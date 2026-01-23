Οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – Χρέος 260 εκατ. δολαρίων

Ένα χρόνο μετά την εντολή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την αποχώρηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η διαδικασία ολοκληρώθηκε επίσημα την Πέμπτη, αν και η χώρα αφήνει πίσω της ανεξόφλητο χρέος ύψους περίπου 260 εκατομμυρίων δολαρίων. Όλη η χρηματοδότηση προς τον οργανισμό υγείας έχει τερματιστεί και οι άνθρωποι που εργάζονται με τον ΠΟΥ έχουν ανακληθεί από όλα τα γραφεία και την έδρα του, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Υγείας.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης τερματίσει κάθε συμμετοχή τους σε ηγετικά όργανα και ομάδες εργασίας που χρηματοδοτούνται από τον ΠΟΥ.Ο Τραμπ υπέγραψε την εντολή αποχώρησης από τον ΠΟΥ την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του, κατηγορώντας τον για κακή διαχείριση της πανδημίας Covid, αποτυχία στην υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων και έλλειψη ανεξαρτησίας από «ακατάλληλη πολιτική επιρροή».

Για να αποχωρήσει από τον οργανισμό, οι ΗΠΑ πρέπει να υποβάλουν ειδοποίηση ενός έτους και να εξοφλήσουν τυχόν οφειλές, σύμφωνα με ψήφισμα του Κογκρέσου του 1948, το οποίο επιβεβαίωσε ο ΠΟΥ. Ένας ανώτερος αξιωματούχος του HHS δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη με δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχει νομική απαίτηση για την εξόφληση του χρέους πριν από την αποχώρηση από τον οργανισμό.

Το χρέος ανέρχεται σε περίπου 260 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με υπολογισμούς του ΠΟΥ τον Ιανουάριο του 2025 που μετέφερε το Bloomberg στο ρεπορτάζ του.

Οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΠΟΥ

«Είναι ένας πολύ δύσκολος χωρισμός», δήλωσε ο Λόρενς Γκόστιν, διευθυντής του κέντρου συνεργασίας του ΠΟΥ για την εθνική και παγκόσμια νομοθεσία στον τομέα της υγείας στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης άφησε τον οργανισμό υγείας χωρίς τον μεγαλύτερο δωρητή του. Μεταξύ 2022 και 2023, οι ΗΠΑ συνεισέφεραν σχεδόν 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια στον ΠΟΥ. Χωρίς αυτά τα χρήματα, το έργο του οργανισμού για την καταπολέμηση ασθενειών όπως ο HIV, η πολιομυελίτιδα και ο Έμπολα βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Η αποχώρηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι επιστημονικά απερίσκεπτη», δήλωσε ο Ρόναλντ Ναχάς, πρόεδρος της Αμερικανικής Εταιρείας Λοιμωδών Νοσημάτων. Χωρίς την ανταπόκριση του οργανισμού στην γρίπη και την παρακολούθηση των δεδομένων, οι ΗΠΑ θα είναι λιγότερο προετοιμασμένες να προσαρμόσουν τα μελλοντικά εμβόλια στα κυκλοφορούντα στελέχη, είπε.

Η εξαμηνιαία συνάντηση του ΠΟΥ για το εμβόλιο της γρίπης έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο. Ένας ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ (HHS) δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τον καθορισμό της συμμετοχής των ΗΠΑ στις συζητήσεις.

Θέλει να αποχωρήσει και η Αργεντινή

Αφού ο Τραμπ υπέγραψε το εκτελεστικό διάταγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προέτρεψε τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν την απόφασή τους και κάλεσε τα μέλη της να ενισχύσουν τις δεσμεύσεις τους. Η ΠΟΥ έχει 193 άλλα κράτη μέλη. Η Αργεντινή έχει επίσης ανακοινώσει την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τον οργανισμό.

Ο ΠΟΥ πρόκειται να συζητήσει τις νομικές επιλογές για το χρέος των ΗΠΑ στην προσεχή συνέλευση του τον Μάιο. Ωστόσο, ο ΠΟΥ δεν διαθέτει εξουσία επιβολής, σύμφωνα με τον Γκόστιν. Ο οργανισμός θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι μέλος — αν και ανενεργό — με το ανεξόφλητο χρέος τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης αποσυρθεί από άλλους τομείς της παγκόσμιας υγείας. Πέρυσι, το Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας του Έλον Μασκ κατάργησε την Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης, η οποία εστίαζε σε προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας και υγείας.

Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έκοψε την αμερικανική υποστήριξη προς την Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια, η οποία παρέχει εμβολιασμούς σε χώρες με χαμηλό εισόδημα.

Οι ΗΠΑ θα προβούν σε ανακοινώσεις σε σχέση με την στρατηγική τους στην υγεία

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει ξεκινήσει να συνεργάζεται με περίπου 60 χώρες σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας, με στόχο την επέκταση της εποπτείας για την παρακολούθηση των ασθενειών και τη διαχείριση της συνεργασίας, κάτι που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως λύση για την Πανδημική Συμφωνία του ΠΟΥ.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών δήλωσε ότι τους επόμενους μήνες θα γίνουν περισσότερες ανακοινώσεις σχετικά με την παγκόσμια στρατηγική των ΗΠΑ στον τομέα της υγείας. Δεν υπάρχουν τρέχοντα ή μελλοντικά σχέδια για επανένταξη στον ΠΟΥ, δήλωσε ο αξιωματούχος.

