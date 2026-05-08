Μελέτη του Κολούμπια ανακάλυψε περίπου 3.000 επιστημονικά άρθρα με ψευδείς αναφορές

Σχεδόν 3.000 επιστημονικές ιατρικές δημοσιεύσεις περιέχουν ψευδείς βιβλιογραφικές παραπομπές που δεν υπάρχουν σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων, όπως προέκυψε από έρευνα της Σχολής Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The Lancet».

Η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα επαλήθευσης χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο σάρωσε 2,5 εκατομμύρια επιστημονικά άρθρα που είχαν αξιολογηθεί από ομοτίμους και είχαν δημοσιευθεί από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 18 Φεβρουαρίου 2026 στην πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης του ψηφιακού αποθετηρίου για επιστήμες υγείας «PubMed Central».

Οι ερευνητές εντόπισαν 4.046 ψευδείς παραπομπές σε 2.810 επιστημονικές εργασίες. Το ποσοστό εμφάνισής τους αυξήθηκε πάνω από δώδεκα φορές σε σχέση με το 2023, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται από τα μέσα του 2024 και μετά, χρονική περίοδο που συμπίπτει με τη ραγδαία εξάπλωση εργαλείων συγγραφής με τεχνητή νοημοσύνη.

«Η ανακάλυψη αυτή επηρεάζει άμεσα τους ασθενείς, καθώς οι επαγγελματίες υγείας λαμβάνουν θεραπευτικές αποφάσεις βασισμένοι σε κλινικές οδηγίες», σημειώνει ο Μαξίμ Τοπάζ, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Νοσηλευτικής και στο Ινστιτούτο Επιστήμης Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κολούμπια, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ