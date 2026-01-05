Μην αποκρύπτεις όλα όσα μπορείς να καταφέρεις

Το άρθρο του Πάνου Κοντογιώργου αναδεικνύει τη σιωπηλή ήττα που βιώνουμε όταν κρύβουμε τις δυνατότητές μας για να μη διαταράξουμε την ισορροπία γύρω μας. Αντί να περιορίζουμε τις ικανότητές μας, πρέπει να τις αποδεχόμαστε ως ευθύνη και να φωτίζουμε τη ζωή μας και των άλλων με την αλήθεια μας.

Η αληθινή παρουσία μας, με όλες τις αντιφάσεις και ευαισθησίες, δεν απαιτεί άδεια. Το να εκφράζουμε ελεύθερα τον εαυτό μας μας απελευθερώνει από το βάρος του φόβου.