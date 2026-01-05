Μην αποκρύπτεις όλα όσα μπορείς να καταφέρεις

Το άρθρο του Πάνου Κοντογιώργου αναδεικνύει τη σιωπηλή ήττα που βιώνουμε όταν κρύβουμε τις δυνατότητές μας για να μη διαταράξουμε την ισορροπία γύρω μας. Αντί να περιορίζουμε τις ικανότητές μας, πρέπει να τις αποδεχόμαστε ως ευθύνη και να φωτίζουμε τη ζωή μας και των άλλων με την αλήθεια μας.
Η αληθινή παρουσία μας, με όλες τις αντιφάσεις και ευαισθησίες, δεν απαιτεί άδεια. Το να εκφράζουμε ελεύθερα τον εαυτό μας μας απελευθερώνει από το βάρος του φόβου.
Λέξεις: Πάνος Κοντογιώργος
Υπάρχει μια ήσυχη μορφή ήττας που δεν κάνει θόρυβο. Είναι εκείνη που συμβαίνει όταν συνηθίζεις να μικραίνεις τον εαυτό σου για να μη «ενοχλείς», να μη ξεχωρίζεις, να μη στοχοποιείσαι. Όταν κρύβεις τις ιδέες σου, τις λέξεις σου, τη δύναμη της σκέψης σου, όχι γιατί δεν αξίζουν, αλλά γιατί έμαθες πως ο κόσμος συχνά φοβάται ό,τι δεν μπορεί να ελέγξει.
Όμως η ικανότητα δεν είναι αλαζονεία. Είναι ευθύνη. Είναι το χρέος να μην αφήνεις ανεκμετάλλευτο ό,τι μπορεί να φωτίσει έστω και λίγο τη ζωή τη δική σου και των άλλων. Κάθε φορά που σωπαίνεις ενώ έχεις κάτι αληθινό να πεις, κάθε φορά που υποχωρείς ενώ ξέρεις πως μπορείς να σταθείς όρθιος, ο κόσμος γίνεται φτωχότερος. Όχι γιατί περίμενε από εσένα θαύματα, αλλά γιατί περίμενε ειλικρίνεια.
Το να μη κρύβεις όσα είσαι ικανός να κάνεις δεν σημαίνει να αποδείξεις κάτι. Σημαίνει να επιτρέψεις στον εαυτό σου να υπάρξει ολόκληρος. Με τις αντιφάσεις του, με τις ευαισθησίες του, με τη γνώση και το πάθος του. Να μη ζητάς άδεια για να είσαι παρών. Να μη χαμηλώνεις τον τόνο της φωνής σου από φόβο μήπως ακουστεί.
Γιατί τελικά, ό,τι κρύβεις από φόβο, σε βαραίνει. Κι ό,τι εκφράζεις με αλήθεια, σε ελευθερώνει.
Ο Πάνος Κοντογιώργος είναι δάσκαλος γιόγκα