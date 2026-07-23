Μεσογειακή διατροφή: Πώς ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα, σύμφωνα με έρευνα

Νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο *BMJ Open* δείχνει ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ενήλικες που ακολουθούν πιο πιστά τη μεσογειακή διατροφή εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ευεξίας και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο στρες, ακόμη και σε δύσκολες περιόδους όπως η πανδημία. Αν και η μελέτη είναι παρατηρητική και δεν αποδεικνύει αιτιακή σχέση, ενισχύει την εικόνα της μεσογειακής διατροφής ως ενός διατροφικού προτύπου που ωφελεί όχι μόνο την καρδιά και τον μεταβολισμό, αλλά και την ψυχική υγεία.

Πιο αναλυτικά

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Η μεσογειακή διατροφή έχει συνδεθεί επανειλημμένα με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία, μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Μια νέα μελέτη έρχεται τώρα να προσθέσει ακόμη ένα πιθανό όφελος στη μακρά λίστα της: τη διατήρηση της ψυχολογικής ευεξίας καθώς μεγαλώνουμε.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ενήλικες που ακολουθούν πιο πιστά τη μεσογειακή διατροφή φαίνεται να απολαμβάνουν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ευεξίας, ενώ ενδέχεται να είναι και πιο ανθεκτικοί απέναντι σε στρεσογόνες καταστάσεις σε συγκριση με όσους δεν το κάνουν.

Μεσογειακή διατροφή & ψυχική υγεία: Η μελέτη

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό BMJ Open, βασίστηκε σε στοιχεία από 3.296 ενήλικες ηλικίας άνω των 50 ετών οι οποίοι συμμετείχαν στη μακροχρόνια έρευνα English Longitudinal Study of Ageing (ELSA).

Οι ερευνητές αξιολόγησαν κατά πόσο οι συμμετέχοντες ακολουθούσαν τη μεσογειακή διατροφή και συνέκριναν τα στοιχεία αυτά με δείκτες ψυχολογικής ευεξίας. Σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες που επικεντρώνονταν κυρίως στην κατάθλιψη ή το άγχος, η συγκεκριμένη μελέτη εξέτασε θετικές διαστάσεις της ψυχικής υγείας, όπως το αίσθημα σκοπού, την αυτονομία, τη ζωτικότητα και την ικανοποίηση από τη ζωή.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι, όπως αναφέρθηκε, ακολουθούσαν πιο πιστά τη μεσογειακή διατροφή είχαν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ευεξίας, ακόμη και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η εκπαίδευση, το εισόδημα, η φυσική δραστηριότητα, το κάπνισμα, τα χρόνια νοσήματα και συμπτώματα κατάθλιψης.

Μεσογειακή διατροφή: Μπορεί να μας κάνει πιο ανθεκτικούς στο στρες;

Οι επιστήμονες εξέτασαν επίσης πώς επηρεάστηκε η ψυχολογική ευεξία των ίδιων ανθρώπων κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας COVID-19, μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από έντονο στρες και κοινωνική απομόνωση.

Παρότι η ψυχολογική ευεξία μειώθηκε σχεδόν σε όλους τους συμμετέχοντες, εκείνοι που ακολουθούσαν τη μεσογειακή διατροφή εμφάνισαν μικρότερη πτώση στο αίσθημα ελέγχου, σκοπού και ικανοποίησης από τη ζωή. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο διατροφικό πρότυπο ίσως λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας απέναντι στις ψυχολογικές επιπτώσεις του άγχους.

Πού μπορεί να οφείλεται αυτή της η «δραση»;

Αν και η μελέτη δεν μπορεί να αποδείξει σχέση αιτίας και αποτελέσματος, υπάρχουν αρκετοί πιθανοί μηχανισμοί που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη σύνδεση.

Η μεσογειακή διατροφή είναι πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης, ψάρια, ξηρούς καρπούς και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, τρόφιμα που συμβάλλουν στη μείωση της χρόνιας φλεγμονής και του οξειδωτικού στρες. Παράλληλα, φαίνεται να υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου, το οποίο μέσω του άξονα εντέρου-εγκεφάλου επηρεάζει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος και τη διάθεση.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια παρατηρητική μελέτη και επομένως δεν μπορεί να αποδείξει ότι η μεσογειακή διατροφή είναι η αιτία της καλύτερης ψυχολογικής ευεξίας. Είναι πιθανό και άλλοι παράγοντες του τρόπου ζωής να συμβάλλουν στη σχέση αυτή.

Ωστόσο, τα ευρήματα ενισχύουν την ήδη ισχυρή εικόνα που έχουμε για τη μεσογειακή διατροφή. Εκτός από τα γνωστά οφέλη της για την καρδιά, τον εγκέφαλο και τον μεταβολισμό, φαίνεται ότι μπορεί να συνδέεται και με καλύτερη ποιότητα ζωής, μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα και μια πιο θετική στάση απέναντι στην καθημερινότητα όσο περνούν τα χρόνια.

Πηγή: vita.gr