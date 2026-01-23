Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου: Σύγχρονες Τεχνικές και Αποτελεσματική Αποκατάσταση της Κίνησης

Τι είναι η ολική αρθροπλαστική ισχίου

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου είναι μια χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αντικαθίσταται η φθαρμένη άρθρωση του ισχίου με μία τεχνητή πρόθεση. Αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες επεμβάσεις στη σύγχρονη ορθοπαιδική και εφαρμόζεται ευρέως για την οριστική αντιμετώπιση της αρθρίτιδας του ισχίου. Σήμερα, πραγματοποιούνται εκατοντάδες χιλιάδες τέτοιες επεμβάσεις παγκοσμίως κάθε χρόνο, με στόχο τη μείωση του πόνου και την αποκατάσταση της λειτουργικότητας.

Τι είναι η αρθρίτιδα του ισχίου

Ο όρος αρθρίτιδα περιγράφει τη μη αναστρέψιμη φθορά του αρθρικού χόνδρου. Καθώς ο χόνδρος δεν αναγεννάται, οι συντηρητικές θεραπείες μπορούν μόνο να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου. Όταν ο πόνος και η δυσκαμψία περιορίζουν σημαντικά την καθημερινότητα, η χειρουργική αποκατάσταση αποτελεί τη μόνη ουσιαστική λύση.

Προετοιμασία και σχεδιασμός της επέμβασης

Η επιτυχία της αρθροπλαστικής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ακριβή τοποθέτηση της πρόθεσης. Ο ορθοπαιδικός χειρουργός σχεδιάζει λεπτομερώς την επέμβαση πριν το χειρουργείο, λαμβάνοντας υπόψη την παθολογία, την ποιότητα του οστού, την ανατομία, την ηλικία και τις λειτουργικές απαιτήσεις του ασθενούς. Στόχος είναι η σωστή εμβιομηχανική ανακατασκευή και η ισορροπία των μαλακών μορίων του ισχίου.

Η διαδικασία του χειρουργείου

Η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική ή περιοχική αναισθησία και περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια: την προσπέλαση της άρθρωσης και την εμφύτευση της πρόθεσης. Υπάρχουν διαφορετικές χειρουργικές προσπελάσεις, ενώ η σταθεροποίηση της πρόθεσης μπορεί να γίνει είτε με οστικό τσιμέντο είτε χωρίς, ανάλογα με την ηλικία και τα χαρακτηριστικά του ασθενούς.

Τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας

Οι σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές επιτρέπουν την τοποθέτηση της πρόθεσης μέσω μικρότερης τομής, μειώνοντας την απώλεια αίματος, τον μετεγχειρητικό πόνο και τον χρόνο νοσηλείας. Η ανάρρωση είναι ταχύτερη και το αισθητικό αποτέλεσμα καλύτερο, αν και οι τεχνικές αυτές δεν ενδείκνυνται σε όλες τις περιπτώσεις.

Ρομποτική αρθροπλαστική ισχίου

Η ρομποτική αρθροπλαστική ισχίου με σύστημα MAKO® αποτελεί εξέλιξη της κλασικής μεθόδου. Μέσω προεγχειρητικού τρισδιάστατου σχεδιασμού, ο χειρουργός αποκτά απόλυτο έλεγχο στην αφαίρεση του παθολογικού οστού και στην ακριβή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, με σεβασμό στους μαλακούς ιστούς. Η τεχνολογία αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της πρώιμης αποκατάστασης, χωρίς να υποκαθιστά τη σημασία της εμπειρίας του χειρουργού.

Αποθεραπεία και μακροχρόνια αποτελέσματα

Η κινητοποίηση ξεκινά από την ημέρα του χειρουργείου, με πλήρη φόρτιση του σκέλους. Οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέφουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες μέσα σε λίγες εβδομάδες, ενώ η πλήρης αποκατάσταση ολοκληρώνεται εντός ενός έτους. Τα μακροχρόνια αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, με υψηλά ποσοστά λειτουργικότητας ακόμη και μετά από 10 χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξατομικευμένη καθοδήγηση σχετικά με την ολική αρθροπλαστική ισχίου και τη ρομποτική αρθροπλαστική ισχίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό Κώστα Ζάχο.