Μόλις δύο ποτήρια αλκοόλ ενισχύουν τον κίνδυνο καρκίνου του εντέρου κατά 91%

Η έρευνα για τη σύνδεση του αλκοόλ με τον καρκίνο του παχέος εντέρου συνεχίζεται, προσφέροντας νέα δεδομένα και ευρήματα.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Cancer κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση αλκοόλ, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, συνδέεται με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, τόσο μακροπρόθεσμα όσο και σε γενικότερο επίπεδο, ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ως εκ τούτου, η μελέτη προτείνει ότι η διακοπή της κατανάλωσης αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για μη προχωρημένα αδενώματα του παχέος εντέρου, υπογραμμίζοντας τα πιθανά οφέλη της διακοπής της κατανάλωσης αλκοόλ.

Ο κίνδυνος για καρκίνο του παχέος εντέρου με 14 ποτά την εβδομάδα

Η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από την προοπτική μελέτη PLCO (Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial).

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από ερωτηματολόγια που αφορούσαν διάφορους παράγοντες κινδύνου, όπως ο τρόπος ζωής και το διατροφικό ιστορικό των συμμετεχόντων.

Οι συγγραφείς της μελέτης ήθελαν να εξετάσουν πώς η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της ζωής σχετίζεται με τον κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου και την εμφάνιση αδενωμάτων του παχέος εντέρου.

Τα αδενώματα είναι καλοήθεις όγκοι, αλλά μπορεί να αποτελέσουν πρόδρομο του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Στην ανάλυση συμμετείχαν 88.092 άτομα και η μελέτη επικεντρώθηκε στις περιπτώσεις καρκίνου του παχέος εντέρου, ενώ για την ανάλυση της εμφάνισης αδενωμάτων ελήφθησαν υπόψη πιο αυστηρά κριτήρια για την ένταξη συμμετεχόντων.

Οι συμμετέχοντες κατατάχθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες με βάση τη μέση κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της ζωής τους: «λιγότερο από ένα ποτό την εβδομάδα», «από ένα έως επτά ποτά την εβδομάδα», «από επτά έως 14 ποτά την εβδομάδα», και «14 ή περισσότερα ποτά την εβδομάδα».

91% μεγαλύτερος κίνδυνος καρκίνου του παχέος εντέρου

Σχετικά με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, καταγράφηκαν 1.679 περιστατικά και ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 14,5 χρόνια.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι οι τρέχοντες πότες με τη μεγαλύτερη μέση κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της ζωής τους είχαν υψηλότερο κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου, και πιο συγκεκριμένα για καρκίνο του ορθού, σε σχέση με αυτούς που είχαν την χαμηλότερη μέση κατανάλωση αλκοόλ.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι οι συμμετέχοντες με μέση κατανάλωση αλκοόλ από 7 έως 14 ποτά την εβδομάδα είχαν χαμηλότερο κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου σε σχέση με τους τρέχοντες πότες με την χαμηλότερη μέση κατανάλωση αλκοόλ.

Οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν αυτές τις ποσότητες αλκοόλ είχαν 91% μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου σε σχέση με αυτούς που έπιναν πολύ λιγότερο ή καθόλου.

Η συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Έρικα Λόφιλντ, επεσήμανε ότι «η μελέτη μας παρέχει νέα δεδομένα που δείχνουν ότι η διακοπή της κατανάλωσης αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για μη προχωρημένα αδενώματα του παχέος εντέρου». Επιπλέον, πρόσθεσε ότι «η τρέχουσα συμβουλή για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου και άλλων τύπων καρκίνου είναι να περιοριστεί ή να αποφευχθεί η κατανάλωση αλκοόλ».

Περιορισμοί της μελέτης

Η μελέτη παρουσίασε κάποια περιορισμένα δεδομένα, κυρίως λόγω της δυνατότητας ανακρίβειας στην αναφορά της κατανάλωσης αλκοόλ από τους συμμετέχοντες, ενώ αναγνωρίστηκε ότι υπήρχε πιθανότητα να παραλειφθούν περιπτώσεις καρκίνου του παχέος εντέρου.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν κυρίως λευκοί και είχαν καλύτερη υγεία και εκπαίδευση από το γενικό πληθυσμό των ΗΠΑ, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης υπογραμμίζουν τους κινδύνους της κατανάλωσης αλκοόλ και τα οφέλη της διακοπής του αλκοόλ για τη μείωση του κινδύνου για καρκίνο του παχέος εντέρου.

Η έρευνα παρέχει ενδείξεις ότι η μετρία κατανάλωση αλκοόλ σε μερικές φάσεις της ζωής δεν σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο, αλλά η διακοπή ή μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα πρόληψης.

Πηγή – News 24/7