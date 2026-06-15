Μικροχειρουργική: Η ελπίδα για την Ανδρική γονιμότητα, όταν άλλες μέθοδοι αποτυγχάνουν !

Εισαγωγή

Η ανδρική υπογονιμότητα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα της σύγχρονης ιατρικής, επηρεάζοντας περίπου το 50% των περιπτώσεων υπογόνιμων ζευγαριών. Δύο από τις συχνότερες καταστάσεις που σχετίζονται με την ανδρική υπογονιμοτητα είναι η κιρσοκήλη και η αζωοσπερμία.

Η πρόοδος της μικροχειρουργικής έχει προσφέρει αποτελεσματικές θεραπευτικές λύσεις και στις δύο αυτές περιπτώσεις, βελτιώνοντας σημαντικά τις πιθανότητες γονιμότητας.

Μικροχειρουργική στην Κιρσοκήλη

Η κιρσοκήλη είναι η παθολογική διάταση των φλεβών του σπερματικού τόνου, η οποία συνδέεται με μειωμένη ποιότητα σπέρματος και, σε αρκετές περιπτώσεις, με υπογονιμότητα.

Πλεονεκτήματα μικροχειρουργικής διόρθωσης:

Υψηλά ποσοστά επιτυχίας: Η μικροχειρουργική κιρσοκηλεκτομή παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα στην αποκατάσταση της σπερματογένεσης συγκριτικά με άλλες τεχνικές.

Μικρότερη πιθανότητα υποτροπής: Η χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου επιτρέπει την ακριβή αναγνώριση και απολίνωση των παθολογικών φλεβών, αποφεύγοντας παράλληλα τις αρτηρίες και τα λεμφαγγεία.

Βελτίωση παραμέτρων σπέρματος: Σε μεγάλο ποσοστό ασθενών παρατηρείται βελτίωση της συγκέντρωσης, της κινητικότητας και της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων.

Αύξηση ποσοστών φυσικής σύλληψης: Μετά την επέμβαση, αυξάνονται οι πιθανότητες αυτόματης εγκυμοσύνης στο ζευγάρι.

Μικροχειρουργική και Micro-TESE στην Αζωοσπερμία

Η αζωοσπερμία ορίζεται ως η πλήρης απουσία σπερματοζωαρίων στο εκσπερμάτισμα. Μπορεί να είναι αποφρακτικού ή μη-αποφρακτικού τύπου.

Η μικροχειρουργική έχει καθιερωθεί στη Micro-TESE (Microdissection Testicular Sperm Extraction), μια εξειδικευμένη τεχνική που στοχεύει στην εξαγωγή σπερματοζωαρίων απευθείας από τον όρχι.

Χαρακτηριστικά της Micro-TESE:

Ακριβής εντοπισμός σωληναρίων: Με τη χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου εντοπίζονται τα σωληνάρια που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να περιέχουν σπερματοζωάρια.

Υψηλότερη πιθανότητα επιτυχίας: Συγκριτικά με τις τυφλές μεθόδους λήψης (TESE, FNA), η Micro-TESE έχει σαφώς μεγαλύτερα ποσοστά ανάκτησης σπερματοζωαρίων.

Ελάχιστη βλάβη στον όρχι: Η μικροχειρουργική προσέγγιση ελαχιστοποιεί τον τραυματισμό του ιστού και προστατεύει τη λειτουργία του όρχι.

Χρήση στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: Τα σπερματοζωάρια που ανευρίσκονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γονιμοποίηση με τη μέθοδο ICSI (ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίου).

Συμπεράσματα

Η μικροχειρουργική έχει φέρει επανάσταση στη θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας.

• Στην κιρσοκήλη, η μικροχειρουργική διόρθωση προσφέρει βελτίωση των παραμέτρων σπέρματος και αυξάνει τις πιθανότητες φυσικής σύλληψης.

• Στην αζωοσπερμία, η Micro-TESE αποτελεί την πιο αποτελεσματική μέθοδο ανάκτησης σπερματοζωαρίων με ελάχιστη βλάβη στον όρχι. Προσφέρει ελπίδα σε άνδρες που παλιότερα θεωρούνταν αδύνατο να αποκτήσουν παιδί.





Η σωστή επιλογή ασθενών και η εφαρμογή αυτών των τεχνικών από εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες προσφέρουν σημαντικές προοπτικές σε ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας.

Νικόλαος Δ. Κολίτσας

Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος

Επιμελητής Α΄ Ουρολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας