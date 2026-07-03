Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: Μηχανική θρομβεκτομή για μαζική πνευμονική εμβολή σε 30χρονο

Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μια ιδιαίτερα δύσκολη μηχανική θρομβεκτομή σε 30χρονο με μαζική πνευμονική εμβολή, σώζοντας τη ζωή του. Η επέμβαση, που έγινε από επεμβατικό ακτινολόγο και καρδιολόγο με σύγχρονο ενδαγγειακό σύστημα, οδήγησε σε άμεση βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας και σταθεροποίηση του ασθενούς, αναδεικνύοντας τη σημασία των εξειδικευμένων ομάδων και των νέων τεχνολογιών σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις.

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Μία ιδιαίτερα απαιτητική ενδαγγειακή επέμβαση μηχανικής θρομβεκτομής πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, σώζοντας τη ζωή 30χρονου ασθενούς με μαζική πνευμονική εμβολή.

Η μαζική πνευμονική εμβολή αποτελεί μία από τις σοβαρότερες επείγουσες καταστάσεις της καρδιαγγειακής ιατρικής, με υψηλή θνητότητα όταν συνοδεύεται από αιμοδυναμική αστάθεια και οξεία δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας.

Σε επιλεγμένους ασθενείς, στους οποίους η συστηματική θρομβόλυση αντενδείκνυται, έχει αποτύχει ή δεν επαρκεί, η μηχανική θρομβεκτομή αποτελεί θεραπευτική επιλογή, καθώς επιτρέπει την άμεση αποσυμφόρηση της πνευμονικής κυκλοφορίας και την ταχεία αιμοδυναμική σταθεροποίηση.

Σύμφωνα με τους δύο ειδικούς, η έγκαιρη εφαρμογή της μεθόδου στον 30χρονο ασθενή οδήγησε σε ταχεία βελτίωση της λειτουργίας της δεξιάς κοιλίας και στην αποκατάσταση της αιμοδυναμικής σταθερότητας, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσής του και περιορίζοντας τον κίνδυνο μόνιμων επιπλοκών.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον επεμβατικό ακτινολόγο Απόστολο Βλαχοδήμο και τον επεμβατικό καρδιολόγο Παναγιώτη Σαββουλίδη, με τη χρήση προηγμένου συστήματος μηχανικής θρομβεκτομής. «Η επιτυχία τέτοιων παρεμβάσεων αναδεικνύει τη σημασία των οργανωμένων πολυεπιστημονικών ομάδων και της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών, οι οποίες διευρύνουν συνεχώς τα όρια της ελάχιστα επεμβατικής θεραπείας προς όφελος των ασθενών με απειλητικές για τη ζωή παθήσεις», επισημαίνει ο κ. Σαββουλίδης, προσθέτοντας ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι προηγμένες ενδαγγειακές θεραπείες εφαρμόζονταν μόνο σε περιορισμένο αριθμό εξειδικευμένων κέντρων διεθνώς.

Από την πλευρά του, ο κ. Βλαχοδήμος τονίζει ότι «ο συνδυασμός της εμπειρίας των δύο ειδικοτήτων επιτρέπει την ταχεία αξιολόγηση, τον ακριβή σχεδιασμό και την ασφαλή εκτέλεση προηγμένων ενδαγγειακών θεραπειών, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις ακόμη και στα πιο σύνθετα περιστατικά. Η χρήση σύγχρονων συστημάτων μηχανικής θρομβεκτομής παρέχει τη δυνατότητα άμεσης απομάκρυνσης μεγάλου θρομβωτικού φορτίου από το πνευμονικό αγγειακό δίκτυο, χωρίς την ανάγκη συστηματικής θρομβόλυσης ή στις περιπτώσεις όπου αυτή αντενδείκνυται ή έχει αποτύχει».