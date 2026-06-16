Ναύπλιο: Νοσηλεύτρια πέθανε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας στο νοσοκομείο της πόλης

Μια τραγωδία στο Ναύπλιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15/6), όταν μία νοσηλεύτρια 55 ετών έχασε τη ζωή της την ώρα που βρισκόταν σε υπηρεσία στο νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η άτυχη γυναίκα κατέρρευσε μέσα στην ένταση της εργασίας της στα επείγοντα περιστατικά. Εκείνη τη στιγμή μεταφέρθηκαν πέντε τραυματίες Ρομά, συνοδευόμενοι από δεκάδες άτομα, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση και έντονη πίεση στο προσωπικό.

Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα έντασης, η 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή καρδιάς. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή. Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στους συναδέλφους της και στην τοπική κοινωνία, καθώς ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και εκτιμημένη για το έργο και τον επαγγελματισμό της.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου της 55χρονης νοσηλεύτριας αναμένεται να αποσαφηνιστούν μέσα από τις αρμόδιες διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ενημέρωση του κ. Γιαννάκου:

«Σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή και αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν, ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. Σήμερα λοιπόν απόγευμα στο νοσοκομείο Ναυπλίου μεταφέρθηκαν 5 Ρομά εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε.

Στα επείγοντα υπήρχαν δύο νοσηλεύτριες, οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους.

Αυτό δεν έφτανε για τους δεκάδες Ρομά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση. Έβριζαν, φώναζαν.

Από τη πίεση δεν άντεξε η 55 χρονη συνάδελφος. Έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξης του ιατρικού προσωπικού, δεν επανήλθε. Έχασε άδικα τη ζωή της.

Πριν τρία χρόνια έχασε το παιδί της.

Στη μνήμη του παιδιού οι οικογένεια της εκλιπούσης συναδέλφου αποφάσισε τα χρήματα που συγκέντρωσε από το παιδί της να τα δωρίσει στο νοσοκομείο.

Τραγωδία.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια.

Επιτέλους με τους ασθενείς και συνοδούς που έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη για το προσωπικό των νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας».