατόν περισσότερες φυτικές ίνες.

Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) συνιστά 25 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα για τις γυναίκες και 38 γραμμάρια για τους άνδρες, ωστόσο οι περισσότεροι ενήλικες καταναλώνουν πολύ λιγότερες.

Μια μελέτη που ανατέθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) διαπίστωσε ότι η αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών από 25 σε 29 γραμμάρια την ημέρα μείωσε τη συνολική θνησιμότητα και τους θανάτους από καρδιακές παθήσεις έως και 30%.

Ωστόσο, η πολύ γρήγορη αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, με συνέπειες όπως πόνος και δυσκοιλιότητα.

@dr.karanr Fiber-maxxing! @LOAM ♬ original sound – Dr Karan Rajan

Το γιατρικό γεύμα των Mc Donald’s για τις ημικρανίες

Το «γεύμα για την ημικρανία» που αποτελείται από μία μεγάλη Coca-Cola και πατάτες από τα McDonald’s — έγινε viral φέτος στο TikTok και το Reddit, ως υποτιθέμενη λύση για την ημικρανία.

Οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τους οποίους βοηθά ορισμένους ανθρώπους, μιας και η καφεΐνη έχει αναλγητική δράση και ενισχύει τη δράση κοινών φαρμάκων για την ημικρανία. Από την άλλη, το αλάτι και οι υδατάνθρακες μπορεί να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση των ηλεκτρολυτών και του σακχάρου στο αίμα. Και οι λιγούρες σίγουρα περνούν με το junk food!

Ωστόσο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, δεν πρόκειται για μια καθολική λύση και δεν θα λειτουργήσει για όλους. Και, όπως όλοι γνωρίζουμε, η κατανάλωση McDonald’s δεν είναι ακριβώς μια υγιεινή συνήθεια.

Άρα, μπορεί να προσφέρει βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, αλλά δεν σίγουρα δεν είναι κάτι στο οποίο πρέπει να βασίζεσαι!

@carolinawilli16 Makes sense now why McDonald’s is the only way past my headaches 🍟 #mcdonaldshacks #mcdonaldsfries #migrainerelief #headaches ♬ original sound – Maria Carolina ☀️

*Με πληροφορίες από Guardian, euronews.com