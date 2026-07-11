Νέα μελέτη για τον καφέ: Η κατανάλωσή του περιορίζει έως και 47% τον κίνδυνο για καρκίνο του ήπατος

Μια μεγάλη μελέτη σε σχεδόν 355.000 ενήλικες δείχνει ότι η κατανάλωση καφέ συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο για κίρρωση, καρκίνο του ήπατος και θάνατο από ηπατικές νόσους, με τα μεγαλύτερα οφέλη να καταγράφονται σε όσους πίνουν πέντε ή περισσότερα φλιτζάνια την ημέρα. Οι ερευνητές τονίζουν όμως ότι πρόκειται για συσχέτιση και όχι απόδειξη αιτιώδους σχέσης, ενώ επισημαίνουν πως ο σκέτος καφές φαίνεται πιο ωφέλιμος από τον καφέ με ζάχαρη ή γλυκαντικά και ότι η μέτρια κατανάλωση παραμένει η πιο ασφαλής επιλογή για τους περισσότερους.

Πιο αναλυτικά

Για εκατομμύρια ανθρώπους, ο καφές είναι η πρώτη καθημερινή συνήθεια της ημέρας. Όμως, πέρα από την τόνωση και την απόλαυση, η επιστήμη συνεχίζει να ανακαλύπτει πιθανά οφέλη για την υγεία του. Μια νέα μεγάλη μελέτη έρχεται τώρα να προσθέσει ακόμη έναν λόγο για να απολαμβάνουμε το αγαπημένο μας ρόφημα, συνδέοντας την κατανάλωση καφέ με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών παθήσεων του ήπατος, ακόμη και καρκίνου.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Clinical Gastroenterology and Hepatology και βασίστηκαν σε δεδομένα σχεδόν 355.000 ενηλίκων από τη βρετανική βάση UK Biobank.

Όσο περισσότερος καφές, τόσο μεγαλύτερο το πιθανό όφελος

Οι ερευνητές παρακολούθησαν για χρόνια 354.957 άτομα ηλικίας 40 έως 69 ετών, τα οποία δεν είχαν ιστορικό κίρρωσης ή καρκίνου του ήπατος κατά την έναρξη της μελέτης. Στη συνέχεια κατέγραψαν πόσοι εμφάνισαν κίρρωση, ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα ή έχασαν τη ζωή τους από νόσο του ήπατος.

Τα ευρήματα έδειξαν μια σαφή συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης καφέ και της καλύτερης υγείας του ήπατος.

Credit: 123RF

Όσοι έπιναν 1-2 φλιτζάνια καφέ την ημέρα είχαν:

20% μικρότερο κίνδυνο κίρρωσης του ήπατος.

24% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του ήπατος.

31% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από ηπατική νόσο.

Με 3-4 φλιτζάνια ημερησίως παρατηρήθηκε:

35% μικρότερος κίνδυνος κίρρωσης.

35% μικρότερος κίνδυνος καρκίνου του ήπατος.

41% μικρότερος κίνδυνος θανάτου από ηπατική νόσο.

Τα μεγαλύτερα οφέλη καταγράφηκαν σε όσους έπιναν 5 ή περισσότερα φλιτζάνια την ημέρα:

32% μικρότερος κίνδυνος κίρρωσης.

47% μικρότερος κίνδυνος καρκίνου του ήπατος.

42% μικρότερος κίνδυνος θανάτου από ηπατικές παθήσεις.

Οι ερευνητές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η μελέτη δείχνει συσχέτιση και όχι σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Με άλλα λόγια, δεν αποδεικνύει ότι ο καφές από μόνος του προλαμβάνει τις ηπατικές παθήσεις.

Δεν ευθύνεται μόνο η καφεΐνη

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα ήταν ότι τα προστατευτικά οφέλη παρατηρήθηκαν τόσο στον καφέ με καφεΐνη όσο και στον ντεκαφεϊνέ.

Αυτό υποδηλώνει ότι πιθανότατα σημαντικό ρόλο παίζουν οι φυσικές αντιοξειδωτικές ενώσεις του καφέ και όχι αποκλειστικά η καφεΐνη.

Τα ευρήματα έδειξαν μια σαφή συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης καφέ και της καλύτερης υγείας του ήπατος. Credit: 123RF

Σύμφωνα με τη διαιτολόγο Michelle Routhenstein, ο καφές περιέχει πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά, όπως το χλωρογενικό οξύ, το καφεϊκό οξύ και το φερουλικό οξύ, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση του οξειδωτικού στρες και της φλεγμονής, προστατεύοντας τα ηπατικά κύτταρα.

Η ζάχαρη μπορεί να μειώσει τα οφέλη

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι η προσθήκη ζάχαρης ή γλυκαντικών φαίνεται να μειώνει ελαφρώς τα προστατευτικά αποτελέσματα του καφέ.

Οι ειδικοί συστήνουν να προτιμάται ο σκέτος καφές ή με ελάχιστη ζάχαρη, αποφεύγοντας τα αρωματισμένα σιρόπια, τη σαντιγί και τις ιδιαίτερα επεξεργασμένες κρέμες καφέ, που αυξάνουν τις θερμίδες και μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον μεταβολισμό και τη φλεγμονή.

Πόσο καφέ είναι ασφαλές να πίνουμε;

Παρότι η συγκεκριμένη έρευνα κατέγραψε τα μεγαλύτερα οφέλη σε όσους κατανάλωναν πέντε ή περισσότερα φλιτζάνια ημερησίως, οι ειδικοί δεν προτείνουν να αυξήσει κανείς τόσο πολύ την πρόσληψή του μόνο και μόνο για να προστατεύσει το ήπαρ.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η αυξημένη κατανάλωση καφεΐνης δεν είναι κατάλληλη για όλους. Credit: 123RF

Η Michelle Routhenstein θεωρεί ότι για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες τα 1 έως 3 φλιτζάνια καφέ την ημέρα αποτελούν μια ασφαλή και ισορροπημένη επιλογή.

Παράλληλα, συνιστά ο καφές με καφεΐνη να καταναλώνεται νωρίς μέσα στην ημέρα, ώστε να μην επηρεάζει τον ύπνο, ο οποίος αποτελεί βασικό παράγοντα για τη μεταβολική και ηπατική υγεία.

Δεν είναι για όλους

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η αυξημένη κατανάλωση καφεΐνης δεν είναι κατάλληλη για όλους.

Άτομα με αρρύθμιστη υπέρταση, ορισμένες καρδιακές αρρυθμίες, έντονο άγχος, αϋπνία, εγκυμοσύνη ή αυξημένη ευαισθησία στην καφεΐνη θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους σχετικά με την ποσότητα καφέ που μπορούν να καταναλώνουν.

Το συμπέρασμα

Ο καφές φαίνεται να αποτελεί έναν ακόμη σύμμαχο της υγείας του ήπατος, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τις βιοδραστικές ουσίες που περιέχει. Ωστόσο, δεν υποκαθιστά έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Η διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους, η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική άσκηση, ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ και ο σωστός έλεγχος του σακχάρου και της χοληστερόλης εξακολουθούν να αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για την πρόληψη των ηπατικών παθήσεων.

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Καφές-Νέα μελέτη: H κατανάλωσή του περιορίζει έως και 47% τον κίνδυνο για καρκίνο του ήπατος στο InStyle.