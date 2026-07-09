Οι μισοί ασθενείς δεν λαμβάνουν τα φάρμακά τους

Και βέβαια, η πρόσβαση σε θεραπεία, προϋποθέτει ότι οι ασθενείς γνωρίζουν ότι πάσχουν από κάποιο νόσημα, άρα έχει προηγηθεί η δυνατότητα πρόσβασής τους στο σύστημα υγείας για τις απαραίτητες εξετάσεις κλινικές και διαγνωστικές.

Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητα τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου και ενίσχυσης της εγγραμματοσύνης της υγείας, πριν καν υπάρξουν συμπτώματα.

Στην ανάγκη προσήλωσης των ασθενών στην φαρμακευτική αγωγή τους, αλλά και στη σημασία των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου ιδίως για τα καρδιαγγειακά νοσήματα που αποτελούν τα συχνότερα νοσήματα, αναφέρθηκε η πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Μέμη Τσεκούρα, μιλώντας στο in.gr, επισημαίνοντας πως η ανάγκη αυτή, οδήγησε την ΗΔΥΚΑ σε συνεργασία με την Ένωση, να αναπτύξει εφαρμογή που θα θυμίζει στους ασθενείς να παίρνουν τα φάρμακά τους.

Πριν συζητήσουμε για την προσήλωση στη θεραπεία, πρέπει πρώτα να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν έγκαιρα την κατάσταση της υγείας τους και έχουν πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες και διαγνωστικά εργαλεία.

Σύμφωνα με την κ. Τσεκούρα, «η τήρηση της θεραπευτικής αγωγής είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την προστασία και τη βελτίωση της υγείας των ασθενών και ταυτόχρονα, ένα από τα ζητήματα που συχνά υποτιμώνται στη δημόσια συζήτηση.

«Τα φάρμακα δεν δουλεύουν σε ασθενείς που δεν τα παίρνουν», είχε χαρακτηριστικά δηλώσει ο πρώην Γενικός Επίτροπος Υγείας των ΗΠΑ Έβερετ Κούπ.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο.

Σύμφωνα με κοινή έκθεση των CPME, EFPIA, EPF και PGEU για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας μέσω της καλύτερης προσήλωσης των ασθενών στην αγωγή τους:

το 20-30% των ασθενών δεν ακολουθούν θεραπευτικά σχήματα που έχουν συνταγογραφηθεί για τη θεραπεία ή την ανακούφιση συμπτωμάτων, ενώ

στις μακροχρόνιες θεραπείες το ποσοστό προσήλωσης μπορεί να φτάσει μόνο 50%.

Οι συνέπειες είναι σοβαρές τόσο για τους ίδιους τους ασθενείς όσο και για τα συστήματα υγείας. Η περιορισμένη προσήλωση συνδέεται με χειρότερα κλινικά αποτελέσματα, περισσότερες επιπλοκές, αυξημένες νοσηλείες και σημαντική οικονομική επιβάρυνση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η χαμηλή προσήλωση συνδέεται με 194.500 θανάτους ετησίως λόγω λάθος δοσολογίας, ενώ εκτιμάται ότι κοστίζει 1,25 δις. ευρώ ετησίως. Πρόκειται για ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την υγεία μας και την αποτελεσματικότητα κάθε θεραπευτικής παρέμβασης.

Μέσα από τις δράσεις ευαισθητοποίησης που υλοποιούν η Ένωση Ασθενών Ελλάδας και τα μέλη της, βλέπουμε αυτό το φαινόμενο να επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη. Για τον λόγο αυτόν, η ενημέρωση, η ενδυνάμωση των ασθενών, η καλή επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας και η ανάπτυξη εργαλείων που θα βοηθούν τους ασθενείς αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη βελτίωση της προσήλωσης.

Πρόσφατα, με πρωτοβουλία της Servier Hellas, η Ένωση συνυπέγραψε τη Χάρτα Προσήλωσης στην Αγωγή, μαζί με κορυφαίους επιστημονικούς φορείς όπως η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Η κοινή αυτή πρωτοβουλία αναδεικνύει ότι η προσήλωση στη θεραπεία αποτελεί και οφείλει να αποτελεί κοινό στόχο ολόκληρου του οικοσυστήματος υγείας».

Οι λόγοι της μειωμένης προσήλωσης

Τι είναι όμως αυτό που συμβαίνει σε αυτούς που δεν ακολουθούν σωστά τις οδηγίες;

Όπως εξήγησε η κ. Τσεκούρα, «οι λόγοι για τους οποίους ένας ασθενής δεν ακολουθεί σωστά τις οδηγίες είναι πολλοί και συχνά πιο σύνθετοι από ό,τι φανταζόμαστε.

Ένα συχνό φαινόμενο είναι ότι όταν τα συμπτώματα υποχωρούν ή όταν μια πάθηση δεν προκαλεί εμφανή συμπτώματα, ο ασθενής θεωρεί ότι η θεραπεία δεν είναι πλέον απαραίτητη και δεν ακολουθεί πιστά τις οδηγίες. Αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα σε παθήσεις που απαιτούν μακροχρόνια παρακολούθηση και συνεχή θεραπευτική αντιμετώπιση.

Οι συνέπειες, όμως, μπορεί να είναι σοβαρές.

Σύμφωνα με στοιχεία των ευρωπαϊκών φορέων CPME, EFPIA, EPF και PGEU, έως και το 50% των εισαγωγών για καρδιαγγειακά νοσήματα συνδέεται με ανεπαρκή προσήλωση στη θεραπεία.

Πρόκειται για ένα εύρημα που αναδεικνύει τη στενή σχέση μεταξύ της τήρησης της αγωγής, της υγείας των ασθενών και της επιβάρυνσης των συστημάτων υγείας.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στις μεγαλύτερες ηλικίες. Περίπου το 65% των ατόμων άνω των 60 ετών ζουν με δύο ή περισσότερες παθήσεις, ενώ τα ποσοστά προσήλωσης στη θεραπεία στην ηλικιακή αυτή ομάδα συχνά δεν ξεπερνούν το 60%. Όσο πιο σύνθετο γίνεται ένα θεραπευτικό σχήμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για υποστήριξη και κατάλληλη ενημέρωση των ασθενών.

Και λόγοι … οικονομίας

Υπάρχει όμως και μία διάσταση που συζητείται λιγότερο και την οποία συναντούμε όλο και συχνότερα μέσα από την επαφή μας με τους ασθενείς και τις οργανώσεις-μέλη της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας: η οικονομική επιβάρυνση. Όταν η συμμετοχή για τα αναγκαία φάρμακα συσσωρεύεται και φτάνει σε υψηλά επίπεδα κάθε μήνα, ορισμένοι ασθενείς αναγκάζονται να αραιώνουν τις δόσεις τους ή ακόμη και να διακόπτουν προσωρινά τη θεραπεία τους λόγω αδυναμίας κάλυψης του κόστους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι σημαντική η υγειονομική παιδεία των ασθενών, μέσω της οποίας οι ασθενείς μπορούν να ενδυναμωθούν και να βελτιώσουν την προσήλωσή τους στην αγωγή».

Σημειώνεται ότι στην προσπάθεια στήριξης των ασθενών, προκειμένου να τηρούν την φαρμακευτική αγωγή τους, η Servier Hellas ανέπτυξε μια νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα, την https://akolouthotinagogi.gr/, με σκοπό τη βελτίωση της εγγραμματοσύνης υγείας. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πολυετούς Εκστρατείας Ευαισθητοποίησης για την Ορθή Χρήση Φαρμάκων με τίτλο «Μη γίνεσαι γιατρός του εαυτού σου».

Καρδιαγγειακά νοσήματα

Καθώς τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι οι συχνότερες και σοβαρότερες χρόνιες νόσοι, ο Σύλλογος Πεταλούδα, προχώρησε σε σειρά δράσεων για την ευαισθητοποίηση των ασθενών και την έγκαιρη διάγνωση. Η κ. Τσεκούρα, πρόεδρος του Συλλόγου, παρατήρησε ότι από τις δράσεις αυτές έχει διαπιστωθεί ότι:

πολλοί ασθενείς είναι ανυποψίαστοι και αδιάγνωστοι,

πολλοί ασθενείς έχουν λάβει σύσταση για καρδιαγγειακό κίνδυνο ή είναι αρρύθμιστοι και δεν έχουν επισκεφθεί τον αντίστοιχο γιατρό, ενώ

οι περισσότεροι ασθενείς αγνοούν ή δεν αποφεύγουν βασικούς παράγοντες κινδύνου. Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι σημαντική η υγειονομική παιδεία των ασθενών, μέσω της οποίας οι ασθενείς μπορούν να ενδυναμωθούν και να βελτιώσουν την προσήλωσή τους στην αγωγή». Σημειώνεται ότι στην προσπάθεια στήριξης των ασθενών, προκειμένου να τηρούν την φαρμακευτική αγωγή τους, η Servier Hellas ανέπτυξε μια νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα, την https://akolouthotinagogi.gr/, με σκοπό τη βελτίωση της εγγραμματοσύνης υγείας. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πολυετούς Εκστρατείας Ευαισθητοποίησης για την Ορθή Χρήση Φαρμάκων με τίτλο «Μη γίνεσαι γιατρός του εαυτού σου». Καρδιαγγειακά νοσήματα Καθώς τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι οι συχνότερες και σοβαρότερες χρόνιες νόσοι, ο Σύλλογος Πεταλούδα, προχώρησε σε σειρά δράσεων για την ευαισθητοποίηση των ασθενών και την έγκαιρη διάγνωση. Η κ. Τσεκούρα, πρόεδρος του Συλλόγου, παρατήρησε ότι από τις δράσεις αυτές έχει διαπιστωθεί ότι: πολλοί ασθενείς είναι ανυποψίαστοι και αδιάγνωστοι, πολλοί ασθενείς έχουν λάβει σύσταση για καρδιαγγειακό κίνδυνο ή είναι αρρύθμιστοι και δεν έχουν επισκεφθεί τον αντίστοιχο γιατρό, ενώ οι περισσότεροι ασθενείς αγνοούν ή δεν αποφεύγουν βασικούς παράγοντες κινδύνου.

